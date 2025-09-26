Báo chí Đông Nam Á nói gì về việc Malaysia làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch? 26/09/2025 23:25

(PLO)- Bóng đá Đông Nam Á rúng động khi Malaysia bị FIFA trừng phạt vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0.

Đây là vụ tai tiếng cực lớn của bóng đá Malaysia trong việc gian lận cầu thủ để đội tuyển Malaysia mạnh lên một cách bất chấp để rồi dàn cầu thủ nhập tịch của họ đã thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Bây giờ, bóng đá Malaysia đã dính án phạt nặng của FIFA.

Nhật báo Straits Times của Singapore giật tít “Cầu thủ Malaysia bị FIFA trừng phạt vì làm hồ sơ giả trận tiếp tuyển Việt Nam”.

Bài báo trên nhật báo của Singapore này viết: “Facundo Garces của Deportivo Alaves là 1 trong số 7 cầu thủ đã giả mạo hồ sơ để khoác áo đội tuyển Malaysia trong trận vòng loại Asian Cup 2027 đá với tuyển Việt Nam.

Nhóm cầu thủ thông đồng "nhúng chàm" của đội tuyển Malaysia thật đáng xấu hổ. Ảnh:Bola

Bài báo chỉ ra 7 cầu thủ gian lận hồ sơ để nhập tịch Malaysia gồm Garces, Gabriel Arrocha (CLB Unionistas de Salamanca), Rodrigo Holgado (CLB America de Cali), Imanol Machuca (CLB Velez Sarsfield), Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel (đều của CLB Johor Darul Tazim, Malaysia).

Tiểu ban kỷ luật của FIFA phạt 12 tháng cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá với 7 cầu thủ này, cùng việc phạt tiền mỗi cầu thủ 2 ngàn Franc Thụy Sĩ.

Tuyển Việt Nam thua Malaysia 0-4 tại Bukit Jalil đêm 10-6 khi chủ nhà dùng cầu thủ lậu quá nhiều. Ảnh:AFC

Bài báo còn cho biết, FIFA đã tìm thấy chứng cứ Malaysia đã phù phép hồ sơ của những cầu thủ để đáp ứng theo cách nhập tịch cầu thủ “di sản” của FIFA, tức cầu thủ có dòng máu Malaysia. Cầu thủ di sản thì không cần phải 5 năm chơi bóng tại Malaysia. Bài báo của Nhật Báo Straits Times còn cho biết Garces luôn đá trong đội hình xuất phát Alaves ở mùa này tại La Liga và hiện nay đội đang đứng thứ 10.

Chủ tịch FAM Joehari Ayub ra đi vì danh dự hay vì sợ liên đới khi việc gian lận có dấu hiệu bị lộ từ lâu?

Tờ Bola của Indonesia, một tờ báo thể thao lớn nhất Indonesia giật tít “Náo loạn, FIFA trừng phạt 7 tuyển thủ Malaysia làm giả giấy tờ”.

Bài báo này chỉ ra sự việc bắt đầu từ lượt trận thứ 2, bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, Malaysia tiếp Việt Nam.

Bảy cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano đã tạo nên sự khác biệt quá lớn. Sau đó FIFA đã nhận được báo cáo về tư cách cầu thủ của một số cầu thủ. Sau khi điều tra, FIFA phát hiện Malaysia làm giả hồ sơ để FIFA cấp phép cho những cầu thủ trên khoác áo đội tuyển Malaysia.

Bài báo của Bola viết tiếp: “....Malaysia đã hỏi FIFA tư cách cầu thủ để đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia, sau khi biết mọi điều kiện thì Malaysia tiến hành giả mạo hồ sơ, tài liệu để qua mặt FIFA và đưa cầu thủ vào sân khoác áo tuyển Malaysia - Đây là cách lý giải của FIFA mà báo Bola đã trích đăng lại.