Căng như dây đàn ở vòng 6 V-League 02/10/2025 06:39

(PLO)- Vòng 6 V-League 2025-2026 sẽ bùng nổ với loạt trận cầu nảy lửa, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa tân binh đầy tham vọng Ninh Bình FC và cựu binh giàu truyền thống Thể Công Viettel.

Những cặp đấu nhiều duyên nợ rất nóng bỏng ở vòng 6 V-League, nhưng đáng chú ý nhất là cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai ứng cử viên nặng ký tân binh Ninh Bình và cựu binh Thể Công Viettel ngày 2-10. Đây là màn so tài của hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch mùa giải năm nay, và chắc chắn sẽ mang đến nhiều kịch tính và những khoảnh khắc mà người hâm mộ đang háo hức chờ đợi.

2 ứng cử viên ngang tài cân sức

Ngày 2-10, sân vận động Ninh Bình sẽ trở thành chảo lửa khi đội chủ nhà Ninh Bình FC (13 điểm) tiếp đón Thể Công Viettel (11 điểm). Cả hai đội đều đang bất bại sau 5 vòng đấu, và đều khẳng định vị thế ứng viên vô địch nhờ phong độ ổn định.

Đặc biệt, Ninh Bình dù chỉ mới trở lại hạng đấu cao nhất đã khiến giới mộ điệu bất ngờ với những màn trình diễn bùng nổ, trong đó nổi bật là chiến thắng trước đương kim vô địch Ninh Định trong trận derby nảy lửa. Tuy nhiên, trận hòa nhọc nhằn trên sân Lạch Tray ở vòng 5 cũng cho thấy rằng đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo chưa thực sự hoàn hảo, và những thử thách khó lường vẫn đang chờ phía trước.

Hoàng Đức và đồng đội Ninh Bình sẽ chống lại CLB cũ trong thế giành lại vị trí dẫn đầu sau vòng 6 V-League. Ảnh: CCT.

Thử thách lớn nhất của Ninh Bình ở vòng 6 V-League chính là Thể Công Viettel, một đội bóng giàu bản lĩnh, đang quyết tâm trở lại ngôi vương. Với chiến thắng Hà Tĩnh 2-0 ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Popov cho thấy họ đang đi đúng hướng, đặc biệt khi bộ khung đội hình có sự kết hợp hài hòa giữa những cựu binh dày dạn và lớp cầu thủ trẻ khát khao thể hiện.

Trận cầu nóng trên sân Ninh Bình càng trở nên hấp dẫn hơn khi Nguyễn Hoàng Đức, tiền vệ từng trưởng thành từ lò đào tạo và gắn bó với Thể Công Viettel sẽ lần đầu tiên đối đầu với CLB cũ trong khuôn khổ V-League, nhưng ở một vai trò rất khác: thủ lĩnh hàng tiền vệ của chủ nhà. Đây là khoảnh khắc vừa đặc biệt vừa nhạy cảm, và tất cả sẽ dõi theo Hoàng Đức liệu có thể giúp đội bóng mới tiếp tục bay cao, hay Thể Công Viettel sẽ biết cách giải mã sự thăng hoa của tân binh khó lường.

Với phong độ đang ổn định của cả hai khi chưa biết thua, 90 phút so tài giữa họ được đánh giá là cân bằng, và có thể định hình cục diện nhóm đầu trong giai đoạn sớm của mùa giải. Ninh Bình có lợi thế sân nhà, nhưng Thể Công Viettel có nhiều cựu binh dày dạn kinh nghiệm hơn nên nhiều khả năng đội khách sẽ “ca khúc khải hoàn”.

Quyết liệt ở đáy bảng

Thanh Hóa có nhiều ưu thế hơn để giành chiến thắng Becamex TP.HCM đang gặp cơn khủng hoảng. Ảnh: CCT.

Vòng 6 V-League sẽ rất quyết liệt ở sân Thanh Hóa ngày 2-10, nơi diễn ra cuộc đại chiến nhóm cuối giữa Thanh Hóa (2 điểm) và Becamex TP.HCM (3 điểm). Đây là hai đội bóng đang khủng hoảng, và cuộc đọ sức này chẳng khác nào “trận cầu sinh tử” cho hy vọng trụ hạng. Đội bóng xứ Thanh, dưới sự dẫn dắt của HLV Choi Won-kwon, đã chật vật ngay từ đầu mùa giải khi hàng công thiếu sắc bén còn hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm.

Trong khi đó, Beamex TP.HCM sau khởi đầu như mơ bằng chiến thắng HA Gia Lai 3-0 ngay tại Pleiku đã rơi vào khủng hoảng với chuỗi 4 trận thua liên tiếp. Đáng chú ý, đội bóng đến từ miền Nam vừa thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi HLV Đặng Trần Chỉnh được đăng ký thay thế cho Nguyễn Anh Đức, cho thấy sự quyết liệt trong việc tìm kiếm động lực mới.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn gần đây, Thanh Hóa có phần sáng sủa hơn khi cầm hòa Hải Phòng và chỉ thua sát nút Hà Nội FC. Điều này khiến nhiều người tin rằng Thanh Hóa có thể tận dụng lợi thế sân nhà để tìm kiếm chiến thắng đầu tay, qua đó tạo bước ngoặt trong cuộc đua trụ hạng.

SL Nghệ An gặp bất ổn khi vừa thay tướng sẽ làm khách đầy nhọc nhằn trước chủ sân Pleiku đang khát điểm. Ảnh: CCT.

Hai trận đấu muộn vòng 6 V-League ngày 3-10, bao gồm một cuộc tranh chấp dưới đáy bảng khác. HA Gia Lai (2 điểm) sẽ tiếp đón SL Nghệ An (4 điểm). Chủ sân Pleiku có nhiều lý do hơn để đặt mục tiêu giành chiến thắng, nhất là khi đối thủ xứ Nghệ vừa có biến động lớn trên băng ghế huấn luyện, sau trận thua ngược CLB Công an TP.HCM 2-3 trong thế dẫn trước hai bàn.

Đó cũng chính là giọt nước tràn ly buộc SL Nghệ An chấp thuận chia tay HLV Phan Như Thuật. Đội bóng xứ Nghệ từ vòng 6 V-League do HLV Nguyễn Huy Hoàng cầm quân, và chỉ có thể đặt mục tiêu khiêm tốn là giành được một trận hòa để ổn định tinh thần. Trận đấu này dự kiến sẽ căng thẳng và không khoan nhượng, bởi cả hai đều xem đây là một cơ hội quan trọng để thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Hà Tĩnh sẽ không thua ở sân nhà khi tiếp tân binh PVF-CAND tại vòng 6 V-League. Ảnh: CCT.

Trận còn lại ở vòng 6 V-League, Hà Tĩnh (7 điểm) sẽ tiếp khách tân binh PVF-CAND (5 điểm). Đội chủ nhà mùa này không còn lực lượng mạnh mẽ như trước, lại thiếu đi sự dẫn dắt quen thuộc của HLV Nguyễn Thành Công, dẫn họ luôn ra sân với nỗ lực cao độ. Sau 5 trận, Hà Tĩnh có 2 trận thắng, 1 hòa, 2 thua, những kết quả không quá tệ.

Đối thủ của Hà Tĩnh là tân binh PVF-CAND đang trỗi dậy nhưng điểm yếu lớn nhất vẫn là kinh nghiệm. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh mới chỉ để thua 2 trận, còn lại giành 1 chiến thắng và 2 trận hòa. Lối chơi có tổ chức, tinh thần chiến đấu cao và sự gắn kết trong tập thể giúp PVF-CAND có khả năng cầm cự các đối thủ lớn hơn. Tuy nhiên, có thể đội khách sẽ không thể giành chiến thắng ở sân khách Hà Tĩnh.