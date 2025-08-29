Malaysia sục sôi đòi FAM tiết lộ nguyên nhân Chủ tịch Joehari Ayub từ chức 29/08/2025 13:54

Chủ tịch Joehari Ayub của LĐBĐ Malaysia (FAM) vừa từ chức. Ông Joehari Ayub là người được dư luận Malaysia, giới bóng đá, cựu danh thủ quý mến. Tuy nhiên, Chủ tịch Joehari Ayub chỉ làm người đứng đầu bóng đá Malaysia có 6 tháng rồi viết đơn từ chức.

Dư luận Malaysia buộc FAM phải công khai nguyên nhân vì sao ông Ayub từ chức. Nhà phê bình thể thao uy tín của Malaysia, ông Pekan Ramli đề nghị FAM phải đưa ra lý do vì sao Chủ tịch Joehari Ayub rời khỏi vị trí.

Phó Chủ tịch FAM Yusoff Mahadi ngồi ghế tạm quyền của Chủ tịch Joehari Ayub để lại. Ảnh:NST

Cuộc họp Ban chấp hành FAM “khóa cửa” với báo chí. Sau cuộc họp, FAM chỉ công bố chấp nhận cho Chủ tịch Joehari Ayub từ chức và đưa Phó Chủ tịch Yusoff Mahadi lên ngồi ghế tạm quyền. Tất cả mọi thông tin khác đều bị ém nhẹm, ngay cả những tờ báo quốc gia và hãng thông tấn quốc gia Malaysia cũng không biết vì sao Chủ tịch Joehari Ayub ra đi.

Truyền thông, báo chí và cả fan bóng đá Malaysia đều gây áp lực lên FAM đề nghị phải thông tin cụ thể về việc này. Ông Pekan Ramli còn nêu ý kiến rằng, không chỉ trong bóng mà tất cả các liên đoàn thể thao đều phải minh bạch, công khai thì mới làm tốt được. Các liên đoàn không nên “khóa cửa”, ém nhẹm thông tin để sự hoài nghi của dân chúng, fan càng dâng cao, càng mất niềm tin.

Ông Joehari Ayub là Chủ tịch FAM đầu tiên mà không có đối thủ cạnh tranh kể từ năm 1951 đến nay. Ông là một người được trân trọng, quý mến về tài và đức. Năm 2026, FAM mới tiến hành đại hội bất thường bầu Chủ tịch mới. Nhiệm kỳ của ông Joehari lẽ ra kéo dài đến năm 2028.