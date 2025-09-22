VCK U- 17 Quốc gia Xác định 2 cặp bán kết VCK U-17 Quốc gia 22/09/2025 20:25

Chiều 22-9, VCK U-17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra 4 trận tứ kết. Hà Nội, SHB. Đà Nẵng, Nam Định cùng Thể Công đã giành vé vào bán kết. Cuộc đọ sức đáng chú ý nhất diễn ra giữa PVF-CAND và Hà Nội bởi đây là 2 trung tâm đào tạo trẻ đang rất tốt. PVF-CA.ND khởi đầu hết sức thuận lợi khi ở phút thứ tám, Nguyễn Du ghi bàn cho đội nhà sau quả đánh đầu.

Nhưng chỉ 7 phút sau, Hà Nội đã có được bàn san bằng tỷ số 1-1 cũng sau một quả đánh đầu của Văn Tấn từ tình huống phạt góc. Bàn gỡ giúp cho nhà đương kim vô địch chơi thoải mái và tự tin nên đã tạo sức ép đáng kể về phía PVF-CA.Nhân Dân.

Cả CA. Hà Nội và SHB Đà Nẵng đều góp mặt ở bán kết U-17 Quốc gia. Ảnh: CTP

Ở phút 35, Nguyễn Lực tung cú sút phạt ở khoảng cách 25m, đưa bóng đi xoáy vào góc xa nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội. Không còn gì để mất, PVF-CAND buộc phải đẩy mạnh tấn công trong hiệp 2.

Nhưng đoàn quân của HLV Nguyễn Ngọc Duy tỏ ra bế tắc trong các pha hãm thành khi Hà Nội tổ chức thế trận chặt chẽ, có tính kỷ luật cao. Đó là lý do dù nắm thế chủ động nhưng PVF-CAND không có thêm bàn thắng nào ở hiệp 2. Thậm chí, nếu các chân sút Hà Nội tận dụng tốt những cơ hội ngon ăn ở cuối trận thì PVF-CAND đã có thể phải nhận một thất bại đậm đà hơn.

Đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1, Hà Nội vào chung kết và sẽ gặp SHB Đà Nẵng. Đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn được đánh giá cao hơn so với An Giang ở trận tứ kết khác nhưng lại không thể xuyên thủng lưới sau 90 phút chính thức. Hòa nhau 0-0 trong 2 hiệp chính buộc 2 đội phải bước vào loạt 11m. Trên chấm phạt đền, SHB Đà Nẵng vượt qua đối thủ với tỷ số 5-4. Cuộc đọ sức hấp dẫn nhất ở vòng tứ kết là trận đấu giữa SLNA và Nam Định. SLNA có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 10 sau pha dứt điểm rất kỹ thuật của Viết Duy. Chỉ 2 phút sau, Văn Tuân sút phạt đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho Nam Định. Đến phút 37, SLNA lại dẫn bàn khi từ một tình huống lộn xộn, Minh Thùy sút chìm ghi bàn cho đội bóng xứ Nghệ. Đến phút 44, Nam Hải tung cú lốp bóng kỹ thuật, quân bình tỷ số 2-2 cho Nam Định. Trong hiệp 2, SL. Nghệ An là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng không thể ghi bàn. Phung phí cơ hội, đội bóng xứ Nghệ đã phải trả giá ở phút cuối. Từ một tình huống tấn công nhanh ở trung lộ ở phút 89, Văn Tuân tung cú sút trực diện, ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 3-2 cho Nam Định. Đối thủ của Nam Định ở bán kết còn lại là Thể Công Viettel. Sau 45 phút thi đấu ngang ngửa và không có nhiều cơ hội ăn bàn ở trận tứ kết cuối cùng, CLB TP.HCM và Thể Công Viettel đẩy cao tốc độ ở hiệp 2. Phút 69, Chi Dân thoát xuống ở cánh trái trước khi tung cú sút như trái phá, đưa bóng bật cột dọc lăn vào lưới, ghi bàn thắng cho CLB TP.HCM. Nhưng chỉ bốn phút sau, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Đức Nguyên bật cao đánh đầu, cụ thể đường chuyền từ cánh phải thành bàn gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel. Phút 82, Đức Nguyên tiếp tục tỏa sáng bằng cú sút trong vòng cấm để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

Kết quả các trận tứ kết: PVF-CAND – Hà Nội: 1-2, An Giang – SHB Đà Nẵng: 0-0 (pen: 4-5), Nam Định – SL. Nghệ An: 3-2, CLB bóng đá TP.HCM – Thể Công Viettel: 1-2

Lịch thi đấu bán kết ngày 24/9: 14 giờ, Hà Nội – SHB. Đà Nẵng; 16 giờ 45, Nam Định – Thể Công Viettel