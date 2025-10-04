Đội tuyển Malaysia sẽ thua Lào! 04/10/2025 12:39

Đội tuyển Malaysia vừa công bố danh sách dự tuyển 29 tuyển thủ, trong đó có gương mặt mới nhập tịch Jordan Mintah chuẩn bị cho trận đấu gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Với tình hình rối bời hiện tại khi bị FIFA trừng phạt vì sai phạm trong nhập tịch 7 cầu thủ, đội tuyển Malaysia coi chừng thua cả Lào ở hai lượt trận đi và về ngày 9 và 14-10 lần lượt tại Vientiane và Kuala Lumpur. Bảy tuyển thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đẳng cấp thế giới đã đang thực thi án kỷ luật cấm thi đấu 1 năm của FIFA khi hồ sơ nhập tịch bị sai lệch.

Corbin Ong (22) của đội tuyển Malaysia góp 1 bàn trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ngày 10-6. Ảnh:AFC

Với 7 tuyển thủ vượt đẳng cấp Đông Nam Á đã bị kỷ luật, hai trận đấu lượt đi và về của đội tuyển Malaysia với Lào tới đây không biết “mèo nào cắn mỉu nào”. Lịch sử các cấp độ đội tuyển, Lào vốn thường hay “chọc gậy bánh xe" rất hiệu quả.

Trong quá khứ, cụ thể là SEA Games 1997 (khi bóng đá nam còn đá cấp đội tuyển chứ không phải trẻ), thì Lào từng khiến Malaysia ôm hận. Lần đó lượt trận cuối cùng, Lào bất ngờ đánh bại Malaysia 2-1, bàn thắng vàng do công Keolakhone ghi, điều đó giúp tuyển Việt Nam vào bán kết và đoạt hạng 3 chung cuộc. Sau đó người hùng Keolakhone mời đến TP.HCM giao lưu.

Đội tuyển Malaysia vừa đưa ngoại binh nhập tịch Jordan Mintah đang đá CLB Kunching (Malaysia) trong đợt tập trung đá với Lào. Ảnh:Star

Gần đây nhất, U-23 Lào do HLV Ha Hyeok-jun dẫn dắt sang Indonesia đá vòng loại U-23 châu Á. Lào cũng “chọc gậy bánh xe” thành công khi cầm hòa 0-0 với U-23 Indonesia rất mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia. Với trận hòa này, U-23 Indonesia mất vé dự VCK U-23 châu Á vào tháng 1-2026. Ở các giải trẻ Đông Nam Á, các đội Lào còn “chọc gậy bánh xe” cả Thái Lan nữa.

Bây giờ, ngày 9-10, đội tuyển Malaysia đang rối và tinh thần giảm sút sang Vientiane đá lượt đi và ngày 14-10 trở về Bukit Jalil đá lượt về. Đội tuyển Lào với “chất kim chi” từ HLV Ha Hyeok-jun rất bản lĩnh lại gặp đối thủ đang tan hoang thì họ có khả năng làm nên bất ngờ. Coi chừng đội tuyển Malaysia ăn quả đắng từ thầy trò HLV Ha Hyeok-jun của Lào.

Trong lịch sử những vụ tai tiếng thế này, cầu thủ rất khó đá. Còn nhớ ở lượt cuối vòng bảng Tiger Cup 98, Indonesia và Thái Lan đều đá theo cách không muốn thắng để tránh di chuyển xa gặp chủ nhà Việt Nam, cả hai đã tạo nên trận cầu tai tiếng. Cuối cùng cả hai đội này đều thua ở bán kết, trong đó Thái Lan thua Việt Nam 0-3, còn Indonesia thua Singapore 1-3...

Nay, đội tuyển Malaysia vừa xấu hổ vừa rúng động bởi vụ tai tiếng sai lệch hồ sơ do “lỗi kỹ thuật” cùng lúc đến 7 tuyển thủ hay nhất đội thuộc đẳng cấp thế giới. Hãy chờ một đội tuyển Lào “chọc gậy bánh xe” Malaysia một lần nữa kể từ sau SEA Games 1997.