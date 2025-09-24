Vòng loại Asian Cup 2026: Lebanon có đánh chiếm ngôi đầu của đội tuyển Việt Nam? 24/09/2025 09:54

(PLO)-Đội tuyển Việt Nam dù đã có vé đi Asian Cup 2026 nhưng phải đánh bại "kèo khó" Lebanon lúc 14 giờ 30 ngày 24-9.

Trước trận cuối bảng E vòng loại futsal Asian Cup 2026, liệu Lebanon có bất ngờ tung bài đánh bại tuyển Việt Nam?

Hai trận đấu cuối bảng E ngày 24-9: Tuyển Việt Nam- Lebanon (14 giờ 30), Trung Quốc- Hong Kong (18 giờ 30).

Lebanon là một kẻ phá bĩnh nhưng tại vòng loại Asian Cup 2026 này phong độ của họ thất thường và khó hiểu. Lượt trận đầu thắng khó bảng trưởng Trung Quốc 2-1, sang lượt trận thứ hai, nếu tuyển Việt Nam thắng đậm tuyển Trung Quốc 7-2 thì bất ngờ Lebanon bị Hong Kong cầm hòa 1-1. Điều này làm cho đại diện Tây Á rơi vào chút khó khăn và chưa có vé đi Asian Cup 2026.

Lebanon, đối thủ của tuyển Việt Nam mừng rỡ khi hòa Hong Kong chiều 22-9. Ảnh: AFC

Nếu lượt trận cuối, Hong Kong thắng đậm Trung Quốc và Việt Nam thắng đậm Lebanon thì đội bóng Tây Á sẽ... ngoài rìa cuộc chơi Asian Cup 2026 diễn ra vào tháng 1 tại Indonesia.

Nỗi hoài nghi về một đội tuyển futsal Lebanon là thực tế vì ít năm trước, Lebanon là một tập thể chơi futsal rất hay có nhiều cá nhân xuất sắc. Ở cấp độ đội tuyển, Lebanon từng “dạy tuyển Thái Lan” bài học, khi Asian Cup 2018 họ từng đánh bại anh cả futsal Đông Nam Á, hạng tư châu Á 5-2.

Tuyển Việt Nam từng có hai trận Play off đầy khó khăn với Lebanon năm 2021 tại UAE. Ảnh: AFC

Hồi vòng loại World Cup 2021, do dịch bệnh COVID- 19 tràn lan đi lại khó khăn, châu Á thi đấu tập trung tại UAE. Ở 2 trận tranh vé Play off đi World Cup 2021 tại Lithuania. Tuyển Việt Nam (do HLV Phạm Minh Giang dẫn dắt) và Lebanon đá hai trận lượt đi và về trên cùng một nhà thi đấu ở Al Khar, kết quả tuyển Việt Nam hòa 0-0 và hòa 1-1. Lần đó Việt Nam đi World Cup 2021 vì có bàn thắng qua trận hòa 1-1 mà lượt về mặc định là sân nhà của Lebanon.

Chưa hết, ở cấp đội CLB, đội Bank of Beirut của quốc gia Tây Á là này là ông lớn với nhiều tuyển thủ quốc gia.

...Nói thế để thấy rằng, futsal Lebanon không hề yếu và thậm chí rất có thực lực.

Tuy nhiên qua hai trận đầu vòng loại Asian Cup 2026 bảng E này, Lebanon thể hiện thật khó hiểu chỉ tương đồng với hai kèo dưới của tuyển Việt Nam, tức tuyển Trung Quốc và Hong Kong mà thôi.

Tuy nhiên HLV Diego Giustozzi sẽ không xem thường tập thể này, toàn đội tuyển Việt Nam sẽ chơi để có trận thắng và toàn thắng 3 trận tại vòng loại.

Việc toàn thắng rất quan trọng để tích điểm của FIFA. Futsal nam của Việt Nam hiện nay đang đứng thứ 26 FIFA.

Khi phân nhóm hạt giống, AFC dựa trên vị thứ xếp hạng FIFA cùng thành tích tại vòng loại nên không có lý do gì tuyển Việt Nam nhân nhượng cả.

Dự đoán tuyển Việt Nam thắng 4-2.

+ Coi chừng tuyển Trung Quốc thua cả Hong Kong

Bảng trưởng Trung Quốc qua hai trận đầu toàn thua, thua Lebanon 1-2 và thua tuyển Việt Nam 2-7. Trong khi đó, Hong Kong đã có 1 điểm qua trận hòa 1-1 với Lebanon.

Sự thất vọng của đội tuyển Trung Quốc khi đã hết cơ hội tranh vé đi Asian Cup 2026 có thể làm họ sụp đổ tinh thần và buông luôn. Trong khi đó, Hong Kong vẫn còn chút cơ hội. Nếu Hong Kong thắng đậm Trung Quốc và tuyển Việt Nam thắng đậm Lebanon thì ngôi nhì bảng E chính là Hong Kong.

Tám bảng đấu vòng loại có 7 bảng mỗi bảng 4 đội, những bảng này lấy hai đội đầu đi Asian Cup2026, bảng G có 3 đội chỉ lấy một đội đầu bảng cùng chủ nhà Asian Cup 2026 tranh tài vào tháng 1 năm tới.