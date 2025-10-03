Nóng: Lại thêm 1 ngoại binh nhập tịch lên đội tuyển Malaysia 03/10/2025 16:12

(PLO)- Đội tuyển Malaysia đang trải qua một giai đoạn đầy biến động và buộc phải thay đổi nhân sự trước thềm vòng loại Asian Cup 2027, khi HLV Peter Cklamovski vừa cho gọi 1 ngoại binh nhập tịch chuẩn bị cho hai trận đấu với Lào.

Sau vụ bê bối gây chấn động liên quan đến 7 cầu thủ bị FIFA đình chỉ vì cáo buộc làm giả giấy tờ, HLV Peter Cklamovski đã ngay lập tức phải bổ sung những gương mặt mới để giữ sự cân bằng cho đội tuyển Malaysia. Trong số đó, cái tên được chú ý nhất chính là Jordan Mintah, tiền đạo nhập tịch gốc Ghana, người vừa chính thức được cấp quốc tịch Malaysia hồi tháng 8 vừa qua.

Tiền đạo Mintah đang khoác áo CLB Kuching City và được coi là một trong những chân sút ngoại binh ổn định nhất M-League vài năm gần đây. Kể từ khi đặt chân đến Malaysia vào năm 2020 để chơi cho Terengganu FC II, anh đã khẳng định năng lực bằng việc ghi tới hơn 69 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Với năm năm cư trú hợp lệ, Mintah đủ điều kiện nhập tịch và đáp ứng quy định của FIFA. Ở tuổi 30, sự nghiệp của anh bước sang một trang mới khi lần đầu tiên khoác lên mình màu áo đội tuyển Malaysia, mang đến hy vọng vực dậy hàng tấn công của HLV Peter Cklamovski, sau những mất mát lớn về nhân sự.

Ngoại binh Ghana nhập tịch Jordan Mintah lên tuyển Malaysia. Ảnh: NST.

Trong danh sách bị treo giò, có thể kể đến những trụ cột như Facundo Garces, Imanol Machuca hay Rodrigo Holgado, tất cả đều từng góp phần quan trọng trong lối chơi tấn công của đội tuyển Malaysia. Theo đó, FIFA kết luận bảy cầu thủ này vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật, liên quan đến hành vi giả mạo và gian lận, dẫn đến án phạt cấm thi đấu 12 tháng cùng khoản tiền phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người. Đây là một cú sốc lớn đối với đội tuyển Malaysia, vốn đang nỗ lực ổn định lực lượng để hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Sự xuất hiện của Mintah vì thế được coi là cứu cánh kịp thời cho HLV Peter Cklamovski. Không chỉ mang đến nguồn năng lượng mới trên hàng công, tiền đạo này còn có khả năng tận dụng cơ hội trong vòng cấm rất tốt, điều mà đội tuyển Malaysia đang thiếu vắng. Bên cạnh Mintah, hai tân binh khác cũng được gọi lên là Declan Lambert và Ramadhan Saifullah, cho thấy sự quyết liệt của ban huấn luyện trong việc làm mới đội hình.

Ngoài ra, ông thầy người Úc vẫn giữ lại 22 cầu thủ từng góp mặt trong loạt trận giao hữu quốc tế với Singapore và Palestine hồi tháng trước để đảm bảo sự ổn định, đồng thời bổ sung thêm hai gương mặt trẻ từ đội U-23 quốc gia là Aliff Izwan Yuslan và Ubaidullah Shamsul.

Bóng đá Malaysia vừa bị FIFA trừng phạt vì gian lận giấy tờ cầu thủ nhập tịch. Ảnh: FAS.

Theo kế hoạch, Jordan Mintah cùng các đồng đội sẽ hội quân từ ngày 6-10 để gia nhập trại tập huấn trung tâm. Ngay trong ngày này, toàn đội sẽ di chuyển thẳng đến Vietiane, chuẩn bị cho trận đấu mở màn gặp Lào vào ngày 9-10 tại Sân vận động quốc gia New Laos. Đây là trận đấu quan trọng ở bảng F, nơi đội tuyển Malaysia đặt mục tiêu giành chiến thắng để tạo lợi thế trước khi bước vào các trận lượt về.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lào, thầy trò HLV Peter Cklamovski sẽ trở lại Kuala Lumpur để tiếp tục tập luyện từ ngày 10-10 đến ngày 13-10, trước khi tái đấu tuyển Lào tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil vào ngày 14-10.

HLV Peter Cklamovski lo lắng khi đội tuyển Malaysia mất nhiều nhân sự chủ chốt. Ảnh: CCT.

Mintah với kinh nghiệm chơi bóng lâu năm ở giải quốc nội và hiểu rõ môi trường bóng đá Malaysia, được kỳ vọng sẽ hòa nhập nhanh chóng và tạo ảnh hưởng tức thì. Người hâm mộ đội tuyển Malaysia hiện đặt nhiều kỳ vọng vào sự tỏa sáng của tân binh này. Họ mong rằng Mintah có thể giúp đội tuyển vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt là khi lực lượng chính bị suy giảm nghiêm trọng sau vụ bê bối vừa qua.

Hiện tại ở bảng F vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, tuyển Malaysia giữ ngôi đầu sau hai trận toàn thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 để mang về 6 điểm tuyệt đối. Xếp sau là Việt Nam có 3 điểm, bằng với Lào nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Đứng cuối bảng là Nepal sau hai trận chưa có điểm nào.