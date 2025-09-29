Thực hư bóng đá Malaysia nhập tịch ‘lậu’ 7 cầu thủ đá với tuyển Việt Nam 29/09/2025 13:57

(PLO)- Trong những ngày qua, dư luận bóng đá Malaysia và khu vực Đông Nam Á đã chấn động khi FIFA đưa ra án phạt nặng đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến cáo buộc sử dụng hồ sơ giả mạo.

Vấn đề của bóng đá Malaysia không dừng lại ở khía cạnh thể thao mà còn tiềm ẩn yếu tố pháp lý nghiêm trọng, có thể làm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia nếu được xác nhận là có hành vi gian lận, như phán quyết của FIFA.

Có hay không giấy tờ giả mạo?

Theo kết luận của Ủy ban kỷ luật FIFA ngày 26-9, FAM bị cho là đã vi phạm Điều 22 trong bộ luật kỷ luật khi nộp các giấy tờ không hợp pháp để 7 cầu thủ được ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp tuyển Việt Nam 4-0 vào ngày 10-6. Trận đấu này, Malaysia đã thắng đậm 4-0, nhưng sau đó, khiếu nại về tư cách cầu thủ đã được gửi đến FIFA, mở ra cuộc điều tra quy mô quốc tế.

Hệ quả là FAM phải chịu khoản phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 11,5 tỉ VND), còn 7 cầu thủ cũng bị cấm mọi hoạt động bóng đá trong vòng một năm kèm mức phạt cá nhân 2.000 franc Thụy Sĩ.

Có đến 7 cầu thủ trong đội hình Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0 bị cho là gian lận. Ảnh: CCT.

Danh tính bảy cầu thủ bị nêu rõ: Facundo Garces (Deportivo Alaves), Gabriel Palmero (Unionistas de Salamanca), Rodrigo Holgado (Cali), Imanol Machuca (Velez Sarsfield) và ba gương mặt đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đây đều là những cầu thủ ngoại được nhập tịch để tăng cường sức mạnh cho tuyển Malaysia. Án phạt này đặt ra câu hỏi nhức nhối: phải chăng toàn bộ hồ sơ nhập tịch của họ đã được dựng nên từ những giấy tờ không hợp pháp?

Tiến sĩ Faithal Hassan, giảng viên cao cấp tại Đại học Malaya, nhấn mạnh rằng trọng tâm cần làm rõ không phải là yếu tố chính trị hay nghi ngờ bị phá hoại, mà chính là bản chất thật giả của các tài liệu. Ông phân tích, nếu hộ chiếu và giấy khai sinh là hợp pháp, không có vấn đề gì. Nhưng nếu quá trình phê duyệt được dựa trên hồ sơ giả mạo thì đó là một sai phạm nghiêm trọng.

Và câu hỏi cần lời giải đáp chính là: ai đã tạo ra các giấy tờ này? Là hồ sơ gốc của gia đình cầu thủ hay được “dựng” bởi các bên trung gian, đặc biệt là các đại diện cầu thủ?

Bóng đá Malaysia đang rất đau đầu về sự cố nhập tịch cầu thủ. Ảnh: CCT.

Trong bóng đá quốc tế, việc nhập tịch cầu thủ không còn xa lạ, nhưng đi kèm là những quy định chặt chẽ từ FIFA về chứng minh nguồn gốc gia đình hoặc thời gian cư trú. Tiến sĩ Faithal nhấn mạnh, FIFA yêu cầu giấy khai sinh, giấy chứng nhận huyết thống từ cha mẹ hoặc ông bà. Nếu những giấy tờ này bị giả mạo, rõ ràng đây không còn là lỗi “kỹ thuật” mà là một vụ gian lận.

Nguy cơ của bóng đá Malaysia

Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi các chuyên gia pháp lý lên tiếng. Luật sư Zamri Ibrahim, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá bang Perlis, khẳng định hành vi giả mạo tài liệu không chỉ vi phạm quy định bóng đá mà còn vi phạm pháp luật Malaysia.

Ông Zamri Ibrahim viện dẫn Bộ luật Hình sự: Điều 420 quy định gian lận có thể bị phạt từ một đến mười năm tù, kèm phạt roi và tiền; Điều 468 liên quan đến làm giả vì mục đích gian lận có thể dẫn tới mức án bảy năm tù và phạt tiền. Đây là những tội danh hình sự nghiêm trọng, không thể xem nhẹ. Ông cũng lưu ý, để tiến hành điều tra hình sự, cần có báo cáo chính thức từ phía cảnh sát.

Niềm vui giành chiến thắng đội tuyển Việt Nam sau 11 năm ròng rã chưa vui bao lâu, bóng đá Malaysia đang gặp rắc rối về nghi án cầu thủ "lậu". Ảnh: CCT.

Sự việc này đặt FAM vào tình thế cực kỳ khó xử. Liên đoàn đã tuyên bố sẽ kháng cáo, nhưng giới chuyên môn cho rằng để thay đổi phán quyết của FIFA là rất khó. Quan trọng hơn, dù thắng hay thua trong kháng cáo, FAM vẫn phải đối diện câu hỏi gai góc: quy trình nhập tịch được tiến hành ra sao, ai đã tham gia và liệu có sự buông lỏng quản lý từ phía các cơ quan công quyền hay không? Nếu các hộ chiếu đã được Cục Đăng ký quốc gia phê duyệt, trách nhiệm của cơ quan này cũng cần được xem xét.

Bên cạnh đó, vụ việc cũng đặt ra góc nhìn rộng hơn về thực trạng nhập tịch cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã đẩy mạnh chính sách nhập tịch để nâng tầm đội tuyển. Tuy nhiên, đi kèm với nó là nguy cơ lạm dụng, khi các đặc vụ và môi giới bóng đá có thể tìm mọi cách hợp thức hóa hồ sơ nhằm giúp cầu thủ đủ điều kiện. Đây cũng là vấn đề từng gây tranh cãi ở nhiều nơi, không chỉ riêng với bóng đá Malaysia.

Hiện tại, các nguồn tranh luận của người hâm mộ Malaysia đang chia rẽ. Một bộ phận cho rằng đây là âm mưu phá hoại để làm suy yếu tuyển quốc gia sau những bước tiến gần đây. Tuy nhiên, phần lớn giới quan sát lại đồng tình với quan điểm của Tiến sĩ Faithal Hassan là cần tập trung điều tra sự thật. Nếu tài liệu là thật, bóng đá Malaysia sẽ minh oan cho mình. Nhưng nếu là giả, FAM phải thẳng thắn thừa nhận và chấp nhận hậu quả, đồng thời cải tổ toàn diện để lấy lại uy tín.

Cần sự minh bạch tuyệt đối

Con đường đi tắt nhập tịch ngoại binh của bóng đá Malaysia gặp nhiều trắc trở. Ảnh: CCT.

Một khía cạnh khác cũng đáng lưu ý: danh dự quốc gia. Luật sư Zamri Ibrahim cảnh báo, nếu bị chứng minh có hành vi gian lận, hình ảnh bóng đá Malaysia và nhiều cơ quan chức năng khác sẽ chịu tổn hại nặng nề trên trường quốc tế. Việc một liên đoàn bóng đá Malaysia bị phạt đã là nghiêm trọng, nhưng các cơ quan quản lý quốc gia bị nghi ngờ tham gia hoặc dung túng cho làm giả giấy tờ còn nguy hiểm hơn nhiều.

Dư luận quốc tế đang kêu gọi sự minh bạch tuyệt đối. Một số học giả và cựu cầu thủ đề xuất thành lập ủy ban điều tra độc lập, phối hợp giữa FAM, chính phủ và cơ quan pháp luật để làm rõ sự thật. Đây được xem là cách duy nhất để vừa bảo vệ trong sạch cho những người không liên quan, vừa truy cứu trách nhiệm những kẻ vi phạm.

Vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò và FAM chịu phạt cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định quốc tế của bóng đá Malaysia, đồng thời phản ánh những khoảng trống trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Đến thời điểm này, mọi sự chú ý vẫn đang dõi theo động thái và kết quả kháng cáo của FAM cùng khả năng mở cuộc điều tra hình sự tại Malaysia.