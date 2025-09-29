HLV Ong Kim Swee: “Tôi rất buồn” 29/09/2025 11:45

Ong Kim Swee, cựu HLV đội tuyển, U-23 quốc gia Malaysia, cựu giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Malaysia (FAM) đã nói như thế về án phạt của FIFA dành cho bóng đá Malaysia.

HLV Ong Kim Swee đang dẫn dắt CLB Persik Kediri của Indonesia và ông đã được báo chí Malaysia gặp trao đổi về chuyện buồn của bóng đá Malaysia.

Hãng thông tấn quốc gia Malaysia bảo rằng... vì lỗi kỹ thuật, còn HLV Ong Kim Swee lại buồn.

Những tiếng nói kêu oan của lãnh đạo thể thao và bóng đá Malaysia ngày càng yếu dần và cho đến tối 28-9, thì dần dần gần như đã thừa nhận. Tổng thư ký FAM, ông Noor Azman Rahman đã thừa nhận “lỗi kỹ thuật” trong hồ sơ đệ trình nhập tịch lên FIFA.

HLV Ong Kim Swee lên tiếng: “Vụ tai tiếng này đừng để nó trở thành tảng đá lớn làm tan nát và đắm chìm con tàu bóng đá Malaysia”. Vị HLV Ong Kim Swee trông rất chừng mực này nói thêm rằng, ông rất buồn và cảm thấy thất vọng vì sao bóng đá Malaysia phải đi vào con đường bế tắc thế này.

Chủ tịch danh dự FAM Hamidin Amin thân chinh sang Thụy Sĩ gặp FIFA, HLV Ong Kim Swee nhận định khó lật ngược. Ảnh: NST

Qua đó vị cựu HLV tuyển Malaysia và U-23 từng nhiều lần dẫn quân chạm trán với các cấp độ đội tuyển Việt Nam cũng cho rằng đây là cơ hội cho giới lãnh đạo Malaysia nhìn thẳng vào thực tế rằng, phải phát triển nội lực, cả guồng máy bóng đá Malaysia từ lãnh đạo FAM cho đến CLB phải đầu tư quyết liệt vào bóng đá trong nước, vào tài năng trong nước và vào chính sức lực của mình, phải phát triển bóng đá trẻ, nền tảng sâu rộng, chất lượng cao mới bền vững được. Việc họ trông chờ ngoại lực là điều bị động và lắm rủi ro, cũng chẳng giải quyết được vấn đề thành tích.

Từ Indonesia, HLV Ong Kim Swee khuyên bóng đá Malaysia ở thời điểm hiện nay nên đưa ra hai phương án A và B. Phương án A là trường hợp kháng án FIFA thành công thì tiếp tục, còn phương án B là trường hợp thất bại trong kháng án thì tập trung cao độ và dài hơi vào phát triển nội lực, tức đào tạo trẻ. Ong Kim Swee cho rằng về khả năng và tố chất, con người Malaysia có thể đạt đẳng cấp cao, có tính cạnh tranh tốt ở châu lục.

Trong khi đó, cựu HLV tuyển Malaysia khác là ông Dollar Saleh và cựu tuyển thủ Hairuddin Omar thì chỉ mong bóng đá Malaysia thoát khỏi tai nạn này. Tuy nhiên cả hai cùng nhận định là khó thoát vì “lỗi kỹ thuật” trong hồ sơ.