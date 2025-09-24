Vòng loại Futsal Asian Cup 2026: Đánh bại Lebanon, tuyển Việt Nam toàn thắng ở vòng loại châu Á 24/09/2025 16:39

Tuyển Việt Nam có ba trận toàn thắng ở vòng loại và giành vé dự VCK Asian Cup 2026 (tháng 1 tại Indonesia) với ngôi nhất bảng.

Với tuyển Lebanon những gì từng làm khó tuyển Việt Nam như hồi tranh vé đi World Cup 2021 nay chỉ là dĩ vãng. Họ lộ bộ mặt thật tại giải này, nói khác đi là futsal Lebanon đang đi xuống.

Tuyển Việt Nam đã "giải quyết đối thủ bí ẩn" Lebanon bằng chiến thắng 4-0. Ảnh:AFC

Tuyển Futsal Việt Nam thể hiện ấn tượng thắng đậm cả ba trận cùng thế trận dễ dàng còn Lebanon lại gặp khó khăn trước các đội yếu hơn như Trung Quốc và Hong Kong.

Lebanon thắng khó Trung Quốc 2-1, bị Hong Kong cầm hòa 1-1 và nay thua tuyển Việt Nam 0-4. Tuyển futsal Lebanon hiện nay chỉ còn là cái bóng của chính mình so với 4, 5 năm về trước.

Tuyển Việt Nam toàn thắng vòng loại bảng E, ghi 20 bàn, để thủng lưới 3 bàn. Ảnh: AFC

Ngay nửa hiệp 1 trôi qua, tuyển Việt Nam ngoài việc có một thế trận áp đảo thì ba bàn thắng đã được các chân sút Việt Nam gồm Đức Huy, Mạnh Dũng và Minh Quang ghi. Vũ Ngọc Anh “chốt” chiến thắng 4-0 cho tuyển Việt Nam đầu hiệp 2.

Sang hiệp 2, tuyển Futsal Việt Nam cũng không còn khát khao ghi bàn nữa, song vẫn có thêm một bàn thắng để ấn định tỉ số 4-0. Tuyển Việt Nam đến Asian Cup 2026 với ngôi nhất bảng qua ba trận toàn thắng.

Tuyển Việt Nam đã lần lượt thắng Hong Kong 9-1, Trung Quốc 7-2 và Lebanon 4-0. Futsal Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa, những đàn anh còn được “cài cắm” trong đội để dìu dắt đàn em chỉ có mỗi đội trưởng Đức Hòa. Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Minh Trí có tên trong đội nhưng vẫn chưa xuất hiện giây phút nào trên sân vì Trí vẫn còn dưỡng thương. Việc chuyển giao thế hệ của tuyển Futsal Việt Nam dưới thời HLV Diego Giustozzi có vẻ diễn ra ổn và suôn sẻ.

Trong khi đó, Lebanon vẫn còn cơ hội đi Asian Cup 2026 nếu Hong Kong không thắng đậm được Trung Quốc (bóng lăn lúc 18 giờ 30).

Vài năm qua, futsal châu Á đã có những thế lực mới. Ngoài Iran, Nhật Bản, Uzbekistan, Thái Lan còn có những đội Trung Á như Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan, riêng tại khu vực Đông Nam Á, futsal Indonesia đang phát triển nhanh khi hiện nay họ là nhà vô địch Đông Nam Á.

Từ nay đến tháng 1-2026 thời gian không quá nhiều, Futsal Việt Nam cần thêm những giải giao hữu chất lượng để tiếp tục nâng trình độ trước khi bước vào VCK châu Á vào đầu năm tới.