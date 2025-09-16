VCK U-17 Quốc gia- Cúp Thái Sơn Nam: U-17 Quốc gia với những trận đấu chất lượng 16/09/2025 13:15

Chiều 15-9, ngay sau lễ khai mạc, Vòng chung kết (VCK) giải bóng đá Vô địch U-17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 tiếp tục sôi động với hai trận đấu tại bảng A. Cả chủ nhà U-17 CLB TP.HCM và U-17 TX. Nam Định đều có khởi đầu thuận lợi khi cùng giành trọn 3 điểm.

CLB TP.HCM (trắng) thắng SHB.Đà Nẵng 1-0. Ảnh:CTP

Trong cuộc đọ sức đáng chú ý giữa U-17 CLB Bóng đá TP.HCM và U-17 SHB. Đà Nẵng, lợi thế sân nhà Bà Rịa giúp đội bóng trẻ thành phố nhập cuộc hứng khởi. Ngay phút thứ 9, từ pha đi bóng lắt léo của Quang Khôi bên cánh trái, bóng được căng ngang khiến hậu vệ Văn Tiến lúng túng phá trượt, bóng chạm chân Hồ Chi Dần dội ngược vào lưới, mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Lịch thi đấu toàn giải VCK U-17 Quốc gia.

Sau bàn thua, SHB. Đà Nẵng vùng lên mạnh mẽ và tạo ra không ít cơ hội, đáng kể nhất là tình huống sút bóng của Khang Duy Bảo (15’) và pha dứt điểm cận thành của Đình Giang (32’). Sang hiệp 2, thầy trò HLV Đoàn Hùng Sơn tiếp tục gây sức ép với nhiều cơ hội từ các pha bóng cố định, trong đó cú sút phạt góc dội cột dọc của Anh Lực ở phút 72 khiến hàng thủ chủ nhà thót tim. Tuy nhiên, CLB TP.HCM vẫn đứng vững và bảo toàn chiến thắng sít sao 1-0.

Thứ tự 3 bảng sau lượt trận đầu VCK U-17 Quốc gia.

Ở trận đấu trước đó, U-17 Thép Xanh Nam Định đã có màn ngược dòng ấn tượng trước U-17 CA. Hà Nội. Dẫn trước nhờ bàn thắng của Đức Huy ở phút 21, U-17 CA. Hà Nội thi đấu tự tin trong hiệp 1. Nhưng những điều chỉnh hợp lý sau giờ nghỉ đã giúp TX. Nam Định kiểm soát thế trận tốt hơn. Trong 10 phút cuối, tiền đạo Tuân Hoàn tỏa sáng với cú đúp ở các phút 84 và 90, mang về thắng lợi 2-1 đầy kịch tính cho đội bóng trẻ thành Nam.