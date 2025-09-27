Ai cản nổi sức mạnh của tân binh Ninh Bình? 27/09/2025 06:39

(PLO)- Vòng 5 V-League sẽ rất nóng với những trận cầu mang đến nhiều kịch tính, trong đó tân binh Ninh Bình đang tạo cơn sốt ở cuộc chơi lớn khi là CLB duy nhất toàn thắng tính đến thời điểm này.

Thật khó ngờ tân binh Ninh Bình chỉ vài ngày trước đã giành chiến thắng thuyết phục nhà đương kim vô địch Nam Định 2-0 để chiễm chệ ở ngôi đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối. Vòng 5 V-League vì thế được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ với những kịch bản khó lường, đặc biệt ở hai nhóm đầu và cuối bảng.

Tân binh Ninh Bình liệu có duy trì mạch toàn thắng, hay sẽ lần đầu nếm trải khó khăn? Các đội bóng ở tốp đèn đỏ như SL Nghệ An, HA Gia Lai, SHB Đà Nẵng có vực dậy phong độ cho những cuộc đào thoát? Và trận đại chiến Nam Định – CLB Công an Hà Nội sẽ định hình tốp đầu ra sao? Tất cả đang chờ những lời giải gay cần từ cuối tuần này.

Tân binh Ninh Bình phất cờ

HLV Gerard Albadajejo người Tây Ban Nha đang sống trong chuỗi ngày hạnh phúc khi đội bóng của ông bay cao trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý tân binh Ninh Bình đã toàn thắng 4 trận liên tiếp, mỗi trận đều ghi ít nhất 2 bàn và chưa để thủng lưới quá 1 bàn. Chính sự xuất hiện của Ninh Bình đang làm cho cuộc đua vô địch V-League mùa này thêm phần khó lường, đồng thời mang đến làn gió mới cho giải đấu.

Tân binh Ninh Bình phất cao ngọn cờ đầu ở V-League mùa này sau bốn vòng đấu. Ảnh: CCT.

Sau khi đánh bại ứng viên nặng ký Nam Định, tân binh Ninh Bình (12 điểm) sẽ làm khách ở Lạch Tray vào chiều 28-9 gặp gỡ Hải Phòng (7 điểm). Đội bóng đất Cảng vốn nổi tiếng với sự cuồng nhiệt trên khán đài và thành tích sân nhà ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng Hải Phòng đã thắng cả hai trận tại Lạch Tray mùa này.

Chính nhờ sự ổn định của Hải Phòng sẽ làm cho cuộc đụng độ Ninh Bình càng thêm khốc liệt. Bất chấp đội khách đang ở thế “độc cô cầu bại”, chuyến hành quân đến Lạch Tray dự báo lành ít dữ nhiều cho thầy trò HLV Albadalejo. Sự đối đầu giữa khát vọng truyền thống của Hải Phòng và sức trẻ bùng nổ hứa hẹn tạo nên một trong những trận cầu hấp dẫn nhất vòng 5 V-League.

Trước đó một ngày, SL Nghệ An (4 điểm) trên sân Vinh sẽ chạm trán CLB Công an TP.HCM (10 điểm, đã chơi 5 trận) cũng rất đáng xem. Người hâm mộ xứ Nghệ vẫn tiếc nuối trận derby vòng 4 khi họ dẫn bàn Hà Tĩnh nhưng lại đánh rơi chiến thắng vì hàng thủ mất tập trung. Dẫu vậy, sân Vinh không bao giờ dễ chịu khi SL Nghệ An từng thắng Nam Định. Tiếp đối thủ mạnh như thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng xứ Nghệ có thể bị đánh giá thấp hơn nhưng chắc chắn sẽ hướng đến 1 điểm để duy trì cơ hội trụ hạng.

SL Nghệ An bị đánh giá yếu hơn về lực lượng so với CLB Công an TP.HCM nhưng tinh thần chiến đấu của họ luôn cháy bỏng. Ảnh: CCT.

Thách thức cho nhóm cuối

Ngày 27-9, đội hạng 10 Becamex TP.HCM (3 điểm) có nhiều khả năng cải thiện vị trí của mình khi tiếp khách SHB Đà Nẵng (2 điểm). Sau chuỗi ba thất bại liên tiếp trước những đối thủ mạnh, bóng đất Thủ cần một trận thắng để giải tỏa sức ép. Tuy nhiên, lực lượng suy yếu do mất nhiều trụ cột ở hàng công sẽ khiến HLV Nguyễn Anh Đức phải đau đầu giải bài toán nhân sự.

Ở phía bên kia, SHB Đà Nẵng cũng đang khát điểm sau ba trận chưa biết mùi chiến thắng. Chính vì vậy, cặp đấu này mang tính chất “6 điểm” trong cuộc đua trụ hạng, nơi một kết quả hòa có thể là kịch bản dễ xảy ra nếu cả hai tiếp tục duy trì phong độ phập phù.

Trận đấu khác cùng ngày, tân binh PVF-CAND (4 điểm) đối đầu HA Gia Lai (1 điểm) là cuộc chiến cân não của hai đội cho dù chỉ khiêm tốn đặt mục tiêu trụ hạng. PVF-CAND chỉ mới kịp nhập cuộc gấp gáp sau khi thay thế suất của Quảng Nam nhưng đã cho thấy quyết tâm rất lớn để tồn tại ở V-League mùa sau.

HA Gia Lai đang ở cuối bảng sẽ phải gồng mình chống chọi với chủ nhà PVF-CAND để tích lũy điểm trụ hạng. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, HA Gia Lai nổi tiểng một thời giờ chỉ còn lại hư danh do khủng hoảng nhân sự sau những cuộc “chảy máu chất xám” gần đây. Đội bóng phố Núi mới chỉ đá 3 trận, tạm xếp cuối bảng nên rất khát điểm. Và chuyến làm khách này dự báo sẽ rất căng thẳng, vì chủ nhà PVF-CAND đang xem HA Gia Lai là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho cuộc chiến sinh tồn.

Một ngày sau tại Thiên Trường, cuộc so tài giữa Nam Định (7 điểm) và CLB Công an Hà Nội (10 điểm) như màn giao đấu “siêu kinh điển” của vòng 5. Hai nhà vô địch trong hai mùa gần nhất chắc chắn sẽ mang đến sự gay cấn giữa “hai con gà tức nhau tiếng gáy”. Nam Định rất mạnh ở sân nhà, còn CLB Công an Hà Nội đang có phong độ ổn định dưới tay HLV Polking. Chỉ một sơ sẩy trong trận này sẽ khiến họ phải trả giá, mà điều này thì dễ xảy ra hơn cho đội chủ sân Thiên Trường.

Trận cuối cùng vòng 5 diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Thể Công Viettel (8 điểm) và Hà Tĩnh (7 điểm) ngày 28-9. Đội bóng áo lính đang bất bại với 2 trận thắng trên sân nhà và 2 trận hòa trong lúc Hà Tĩnh sau khởi đầu chệch choạc cũng đã trở lại mạnh mẽ, bất bại 3 trận gần nhất để leo lên nửa trên bảng xếp hạng. Nhưng với ưu thế sân nhà cùng chiều sâu lực lượng, Thể Công Viettel dễ giành 3 điểm hơn đội khách.