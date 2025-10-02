Barca thua đau, Arsenal toàn thắng ở UEFA Champions League 02/10/2025 08:16

(PLO)- Lượt trận thứ hai của UEFA Champions League đã mang đến nhiều cảm xúc trái ngược cho các CLB lớn châu Âu, đặc biệt là những đại diện đến từ Anh và Ý, trong khi nhà đương kim vô địch PSG đánh bại chủ nhà hùng mạnh Barca.

Arsenal cho thấy sự chắc chắn khi tiếp đón Olympiacos trên sân Emirates. Đội bóng của HLV Mikel Arteta khởi đầu mạnh mẽ, với bàn thắng mở tỷ số ở phút 12 của Gabriel Martinelli sau đường chuyền chính xác của Viktor Gyokeres. Đội khách từng nhen nhóm hy vọng khi Chiquinho đưa bóng vào lưới ở phút 67, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Kết quả chung cuộc 2-0 được ấn định nhờ pha lập công muộn của Bukayo Saka ở phút bù giờ, giúp Pháo thủ thành London vững vàng trên con đường chinh phục đấu trường châu lục và trở thành đội bóng Anh duy nhất toàn thắng ở UEFA Champions League.

Trong khi đó, Newcastle United cũng có một đêm thi đấu rực rỡ. Họ dễ dàng đè bẹp Royale Union SG ngay trên đất Bỉ với tỷ số 4-0. Ngôi sao sáng nhất là Anthony Gordon, người đã thực hiện thành công hai quả phạt đền, góp công lớn vào chiến thắng đậm đà này. Sự trở lại ấn tượng của Newcastle tại đấu trường lớn UEFA Champions League cho thấy tham vọng ngày càng lớn của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Đáng tiếc cho Man City với chân sút Haaland 2 lần nổ súng vẫn không thắng nổi AS Monaco. Ảnh: EPA.

Trái ngược với niềm vui của Arsenal và Newcastle, Manchester City lại trải qua một trận đấu đáng tiếc trước AS Monaco. Tưởng chừng như cú đúp bàn thắng của Erling Haaland sẽ giúp đội bóng của HLV Pep Guardiola ra về với 3 điểm, nhưng Monaco đã vùng lên mạnh mẽ. Pha phạm lỗi của Nico Gonzalez với Eric Dier đã khiến trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, và chính Dier lạnh lùng dứt điểm ở phút 90 để ấn định tỷ số hòa 2-2. Man City phải chấp nhận chia điểm, bỏ lỡ cơ hội giành trọn vẹn chiến thắng dù đã nắm lợi thế.

Ở Ý, Juventus cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi chỉ có trận hòa 2-2 trước Villarreal. Trong khi đó, Napoli lại mang về niềm vui cho người hâm mộ Serie A khi vượt qua Sporting CP với tỷ số 2-1. Trận đấu này chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Rasmus Hojlund với một cú đúp đầy quyết đoán, đưa Napoli vươn lên trong bảng xếp hạng.

Borussia Dortmund khẳng định sức mạnh tại Signal Iduna Park bằng chiến thắng 4-1 trước Athletic Bilbao. Lối chơi tấn công bùng nổ và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả đã giúp Dortmund dễ dàng áp đảo đại diện Tây Ban Nha. Bất ngờ khác đến từ Qarabag khi đội bóng Azerbaijan vượt qua FC Copenhagen với tỷ số 2-0, một kết quả cho thấy sự vươn mình mạnh mẽ của các đội bóng ít tên tuổi tại UEFA Champions League năm nay.

Arsenal là đại diện duy nhất của bóng đá Anh toàn thắng sau hai lượt trận UEFA Champions League mùa này. Ảnh: EPA.

Một trận cầu đáng chú ý khác diễn ra tại Tây Ban Nha, nơi Barcelona tiếp đón Paris Saint-Germain trên sân Olympic Lluis Companys. Dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia hay Marquinhos, PSG vẫn thi đấu kiên cường.

Barcelona sớm mở tỷ số ở phút 19 nhờ cú dứt điểm gọn gàng của Ferran Torres sau đường chuyền tinh tế của Marcus Rashford. Tuy nhiên, PSG không nao núng. Phút 38, Nuno Mendes có pha đi bóng dũng mãnh trước khi kiến tạo để Senny Mayulu tung cú sút quyết đoán, gỡ hòa 1-1.

Hiệp hai chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn, khi Lamine Yamal và Dani Olmo liên tục uy hiếp khung thành PSG, nhưng đều không thành công. Bước ngoặt đến ở phút 90, khi Achraf Hakimi có đường căng ngang chính xác, tạo điều kiện cho Goncalo Ramos dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho đội khách.

Yamal và đồng đội không thể chống lại nhà đương kim vô địch UEFA Champions League mạnh mẽ PSG. Ảnh: EPA.

Sự quả cảm của PSG trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự cho thấy bản lĩnh của họ tại đấu trường UEFA Champions League khắc nghiệt nhất châu Âu. Trong khi đó, thất bại ngay trên sân nhà là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Barcelona, dù họ đã thi đấu không tệ.

Lượt trận thứ hai khép lại với nhiều kịch tính, từ niềm vui vỡ òa ở Emirates và Bỉ, cho đến nỗi tiếc nuối của Man City và Juventus, hay sự ngược dòng ngoạn mục của PSG trên đất Tây Ban Nha. Nó cho thấy sự khốc liệt và khó lường của UEFA Champions League, nơi mỗi phút giây đều có thể thay đổi số phận một trận đấu.