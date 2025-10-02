CLB Man United vô địch Ngoại hạng Anh, hạng nhì thế giới 02/10/2025 13:37

(PLO)- Thật bất ngờ CLB Man United vẫn là đội bóng có giá trị thương mại số một ở giải Ngoại hạng Anh và xếp thứ hai thế giới vào năm 2025, chỉ sau Real Madrid, trong khi nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool đứng thứ 4.

Trong làng bóng đá hiện đại, giá trị thương mại của các đội bóng đã trở thành một thước đo quan trọng không kém gì thành tích trên sân cỏ và thật bất ngờ khi CLB Man United đang sa sút lại có giá rất cao.

Năm 2025, tạp chí tài chính danh tiếng Forbes tiếp tục công bố danh sách những đội bóng giá trị nhất thế giới, và một lần nữa Real Madrid chứng minh vị thế số một của mình. Với giá trị ước tính lên tới 6,75 tỷ USD, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không chỉ là biểu tượng thể thao mà còn là một thương hiệu toàn cầu, thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ từ châu Âu đến châu Á và Mỹ Latinh.

Xếp ngay sau Real Madrid là CLB Man United, niềm tự hào một thời của bóng đá Anh. Dù gặp nhiều biến động trong thập kỷ qua, Quỷ đỏ thành Manchester vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ về mặt thương mại, giá trị ước tính 6,6 tỷ USD.

Với lực lượng người hâm mộ hùng hậu, CLB Man United có giá trị thương mại cao nhất Premier League. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý giá trị thương mại của CLB Man United nhờ họ đang sở hữu lượng fans hùng hậu trải dài trên khắp các châu lục. Quỷ đỏ còn là CLB ở giải Ngoại hạng Anh có khả năng khai thác thương hiệu tốt nhất với các hợp đồng tài trợ và bản quyền truyền hình khổng lồ. Theo đánh giá của Forbes, bất chấp thầy trò HLV Ruben Amorim đang rất chật vật trên bảng xếp hạng, CLB Man United chính là đội bóng ở Premier League có giá trị cao nhất.

Ở vị trí thứ ba, Barcelona vẫn là một tên tuổi lớn dù trải qua những biến động tài chính nghiêm trọng trong vài năm gần đây. Với 5,65 tỷ USD, Barca vẫn duy trì sức hút nhờ triết lý bóng đá đặc sắc và di sản lò đào tại La Masia, nơi sản sinh nhiều tài năng lừng danh. Đội bóng xứ Catalonia tiếp tục chứng minh rằng thương hiệu của họ gắn liền với văn hóa và bản sắc riêng biệt.

Liverpool đứng ở vị trí thứ tư với 5,4 tỷ USD, vượt qua cả đối thủ Manchester City. The Kop hưởng lợi từ sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Arne Slot và đăng quang Premier League, biến họ thành một trong những CLB hấp dẫn nhất thế giới. Trong khi đó, Man City được hậu thuẫn tài chính hùng mạnh từ Abu Dhabi xếp ngay sau với 5,3 tỷ USD. Thành công vang dội trong những năm gần đây giúp thầy trò Pep Guardiola leo cao trên bảng xếp hạng, chứng minh giá trị thương mại có thể tăng tốc nhanh chóng, đi kèm với thành tích vượt trội.

CLB Manchester City xếp hạng 5 trên thế giới về giá trị thương mại. Ảnh: EPA.

Bayern Munich, gã khổng lồ của bóng đá Đức, chiếm vị trí thứ sáu với 5,1 tỷ USD. Sự ổn định cả về tài chính lẫn chuyên môn giúp Bayern trở thành hình mẫu của một CLB bền vững. Xếp sau họ là Paris Saint-Germain với 4,6 tỷ USD, đại diện duy nhất của bóng đá Pháp trong top 10. Đáng chú ý PSG nhờ vào dàn siêu sao cùng nguồn lực tài chính khổng lồ từ Qatar, đã biến Ligue 1 thành sân khấu riêng và mới vô địch châu Âu, nhưng họ vẫn còn khoảng cách để bắt kịp nhóm dẫn đầu về giá trị thương hiệu.

Bốn vị trí còn lại trong tốp 10 đều thuộc về các đội bóng Anh: Arsenal (3,4 tỷ USD), Tottenham Hotspur (3,3 tỷ USD) và Chelsea (3,25 tỷ USD). Điều này cho thấy sức mạnh của Premier League vang dội ở khía cạnh thể thao đồng hành với tầm vóc kinh tế, khi có đến 6 đại diện góp mặt trong danh sách. Sự lan tỏa toàn cầu của giải đấu số một xứ sương mù chính là nền tảng để các CLB Anh duy trì doanh thu khủng từ truyền hình, tài trợ và bán áo đấu.

Danh sách của Forbes một lần nữa cho thấy bóng đá không chỉ còn là trò chơi trên sân cỏ, mà chính là một ngành công nghiệp tỷ đô, nơi các đội bóng hàng đầu như CLB Man United không ngừng cạnh tranh cả về danh hiệu lẫn thương hiệu. Giá trị này phản ánh sức hút toàn cầu, tiềm lực kinh tế và chiến lược phát triển dài hạn mà mỗi đội bóng đang theo đuổi.