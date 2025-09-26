Kết thúc U-17 Quốc gia- Cúp Thái Sơn Nam 2025: Cuộc rượt đuổi bàn thắng kịch tính, U-17 Hà Nội lên ngôi 26/09/2025 19:09

(PLO)-Mang đến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn, U-17 Hà Nội đã đánh bại U-17 Nam Định với tỷ số 3-2 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch U-17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025.

U-17 Hà Nội nhập cuộc với ý độ tấn công phủ đầu để có bàn thắng sớm nhằm thị uy sức mạnh. Ý đồ này được nhà ĐKVĐ thực hiện được khá tốt ngoại trừ bàn thắng. Trong 15 phút đầu ép sân, Nam Định đã có đến 4 cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thoát thua trong các tình huống mười mươi, U-17 Nam Định bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 18. Từ một pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Hồng Anh căng ngang buộc một hậu vệ U-17 Hà Nội phải phá bóng nhưng Việt Anh đã có mặt kịp thời, khống chế bóng trước khi tung cú sút vào góc sệt.

TX.Nam Định dù mở bàn trước nhưng sau đó bị U-17 Hà Nội ngược dòng thắng 3-2. Ảnh:CTP

Bất ngờ phải nhận bàn thua, Hà Nội tiếp tục dồn ép. Phải thừa nhận, hàng thủ của Nam Định khá yếu. Trước sức ép liên tục của nhà ĐKVĐ, các cầu thủ của đội bóng thành Nam đã mắc sai sót. Phút 34, Hoàng Phúc kéo ngã Mạnh Đức trong vòng cấm dẫn đến quả phạt đền và Mạnh Quân đã ghi bàn quân bình tỷ số 1-1. Phút 43, Mạnh Quân tung cú sút đưa bóng bật xà của Nam Định. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ cũng đã có bàn thắng dẫn điểm trước khi hiệp 1 kết thúc. Theo đó, pha phá bóng của Đức Anh tìm đến chân của Gia Huy và cầu thủ này tung cú dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-1 cho nhà ĐKVĐ.

U-17 SHB Đà Nẵng đồng hạng 3 và đoạt danh hiệu Fair Play. Ảnh: CTP

Ngay đầu hiệp 2, một cầu thủ của Nam Định tung cú phất bóng dài bên phần sân nhà, hậu vệ của Hà Nội không thể đua kịp với Hồng Anh nên cầu thủ số 7 của Hà Nội tung cú sút chéo góc, ghi bàn thắng quân bình tỷ số 2-2. Tuy vậy, Hà Nội không chấp nhận để đối thủ san bằng tỷ số lên tiếp tục dồn lên sau đó khi Nam Định chủ động chơi chậm chắc. Phút 57, Mạnh Quân tung cú đá bồi chính xác để một lần nữa đưa Hà Nội vươn lên dẫn điểm với tỷ số 3-2.

Hà Nội kiểm soát bóng tốt sau đó nhưng không có thêm bàn thắng. Chung cuộc, ĐKVĐ thắng với tỷ số 3-2 để lần thứ hai lên ngôi sau VCK U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025.

+ Các danh hiệu của giải:

Vô địch: U-17 Hà Nội nhận Cúp, HCV, cờ và 100 triệu đồng triệu đồng

Hạng nhì: U-17 Nam Định nhận HCB, cờ và 80 triệu đồng

Đồng hạng ba: SHB Đà Nẵng và Thể Công – HCĐ, cờ và 50 triệu đồng/đội

Giải Fair-play: SHB Đà Nẵng

Cầu thủ xuất sắc: Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội)

Vua phá lưới: Trần Mạnh Quân (7 bàn, Hà Nội)

Thủ môn xuất sắc: Chu Bá Huấn (Hà Nội)