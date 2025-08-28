Tuyển Thái Lan thiếu 3 trụ cột, Safee sẽ làm chủ tịch LĐBĐ Malaysia? 28/08/2025 12:46

(PLO)- Tuyển Thái Lan vắng 2 trụ cột, nhất là trung phong Suphanat, trong khi đó huyền thoại Malaysia nhắm đến chiếc ghế chủ tịch.

+ Tuyển Thái Lan đá King’s Cup 2025:

Giải King's Cup 2025 được FIFA công nhận để tính điểm trong dịp FIFA Days. HLV Masatada Ishii đã gọi 23 cầu thủ tuyển Thái Lan cho giải đấu lần thứ 51 từ ngày 4 đến 7-9 diễn ra tại tỉnh Kanchanburi. Ba trụ cột vắng bóng gồm Theerathon Bunmathan, Therasil Dangda và trung phong Suphanat Muenta. Cả ba trụ cột này đang chấn thương.

Tuyển Thái Lan vắng Suphanat là tổn thất lớn, đặc biệt nếu họ chạm trán với Iraq tại chung kết King's Cup 2025. Ảnh: CTP

Trong khi đó người hùng Chanathip, tác giả cú đúp vào lưới Nguyễn Filip của CA. Hà Nội ở lượt trận đầu bảng A Shopee Cup giúp Pathum Utd ngược dòng thắng 2-1 cũng có tên trong danh sách. Tuyển Thái Lan còn có những gương mặt sáng giá khác như Supachok, Chaded Supachai, Thitiphan...

Theo lịch King’s Cup 2025: Ngày 4-9, tuyển Thái Lan gặp Fiji, còn tuyển Iraq gặp Hong Kong. Hai đội thắng tranh ngôi vô địch, hai đội thua tranh hạng 3.

Vắng Suphanat, tuyển Thái Lan sẽ gặp thách thức lớn vì Suphanat trẻ, sức càn lướt cực tốt, lại giàu kinh nghiệm quốc tế.

+ Nhà vô địch AFF Cup 2010 triển vọng làm chủ tịch LĐBĐ Malaysia:

Tiền đạo Safee Sali, một trong bộ ba huyền thoại của Malaysia vô địch AFF Cup 2010 cùng với Talaha và Safiq có khả năng trở thành Chủ tịch LĐBĐ Malaysia (FAM). Ông Joehari Ayub sau 6 tháng ngồi ghế chủ tịch FAM đã viết đơn từ chức và được Ban chấp hành FAM thông qua.

Cựu trung phong Safee Sali, nhà vô địch AFF Cup 2010 đang là ứng viên sáng giá chức Chủ tịch LĐBĐ Malaysia sau khi ông Joehari Ayub từ chức. Ảnh:NST

Người lên thay nắm vai trò Chủ tịch tạm quyền là ông Yusoff Mahadi, FAM sẽ tiến hành đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới. Hiện nhân vật trẻ, cựu tiền đạo Safee Sali đang là ứng viên sáng giá nhất. Vài năm trước nhà vô địch AFF Cup 2010 Safee Sali này từng ngồi ghế Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Malaysia (FIFPro Malaysia) 6 năm. Về công tác quản lý, Safee Sali cũng có rất nhiều hiểu biết.

+ Bóng đá Ấn Độ có nguy cơ bị FIFA trừng phạt nữa

FIFA và AFC đã gửi tới Ấn Độ bức thư cảnh báo bên thứ ba can thiệp vào bóng đá nước này. Ấn Độ đang đối mặt trong vòng 3 năm bị FIFA trừng phạt 2 lần. Lần này FIFA lẫn AFC đã gửi thư tới Ấn Độ, yêu cầu LĐBĐ nước này (AIFF) cùng cơ quan quản lý cấp nhà nước phải nhanh chóng soạn thảo bộ khung về quản lý bóng đá, không để nhà nước can thiệp vào quyết định nhân sự điều hành AIFF cũng như việc gọi vào các tuyển thủ quốc gia từ sự ảnh hưởng của nhà nước.

"Cọp xanh" Ấn Độ được ví là "gã khổng lồ ngủ say"... không ai đánh thức được. Ảnh: AIFF

FIFA lẫn AFC đưa ra thời hạn ngày 30-10, Ấn Độ phải hoàn tất bộ khung nhằm tách bạch, không để nhà nước can thiệp vào việc điều hành tổ chức AIFF, các đội tuyển của Ấn Độ.

+ U-23 Thái Lan coi chừng bị Malaysia qua mặt

U-23 Thái Lan tham dự vòng loại U-23 châu Á với tư cách chủ nhà bảng F cùng với Malaysia, Lebanon và Mông Cổ.

U-23 Thái Lan dù là bảng trưởng như liệu đánh bại được Lebanon và Malaysia? Ảnh:B.P

Bảng này hai đối thủ rất “xương” với chủ nhà Thái Lan là Malaysia và Lebanon. Hồi giải U-23 AFF Cup 2025, HLV Thawatchai Dumrong nêu mục tiêu vô địch nhưng cuối cùng bị chủ nhà Indonesia loại ở bán kết. Bây giờ, Thái Lan gặp khó ở vòng loại U-23 châu Á. Lebanon cực mạnh, còn Malaysia cũng có thực lực rất tốt. U-23 Malaysia cũng là “khắc tinh”của Thái Lan, không dễ gì chủ nhà Thái Lan đánh bại.