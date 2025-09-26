FIFA trừng phạt nặng đội tuyển Malaysia vì có 7 cầu thủ gian lận trong trận thắng Việt Nam 26/09/2025 22:43

(PLO)- Đội tuyển Malaysia đứng trước nguy cơ bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 và còn nặng hơn thế...

LĐBĐ Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia đều có mặt trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 vào tối 10-6 ở vòng loại Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia đối mặt án phạt cực nặng. Chưa có thông tin hủy kết quả trận đội tuyển Malaysia thắng Việt Nam nhưng điều này hầu như là chắc chắn.

Trên trang web chính thức của LĐBĐ thế giới (FIFA), Tiểu ban Kỷ luật của FIFA đã chính thức thông báo án phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) vào đêm nay 26-9.

Phải chăng biết chuyện khuất tất, Chủ tịch Joehari Ayub từ chức trong yên lặng.

Án kỷ luật FIFA áp dụng cho Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch theo khoản 22 của Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA về việc giả mạo giấy tờ.

FIFA chỉ ra 7 cầu thủ trong đó có 5 cầu thủ đã được FIFA gọi tên gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều có mặt trên sân thi đấu trong đêm 10-6 tại sân Bukit Jalil mà đội tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam 4-0.

Nhóm cầu thủ của đội tuyển Malaysia bị FIFA sờ gáy.

FAM sẽ phải nộp phạt cho FIFA 350 ngàn Franc Thụy Sĩ.

Riêng các cầu thủ Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel, mỗi cầu thủ nộp phạt 2 ngàn Franc Thụy Sĩ và bị cấm các hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng.

FIFA đề nghị Malaysia cung cấp thêm các chứng cứ hồ sơ khác để FIFA biết vì sao họ trở nên hợp lệ để khoác áo đội tuyển Malaysia. Bản thân những cầu thủ trên phải giải trình cho FIFA trong ngày hôm nay (26-9).

Đây đúng là một “quả bom” quá lớn trong đời sống bóng đá cả thế giới chứ không riêng gì châu Á hay Đông Nam Á vì sự gian lận số cầu thủ quá nhiều dẫn đến một chiến thắng cực sốc của Malaysia trước tuyển Việt Nam.

Như vậy những lời phát biểu với báo chí trước đây từ Tổng thư ký (TTK) AFC John Windsor, người Malaysia được hiểu như thế nào. Ông John Windsor nói rằng, chính FIFA hướng dẫn thủ tục từng nước để những cầu thủ trên nhập tịch Malaysia sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ?

Cùng với đó việc Chủ tịch FAM Joehari Ayub từ chức không nêu lý do sau 6 tháng được bầu cũng để lại dấu hỏi cực lớn đặt ra cho dư luận.

Như vậy có khi dính liếu đến cả một ê kíp của HLV tuyển Malaysia Peter Cklamovski, các trợ lý và thậm chí CEO Rob Friends. Từ khi họ đến làm việc, dư luận Malaysia, báo chí và fan nước này tràn ngập trong hoài nghi và họ rất dè chừng.

Như vậy đội tuyển Việt Nam rất sáng cửa để dự VCK Asian Cup 2027.