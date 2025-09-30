Thua liền 5 trận, HLV Anh Đức từ chức khỏi Becamex TP.HCM 30/09/2025 12:25

(PLO)- Sau khởi đầu thất vọng, CLB Becamex TP.HCM chính thức chia tay HLV Anh Đức, một quyết định được đưa ra sau năm trận thua liên tiếp ở V-League và cúp quốc gia.

3 ngày sau trận thua SHB Đà Nẵng 1-2 ngay trên sân nhà, HLV Anh Đức đã nói lời chia tay CLB. Đây là một cú sốc với người hâm mộ đội bóng thành phố, bởi Nguyễn Anh Đức vốn là biểu tượng của bóng đá Bình Dương, từng ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển quốc gia cũng như CLB quê hương.

Quyết định rút lui khỏi chiếc ghế nóng lần này được chính HLV Anh Đức chủ động đưa ra, với lý do để tập thể có cơ hội làm mới và tìm một hướng đi tích cực hơn. Trong lời chia sẻ, Anh Đức bộc bạch rằng đôi khi việc dừng lại là cần thiết để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, và ông gửi lời cảm ơn chân thành đến các cầu thủ, ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ đã đồng hành trong giai đoạn vừa qua.

Hành trình ngắn ngủi của HLV Anh Đức cùng Becamex TP.HCM khép lại trong nhiều tiếc nuối, nhưng cũng phản ánh thực tế khắc nghiệt của V-League, nơi áp lực thành tích luôn đè nặng lên vai các nhà cầm quân. Thực tế, mùa giải năm nay đã chứng kiến không ít cuộc chia tay tương tự.

HLV Anh Đức vừa nói lời chia tay CLB Becamex TP.HCM. Ảnh: CCT.

Trước HLV Anh Đức, đội bóng SL Nghệ An cũng chấm dứt hợp đồng với HLV Như Thuật sau chuỗi kết quả không như ý. Tại Hà Nội mới sau 3 vòng đấu, CLB thủ đô cũng sớm có biến động khi HLV người Nhật Makoto Teguramori không thể tiếp tục ở lại, do thành tích đi xuống, khiến ban lãnh đạo phải đưa ra thay đổi để giữ lửa cho tham vọng cạnh tranh ngôi vương.

Sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ngày càng rõ nét. Chỉ cần một vài trận thua liên tiếp, chiếc ghế HLV trưởng có thể lung lay dữ dội. Với Becamex TP.HCM, quyết định lần này cũng mang tính “cắt lửa”, khi đội bóng đang đối diện nguy cơ tụt hạng nếu không nhanh chóng tìm lại phong độ.

Trước đó, họ từng đặt nhiều kỳ vọng vào Anh Đức, một người con của bóng đá Việt từng làm nên lịch sử cùng đội tuyển trong chức vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, từ vai trò cầu thủ xuất sắc đến vị trí HLV trưởng là một khoảng cách lớn, và không dễ nhanh chóng gặt hái thành công khi nguồn lực của đội bóng không còn dồi dào như trước.

Trận thua đội khách SHB Đà Nẵng là giọt nước tràn ly khiến HLV Anh Đức rời khỏi ghế nóng Becamex TP.HCM. Ảnh: CCT.

Điều đáng nói là làn sóng thay tướng giữa mùa giải đã trở thành chuyện thường ngày ở V-League. Mỗi thất bại đều có thể trở thành giọt nước tràn ly, nhất là khi sức ép từ mọi phía tăng cao. Trong bối cảnh đó, sự kiên nhẫn dành cho nhà cầm quân là xa xỉ. HLV Anh Đức không phải là trường hợp cá biệt, mà chỉ là mắt xích tiếp theo trong chuỗi biến động đầy căng thẳng của mùa giải. Dẫu vậy, sự ra đi của ông để lại khoảng trống về mặt tinh thần, bởi ông từng là tấm gương chiến đấu và cống hiến hết mình cho màu áo quê hương.

CLB Becamex TP.HCM sẽ phải đối diện với thử thách tìm người thay thế xứng đáng, đủ bản lĩnh vực dậy tinh thần cầu thủ và đưa đội thoát khỏi vùng nguy hiểm. Sau 5 vòng đấu, đội bóng này mới có 3 điểm, đứng thứ 12/14 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn HA Gia Lai và Thanh Hóa đúng 1 điểm.