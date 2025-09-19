VCK U-17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 Xác định xong 4 cặp tứ kết U-17 Quốc gia 19/09/2025 18:31

VCK U-17 Quốc gia đã xác định 4 cặp đấu tứ kết chiều 19-9.

U-17 CA. Hà Nội phải thắng trong khi SHB. Đà Nẵng chỉ cần hòa nên hiệp 1 diễn ra trong sự chủ động của CA. Hà Nội. Nhưng đầu hiệp 2, SHB. Đà Nẵng đẩy cao tốc độ của trận đấu. Phút 49, đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn đã khai thông được thế bế tắc khi Xuân Phúc lao vào đệm bóng cận thành trong tình huống lộn xộn ở khu vực cầu môn của CA. Hà Nội, ghi bàn thắng cho đội nhà. Bị đẩy vào thế khó, CA.Hà Nội dồn lên tấn công. Phút 69, Minh Đạt đi bóng dũng mãnh ở giữa sân trước khi chuyền sang cánh trái để Long Nhật đi thêm vài nhịp trước khi tung cú sút chéo góc, gỡ hòa 1-1.

U-17 CAND (áo đỏ) vào tứ kết gặp U-17 Hà Nội. Ảnh: CTP

SHB. Đà Nẵng sau đó đẩy cao tấn công để tìm bàn thắng và đó cũng là cách giảm áp lực cho khung thành đội mình. Nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra. Phút 90+5, Anh Lực băng từ tuyến 2 lên tung cú sút chính xác, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho U17 SHB Đà Nẵng.

Ở trận còn lại cùng giờ của bảng A, U-17 CLB TP.HCM và Nam Định đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 0-0 trong thế trận chủ nhà nắm thế chủ động hơn. Với kết quả này, SHB Đà Nẵng đứng nhất bảng A với 6 điểm. CLB TP.HCM đứng nhì với 5 điểm trong lúc Nam Định đứng thứ ba với 4 điểm. Đây cũng là 3 đội giành vé vào tứ kết.

U-17 Nam Định sẽ chạm trán SL. Nghệ An tại tứ kết. Ảnh: CTP

Sau vòng đấu bảng, vòng tứ kết đã xác định 8 đội gồm SHB. Đà Nẵng, CLB bóng đá TP.HCM, Nam Định (bảng A), SL.Nghệ An, Hà Nội (bảng B), PVF-CAND, Thể Công và An Giang (bảng C). Trong đó, An Giang giành 1 trong 2 suất đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất nhờ hơn Becamex TP.HCM ở số bàn thắng ghi được dù cùng có 3 điểm và cùng có hiệu số bàn thắng bại là -5. Vé còn lại thuộc về Nam Định.

Lịch thi đấu tứ kết ngày 22/9

15h00, sân Tân Hưng, SHB. Đà Nẵng – An Giang

15h00, sân Long Tâm, SL. Nghệ An – Nam Định

15h00, sân Bà Rịa, PVF-CAND – Hà Nội

17h00, sân Bà Rịa, CLB TP.HCM – Thể Công