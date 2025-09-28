Huyền thoại Malaysia Safee Sali nói về cơ hội của cầu thủ nội 28/09/2025 19:50

(PLO)-Huyền thoại Malaysia Safee Sali nói về cơ hội cho cầu thủ nội Malaysia quay lại đội tuyển.

Huyền thoại Malaysia Safee Sali, nhà vô địch AFF Cup 2010 đã nói về “tai nạn” của đội tuyển Malaysia hiện nay, giả mạo hồ sơ nhập tịch cầu thủ.

Huyền thoại Malaysia Safee Sali nói: "Đây là cơ hội và “chứng cứ” cho việc phải phát triển cầu thủ Malaysia. Cầu thủ nội phải nhân cơ hội này phát triển mạnh mẽ, các CLB, trung tâm đào tạo phải nhìn nhận vấn đề rồi phát triển nội lực, phát triển tài năng chính trong nước của mình”.

Huyền thoại Malaysia Safee Sali cho rằng một đội tuyển Malaysia xa lạ thế này thật khó mang bản sắc. Ảnh: Bola

Safee Sali là người rất không thích làn sóng nhập tịch như vừa qua, và bây giờ, bóng đá Malaysia đang dính rắc rối bị FIFA trừng phạt vì làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch.

Tuy nhiên Safee Sali không chỉ trích mà anh chỉ nói rằng, bóng đá Malaysia nên tập trung vào việc đào tạo trong nước, đó mới là điều bền vững.

Huyền thoại Malaysia rất chia sẻ với những đàn em giỏi như Faisal Halim, Rasid Rafawi bây giờ bị đánh dạt ra ngoài hầu như cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia là điều bất công.

Điều đáng nói huyền thoại Malaysia hiện nay đang là ứng viên số 1 cho vị trí Chủ tịch LĐBĐ Malaysia sau khi ông Joehari Ayub từ chức chừng 1 tháng trước. Trước đó, anh cũng là Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Malaysia (FIFPro Malaysia).

Ngoài Safee Sali, nhân vật thứ hai đang lộ dần là ứng viên ghế chủ tịch là cựu Bộ trưởng Bộ Thanh niên &Thể thao Malaysia, cựu Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Khairy Jamaluddin.

Huyền thoại Malaysia Safee Sali còn trẻ, anh có cái nhìn thiên về “cầu thủ” hơn là công tác quản lý.

Việc nhập tịch bất chấp của Malaysia hiện nay, Safee Sali không tán thành, tuy nhiên anh không chống đối ra mặt. Bây giờ mọi thứ vỡ lẽ, Safee Sali cũng không phê phán, anh chỉ nói cơ hội cho tương lai bóng đá Malaysia muốn phát triển bền vững phải xây dựng bằng nội lực.

Huyền thoại Safee Sali là một trong “tam giác tấn công” Safee-Talaha-Safiq rất hay trong ngôi vô địch AFF Cup 2010, khi Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam ở bán kết và thắng luôn tuyển Indonesia ở chung kết.