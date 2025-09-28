FAM thừa nhận lỗi của 'nhân viên kỹ thuật' về nghi án cầu thủ Malaysia gian lận 28/09/2025 21:41

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang rơi vào tâm điểm chú ý khi bị Ủy ban kỷ luật của FIFA xử phạt nặng liên quan đến việc đăng ký cầu thủ Malaysia gốc ngoại, nhưng họ khẳng định tất cả đều hợp pháp.

Theo thông báo chính thức của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND) và 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch phải nhận án cấm thi đấu 12 tháng kèm mức phạt bổ sung 2.000 franc mỗi người. Nhóm cầu thủ này gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

FIFA cho biết FAM đã vi phạm Điều 22 trong bộ luật kỷ luật khi nộp các giấy tờ được coi là “giả mạo hoặc gian lận” nhằm chứng minh tính hợp lệ của cầu thủ trong các trận vòng loại Asian Cup. Tuy nhiên, phía Malaysia lập tức lên tiếng phản hồi.

Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman khẳng định sai sót xuất phát từ “lỗi kỹ thuật” trong quá trình nhân viên hành chính gửi tài liệu đến FIFA, chứ không phải do cầu thủ hay quy trình nhập tịch. Ông nhấn mạnh tất cả 7 cầu thủ Malaysia đều là công dân hợp pháp của nước này và FAM đang chờ bản phán quyết đầy đủ bằng văn bản trước khi nộp đơn kháng cáo.

Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman cho biết sai sót xuất phát từ “lỗi kỹ thuật” và cầu thủ Malaysia nhập tịch đều hợp pháp. Ảnh: NST.

Về mặt pháp lý, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, cũng lên tiếng bảo vệ tính minh bạch của quá trình nhập tịch. Ông giải thích rằng quyền công dân được trao theo Điều 19 (1) của Hiến pháp Liên bang, đòi hỏi sự thẩm định nghiêm ngặt, bao gồm xác minh quan hệ huyết thống hoặc nguồn gốc từ Malaysia. Saifuddin cho rằng các thủ tục đã được tuân thủ đầy đủ và Bộ Nội vụ chỉ quyết định dựa trên hồ sơ hợp pháp, không can thiệp vào công tác điều hành bóng đá. Với ông, quyết định của FIFA chỉ là vấn đề giữa cơ quan bóng đá quốc tế và FAM.

Vụ việc này đang gây nhiều tranh luận trong dư luận Malaysia. Một số chuyên gia pháp lý cho rằng nếu FAM chứng minh được lỗi xuất phát từ khâu hành chính và không có yếu tố gian lận chủ đích, cơ hội giảm nhẹ án phạt là có thể xảy ra. Ngược lại, FIFA nổi tiếng khắt khe trong các vụ liên quan đến tính minh bạch hồ sơ cầu thủ, đặc biệt sau hàng loạt vụ bê bối hộ chiếu giả ở Nam Mỹ và châu Phi trong những thập kỷ qua.

Trong khi đó, báo chí Malaysia cũng nhấn mạnh đến hệ quả lâu dài. Việc cấm thi đấu 1 năm đối với 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch đồng nghĩa đội tuyển quốc gia có thể mất lực lượng trụ cột trong các giải quan trọng sắp tới. Đây là cú sốc lớn khi bóng đá Malaysia đang đặt mục tiêu giành vé Asian Cup và làm trùm AFF Cup. Một số ý kiến cho rằng Liên đoàn cần nhanh chóng cải tổ quy trình quản lý giấy tờ, tránh để sự cố tương tự tái diễn.

Có 7 cầu thủ Malaysia trong trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10-6-2025 bị cáo buộc giả mạo giấy tờ.

Đáng chú ý, cộng đồng người hâm mộ trên mạng xã hội chia thành hai luồng quan điểm. Một bên lo lắng rằng scandal này sẽ làm giảm uy tín bóng đá Malaysia trên trường quốc tế, trong khi một số khác lại bày tỏ sự cảm thông, cho rằng đây chỉ là lỗi kỹ thuật không đáng bị trừng phạt quá nặng. Sự việc cũng khơi lại những tranh luận cũ về chính sách nhập tịch cầu thủ: có nên phụ thuộc nhiều vào “cầu thủ di sản” hay tập trung phát triển cầu thủ Malaysia bản địa từ các lò đào tạo trẻ.

Báo chí Đông Nam Á nhắc lại trường hợp Indonesia vài năm trước cũng vướng rắc rối khi một số cầu thủ nhập tịch bị nghi vấn về hồ sơ quốc tịch, nhưng cuối cùng được minh oan sau khi chính phủ đưa ra bằng chứng rõ ràng. So sánh này khiến nhiều người hy vọng FAM có thể kháng cáo thành công nếu cung cấp tài liệu đầy đủ và chứng minh sự ngay thẳng trong quá trình nhập tịch.

Hiện tại, mọi sự chú ý dồn vào động thái tiếp theo của FAM. Họ có 10 ngày để gửi đơn kháng cáo kể từ khi nhận phán quyết chính thức từ ngày 16-9. Nếu thành công, án phạt có thể được giảm nhẹ hoặc hủy bỏ, qua đó cứu vãn phần nào hình ảnh của bóng đá Malaysia. Ngược lại, đây là bài học đắt giá cho công tác quản lý và hành chính trong lĩnh vực thể thao của quốc gia này.