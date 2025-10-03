Con trai của cựu tuyển thủ Pháp Zidane lên tuyển Algeria 03/10/2025 15:05

(PLO)- Luca Zidane, con trai thứ của cựu tuyển thủ Pháp Zidane, đang trở thành tâm điểm chú ý khi chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia Algeria mà không phải trong đội hình "Những chú gà trống Gaulois".

Lên tuyển Algeria là là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của con trai cựu tuyển thủ Pháp Zidane. Thủ môn 27 tuổi này từng khoác áo các đội trẻ Pháp nhưng sau đó quyết định chuyển hướng để gắn bó với quê hương của ông bà nội. Quyết định này được Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phê chuẩn vào tháng trước, mở ra cơ hội cho Luca cống hiến trong hành trình chinh phục vé World Cup 2026 cùng đội tuyển Algeria.

Hiện thi đấu cho CLB Granada tại giải hạng hai Tây Ban Nha, thủ thành Luca Zidane đã dần khẳng định bản thân với phong cách thi đấu chắc chắn, khả năng phản xạ nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu vững vàng. Dù sự nghiệp không thăng hoa rực rỡ như người cha lừng danh là cựu tuyển thủ Pháp Zidane, Luca vẫn được đánh giá là một trong những thủ môn tiềm năng của thế hệ cầu thủ mang hai dòng máu Pháp - Algeria.

Việc được triệu tập vào đội tuyển Algeria lần này của Luca không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn gợi lên nhiều cảm xúc về mối liên kết gia đình. Cha của anh, Zinedine Zidane, từng tự hào về gốc gác Kabylie, vùng đất miền núi phía bắc Algeria nơi cha mẹ ông sinh ra, trước khi di cư sang Pháp.

Luca Zidane là người gác đền cho đội tuyển Algeria ở các trận vòng loại World Cup 2026 trong tháng 10 này. Ảnh: EPA.

Đội tuyển Algeria đang bước vào giai đoạn then chốt tại vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Đội bóng hiện dẫn đầu bảng G với 19 điểm, hơn Uganda bốn điểm, và chỉ cần một chiến thắng trong hai trận đấu cuối cùng gặp Somalia (ngày 9-10) hoặc Uganda (ngày 14-10) là chắc chắn giành vé đến vòng chung kết tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm sau.

Việc bổ sung Luca Zidane vào danh sách triệu tập của đội tuyển Angeria đã tạo thêm động lực tinh thần cho toàn đội khi anh có người cha nổi tiếng là cựu tuyển thủ Pháp Zidane. Trong quá khứ, Algeria từng sản sinh nhiều thủ môn tài năng, nhưng việc có một cầu thủ mang họ Zidane trong khung thành mang lại sức hút đặc biệt.

Luca không phải là cái tên duy nhất trong gia đình Zidane theo nghiệp quần đùi áo số. Anh trai cả Enzo từng khoác áo Real Madrid và một số CLB ở Tây Ban Nha, trong khi hai em trai Theo và Elyaz cũng đang theo đuổi sự nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên, Luca có lẽ là người đang được chú ý nhất bởi sự gắn bó trực tiếp với quê hương Algeria. Đây là câu chuyện phản ánh xu hướng ngày càng rõ rệt trong bóng đá hiện đại, khi nhiều cầu thủ gốc nhập cư lựa chọn trở về với cội nguồn thay vì tiếp tục con đường ở quốc gia nơi họ sinh ra.

Vợ chồng cựu tuyển thủ Pháp Zidane và các con trai đều theo nghiệp bóng đá. Ảnh: EPA.

Truyền thông Algeria đón nhận tin tức này với sự hứng khởi. Người hâm mộ mong đợi Luca có thể trở thành biểu tượng mới, giống như cách mà Riyad Mahrez, ngôi sao từng vô địch Premier League cùng Leicester City, đã làm rạng danh đất nước.

Đặc biệt, cái tên Zidane luôn gắn liền với ký ức tự hào. Dù người cha Zinedine Zidane chọn khoác áo tuyển Pháp và giành chức vô địch World Cup 1998, nhiều người Algeria vẫn xem ông như “đứa con xa xứ” thành danh từ gốc rễ Kabylie. Giờ đây, việc Luca trở lại trong màu áo xanh-trắng của “Bầy cáo sa mạc” khiến mối quan hệ giữa Algeria và dòng họ Zidane thêm phần gắn kết.

Sự xuất hiện của Luca Zidane cũng làm nổi bật một khía cạnh khác của bóng đá toàn cầu: sự di chuyển và giao thoa văn hóa. Nhiều cầu thủ Pháp gốc Bắc Phi trước đây như Karim Benzema, Samir Nasri hay Nabil Fekir đều lựa chọn khoác áo Les Bleus, trong khi số khác quay về đại diện cho Morocco, Tunisia hoặc Algeria. Những quyết định này thường gắn liền với cơ hội thi đấu quốc tế, sự cạnh tranh khốc liệt trong đội tuyển Pháp, và cả mong muốn khẳng định tình yêu với quê hương gốc.

Con trai của cựu tuyển thủ Pháp Zidane chọn khoác áo Algeria, một phần anh khó cạnh tranh ở đội hình "Gà trống". Ảnh: EPA.

Luca Zidane là trường hợp điển hình cho xu thế đó, đồng thời cho thấy bóng đá ngày nay đã vượt xa phạm vi một môn thể thao, trở thành cầu nối văn hóa và bản sắc dân tộc.

Nếu Algeria giành vé đến vòng chung kết World Cup 2026, Luca Zidane sẽ góp mặt tại một giải đấu lớn lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế. Đó chính là khoảnh khắc giàu cảm xúc, khi một thành viên của gia đình Zidane trở lại sân khấu bóng đá thế giới, nhưng không phải trong màu áo Pháp, mà lại là Algeria, mảnh đất khởi nguồn của cả gia tộc. Sự kiện này chắc chắn sẽ được chú ý đặc biệt, nhất là khi di sản của cựu tuyển thủ Pháp Zidane vẫn còn in đậm trong ký ức người hâm mộ trên toàn cầu.