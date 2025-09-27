AFC lên tiếng về lệnh trừng phạt đội tuyển Malaysia và nỗi đau người hâm mộ 27/09/2025 06:45

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức lên tiếng về vụ việc đang gây bão ở đội tuyển Malaysia liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc dùng giấy tờ giả, trong lúc người hâm mộ giận dữ với các nhà làm bóng đá quốc nội.

Theo Tổng thư ký Datuk Seri Windsor John, AFC hiện tạm dừng mọi xử lý và đang “chờ đợi phán quyết đầy đủ cũng như quyết định cuối cùng từ Tòa án bóng đá của FIFA” trước khi đưa ra động thái tiếp theo. Điều đó có nghĩa là tương lai của đội tuyển Malaysia tại Asian Cup 2027 sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kháng cáo mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang chuẩn bị.

Cú sốc của đội tuyển Malaysia

Vụ bê bối bùng phát sau khi Ủy ban kỷ luật của FIFA kết luận rằng FAM đã vi phạm Điều 22 trong bộ luật kỷ luật, khi nộp các tài liệu bị cho là giả mạo để hợp thức hóa tư cách thi đấu cho nhóm cầu thủ nhập tịch. 7 cái tên bị điểm danh gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Cả 7 cầu thủ này đều đã góp mặt trong trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6 gặp tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil, nơi Malaysia thắng vang dội 4-0 và phá dớp 11 năm không thể vượt qua đối thủ lớn. Sau cuộc điều tra, FIFA đưa ra án phạt 350.000 CHF (farnc Thụy Sĩ) dành cho FAM, đồng thời mỗi cầu thủ phải nộp 2.000 CHF và chịu án cấm thi đấu trong 12 tháng.

Đội tuyển Malaysia đối diện lệnh trừng phạt nặng từ FIFA. Ảnh: CCT.

Điều khiến dư luận càng chú ý là trước đó, chính FAM từng công khai tuyên bố rằng FIFA đã “cấp phép đầy đủ” cho năm cầu thủ Garces, Machuca, Irazabal, Figueiredo và Holgado trước khi họ ra sân. Tuyên bố này từng được báo chí Malaysia trích dẫn như một bằng chứng về sự minh bạch trong việc áp dụng chương trình cầu thủ di sản - chính sách nhập tịch nhằm nâng cao sức mạnh cho đội tuyển. Chính vì vậy, khi án phạt được công bố, cộng đồng người hâm mộ Malaysia coi đây là một cú sốc và lập tức yêu cầu FAM phải giải thích rõ ràng.

Sự việc lần này gợi lại ký ức về vụ bê bối của Đông Timor vào năm 2017. Khi ấy, AFC đã trục xuất đội tuyển quốc gia nước này khỏi vòng loại Asian Cup sau khi phát hiện nhiều cầu thủ gốc Brazil sử dụng giấy khai sinh giả. Đáng chú ý, tiền đạo Wanderley, vốn sinh ra tại Brazil, còn bị đình chỉ thi đấu vì dùng hộ chiếu Indonesia giả mạo.

Vụ việc đã trở thành tiền lệ để AFC khẳng định lập trường “không khoan nhượng” đối với các hành vi gian lận giấy tờ. Giờ đây, Malaysia đứng trước một tình thế tương tự, và AFC dường như đang chờ đợi FIFA đưa ra quyết định trước khi áp dụng bất kỳ biện pháp nào.

Có đến 9/11 cầu thủ nhập tịch ở đội hình xuất phát của đội tuyển Malaysia và 3 trong số này ghi bàn vào lưới khách Việt Nam. Ảnh: CCT.

Người hâm mộ nổi giận

Trên mạng xã hội, sự phẫn nộ lan nhanh. Hashtag #FAMMustAnswer và #LetMalaysiansPlay trở thành xu hướng trên nền tảng X (Twitter). Nhiều người chỉ trích FAM thiếu trách nhiệm và quản lý cẩu thả, thậm chí có ý kiến cho rằng liên đoàn đã chọn “con đường tắt” thay vì chú trọng đào tạo cầu thủ bản địa.

Một tài khoản viết: “Không ai phản đối cầu thủ nhập tịch nếu quy trình rõ ràng, nhưng giả mạo giấy tờ thì không thể chấp nhận. Đây là gian lận trắng trợn.” Một người khác bình luận: “Phạt tiền và cấm thi đấu cả đội hình trụ cột. FAM sẽ giải thích sao với người hâm mộ?”. Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều chuyên gia cũng đồng loạt nhận định rằng vụ bê bối có thể gây ra tổn thất lâu dài cho hình ảnh bóng đá Malaysia.

Trong khi đó, FAM đang lùi về thế phòng ngự. Quyền chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi khi được Timesport hỏi ý kiến chỉ đáp lại ngắn gọn: “Cứ chờ đến ngày mai.” Phát biểu ấy diễn ra chỉ vài giờ sau khi FIFA chính thức công bố án phạt, khiến nhiều người càng thêm bức xúc vì sự thiếu minh bạch.

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết hãy chờ thời gian trả lời về nghi vấn gian lận ở đội tuyển Malaysia. Ảnh: NST

Nhiều chuyên gia trong nước cho rằng FAM đang lúng túng và cần thêm thời gian để tham vấn luật sư quốc tế trước khi lên tiếng. Một số nguồn tin tiết lộ rằng FAM sẽ nhờ đến Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Thụy Sĩ nếu kháng cáo tại Ủy ban kháng cáo của FIFA không mang lại kết quả tích cực.

Từ góc độ chuyên môn, tác động của án phạt này là vô cùng lớn. 7 cầu thủ nhập tịch nói trên chính là những nhân tố đã thay đổi diện mạo của Harimau Malaya trong năm qua. Hevel và Garces mang đến sự chắc chắn ở hàng thủ, Figueiredo và Holgado đem lại sức mạnh tấn công, trong khi Machuca được coi là nguồn sáng tạo ở tuyến giữa.

Việc họ bị cấm thi đấu đồng nghĩa với việc HLV Peter Cklamovski phải gấp rút xây dựng lại đội hình với các cầu thủ nội, vốn chưa chứng minh được khả năng ở sân chơi châu lục. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vòng loại Asian Cup mà còn cả chiến dịch quốc tế lớn khác.

Nếu bị phạt, rất nhiều cầu thủ nhập tịch sẽ không thể khoác áo đội tuyển Malaysia. Ảnh: CCT.

Bên ngoài sân cỏ, vụ bê bối cũng có thể khiến FAM phải đối mặt với hệ quả tài chính và danh tiếng. Mức phạt tiền lớn cũng là gánh nặng không nhỏ đối với ngân sách của liên đoàn, vốn phụ thuộc nhiều vào tài trợ. Nghiêm trọng hơn, uy tín của FAM trong mắt các đối tác quốc tế và cộng đồng người hâm mộ đang bị suy giảm. Một số nhà tài trợ có thể sẽ cân nhắc lại việc đồng hành với đội tuyển Malaysia, trong khi niềm tin của khán giả, vốn vừa được hâm nóng nhờ chuỗi kết quả tích cực gần đây, đang bị thử thách dữ dội.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn về con đường phát triển bóng đá Malaysia. Có nên tiếp tục phụ thuộc vào cầu thủ nhập tịch, hay nên chuyển hướng đầu tư đào tạo trẻ mạnh mẽ hơn cho đội tuyển Malaysia? Một số chuyên gia cho rằng vụ bê bối là “hồi chuông cảnh tỉnh” để FAM đánh giá lại chiến lược, đồng thời siết chặt quy trình kiểm tra giấy tờ, tránh lặp lại sai lầm.

Rắc rối đang bủa vây đội tuyển Malaysia sau trận thắng đậm khách Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến khẳng định rằng nếu FAM chứng minh được cầu thủ thực sự đủ điều kiện, thì việc nhập tịch vẫn là con đường cần thiết để đội tuyển Malaysia rút ngắn khoảng cách với các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á như Việt Nam và Thái Lan.

Trong khi chờ đợi phán quyết tiếp theo của FIFA và AFC, người hâm mộ Malaysia tiếp tục chờ đợi câu trả lời từ chính những nhà lãnh đạo. FAM có 10 ngày để nộp kháng cáo và nếu cần, có thể đưa vụ việc lên CAS. Đây có thể là một cuộc chiến pháp lý dài hơi, nhưng là cơ hội duy nhất để đội tuyển Malaysia níu giữ hy vọng tại Asian Cup 2027.