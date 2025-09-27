America xác nhận án treo giò của Holgado do thi đấu cho tuyển Malaysia 27/09/2025 12:49

(PLO)-Câu lạc bộ Colombia America de Cali xác nhận, tiền đạo Rodrigo Holgado đã bị FIFA treo giò 12 tháng sau khi thi đấu cho tuyển Malaysia.

Holgado bị cấm 1 năm do thi đấu cho tuyển Malaysia. Ảnh: NTS

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ vì nộp các giấy tờ giả để xét duyệt tư cách cầu thủ.

Holgado nằm trong số bảy cầu thủ thi đấu cho tuyển Malaysia bị FIFA trừng phạt vì làm giả tài liệu được sử dụng cho trận đấu vòng loại Asian Cup gặp đội tuyển Việt Nam hồi đầu năm nay. Những người còn lại là Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Sau thông báo của FIFA, America de Cali đã xác nhận việc đình chỉ Holgado trong một tuyên bố hôm 26-9.

“America de Cali xin thông báo tới người hâm mộ, giới truyền thông và công chúng nói chung rằng hôm nay chúng tôi đã được thông báo về lệnh trừng phạt mà FIFA áp dụng đối với cầu thủ Rodrigo Holgado, bao gồm lệnh cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng, có hiệu lực kể từ ngày thông báo”, câu lạc bộ Colombia cho biết.

Được biết, cả FAM và cầu thủ (Holgado) sẽ nộp đơn kháng cáo tương ứng theo quy định trong Bộ luật kỷ luật của FIFA.

Câu lạc bộ cũng cho biết bộ phận pháp lý của họ sẽ tiếp tục “liên lạc thường xuyên” với FAM để theo dõi diễn biến của vụ việc.

Sự nghiệp cầu thủ và thành tích nổi bật

Holgado bắt đầu ở Argentina, từng là thành viên học viện San Lorenzo, sau đó được cho mượn hoặc chuyển sang nhiều đội khác nhau.

Tại Argentina, anh có thời gian thi đấu cho Almagro dưới dạng cho mượn từ San Lorenzo. Khi sang Mexico, anh khoác áo Orizaba và Veracruz. Từ Chile, Holgado thi đấu cho các CLB như Coquimbo Unido, Audax Italiano, Curico Unido.

Giai đoạn cuối, Holgado gia nhập Gimnasia y Esgrima La Plata tại Argentina và rồi chuyển tiếp sang America de Cali (Colombia) từ tháng 1-2024, hợp đồng kéo dài đến cuối năm 2026.

Tại America de Cali, Holgado ghi được nhiều bàn thắng, là một trong những gương mặt nổi bật của đội bóng Colombia.

Khi thi đấu cho Coquimbo Unido (Chile), Holgado trở thành cái tên ghi bàn tốt ở giải hạng hai, góp phần giúp đội này giành quyền thăng hạng.

Theo nhiều nguồn cập nhật, Holgado đã ra sân 49 trận cho America de Cali và ghi được 17 bàn (số liệu có thể thay đổi theo cập nhật mới).

Vấn đề quốc tế và nhập tịch

Holgado được cấp quốc tịch Malaysia vào ngày 4-6-2025 nhờ dòng dõi từ bà ngoại mang quốc tịch Malaysia. Ngày 10-6-2025, anh ra mắt và thi đấu cho tuyển Malaysia trong trận đấu vòng loại Asian Cup gặp Việt Nam và ghi bàn thắng.

Tuy nhiên, FIFA sau đó xác định rằng giấy tờ đăng ký của Holgado (và các cầu thủ khác) có giả mạo, liên quan đến tư cách thi đấu cho Malaysia dẫn đến án phạt.

Ngoài ra, trong hồ sơ tranh cãi từ Wikipedia (tiếng Tây Ban Nha), có thông tin rằng Holgado từng liên quan đến một vụ tai nạn giao thông vào năm 2020 ở Chile khi điều khiển xe trong tình trạng say rượu, dẫn đến tử vong của một người đi xe máy — anh bị án quản thúc.