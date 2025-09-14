VCK U17 QUỐC GIA – CÚP THÁI SƠN NAM 2025 SL. Nghệ An, Hà Nội đại thắng, PVF-CAND khẳng định sức mạnh ở VCK U-17 Quốc gia 14/09/2025 20:23

Ở lượt đầu tiên của bảng B và C của VCK U-17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2025, SL. Nghệ An, Hà Nội và PVF-CAND đã thể hiện sức mạnh của các ứng cử viên vô địch bằng những chiến thắng hết sức thuyết phục.

Chiều 14/9 trên các sân cỏ (tại Bà Rịa cũ) thuộc TP.HCM, VCK U-17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra 4 trận ở 2 bảng B và C. Tại bảng B, SL. Nghệ An đã đánh bại Becamex TP.HCM với tỷ số 4-0. Phút 22, Đăng Huy đánh đầu chuyền bóng vào trong tạo cơ hội cho Văn Sáng đánh đầu nối, làm rung lưới đối phương. Sau tình huống này, cả SL. Nghệ An lẫn Becamex TP.HCM có những cơ hội ăn bàn nhưng đội bóng trẻ xứ Nghệ tận dụng hiệu quả hơn. Phút 71, Văn Cảnh đánh đầu thành bàn sau tình huống đá phạt góc, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 86 và 88, Hoàng Quang và Văn Cảnh ghi thêm 2 bàn thắng để ấn định tỷ số đậm đà 4-0 cho SL. Nghệ An.

SL. Nghệ An (vàng) có chiến thắng đậm ngày ra quân đầu VCK U-17 Quốc gia. Ảnh: CTP

Cũng ở bảng này, Hà Nội vượt qua HA. Gia Lai với tỷ số 3-0. Phút thứ ba, Mạnh Quân đặt lòng thành bàn để sớm đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước. Phút 55, thủ môn Thành Lợi lao ra ngoài vòng cấm để hy vọng cản phá pha thóat xuống của Nguyễn Lực nhưng bất thành đành đứng nhìn tiền đạo của Hà Nội đưa bóng vào lưới trống. Chiến thắng 3-0 được ấn định cho nhà ĐKVĐ ở phút 70 sau quả đệm bóng vào lưới trống của Mạnh Quân. Cần biết rằng, HA. Gia Lai có cơ hội để gỡ hòa ở phút 28 nhưng Vũ Thái lại không thắng được thủ môn Bá Huấn trong pha đối diện. Nếu có bàn thắng, tình thế đã có thể khác với HAGL.

Ở bảng C, PVF-CAND đã vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số sít sao 1-0. Bàn thắng do công của Bùi Trung Hiếu sau cú đặt lòng từ tình huống đá phạt góc của đồng đội ở phút 21. Đây là trận đấu diễn ra ngang ngửa khi 2 đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân, ít tạo cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của nhau. Dù vậy, PVF-CAND đã tận dụng tốt tình huống cố định để giành trọn 3 điểm.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, TP.HCM khởi đầu tốt hơn bằng bàn thắng dẫn điểm nhưng lại không chơi tốt trước sức ép của An Giang để đội bóng miền Tây ghi 1 mạch 3 bàn thắng do công của Tấn Tài, Quang Hải, Tuấn Phát để dẫn lại 3-1. TP.HCM sau đó có thêm 1 pha lập công. Chung cuộc, An Giang ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Kết quả các trận đấu:

PVF-CAND – Thể Công Viettel: 1-0

An Giang – TP.HCM: 3-2

SL.Nghệ An – Becamex TP.HCM: 4-0

HA.Gia Lai – Hà Nội: 0-3

Lịch thi đấu ngày 15/9:

15h30, sân Tân Hưng: Nam Định – CA. Hà Nội

16h00, sân Bà Rịa: CLB BĐ TP.HCM – SHB. Đà Nẵng