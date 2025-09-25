SEA Games 33 có biến: WPBF sẽ trừng phạt quốc gia gửi VĐV dự bi sắt 25/09/2025 22:15

Liên đoàn Bi sắt và Bóng quần Thế giới (WPBF) cảnh báo bất cứ quốc gia nào gửi VĐV tham dự môn bi sắt (petanque) SEA Games 33 sẽ bị trừng phạt cấm thi đấu 2 năm và tiếp tục những án phạt khác.

Báo chí Thái Lan mô tả, bức thư của WPBF là rất đanh thép, lời lẽ rất cứng rắn và tính mệnh lệnh rất cao. Với bi sắt, Việt Nam cũng là cường quốc Đông Nam Á cùng với Campuchia, Thái Lan.

Tổng cục Trưởng thể thao Thái Lan Gongsak Yodmani lên tiếng giải thích, nhưng liệu Thái Lan có vẫn tiếp tục tổ chức môn bi sắt ở SEA Games 33? Ảnh: B.P

Nguyên do WPBF cảnh báo mạnh mẽ là do một lãnh đạo của Liên đoàn bi sắt Thái Lan và cũng là lãnh đạo cấp cao của WPBF vi phạm quy tắc đạo đức nghiêm trọng. Ban chấp hành WPBF đã ra lệnh trừng phạt vị này và cấm hoạt động trong lĩnh vực bi sắt mọi cấp độ trên quy mô toàn thế giới vĩnh viễn.



Vị lãnh đạo bi sắt của Thái Lan vi phạm cụ thể điều gì không được công bố nhưng mức độ kỷ luật từ Ban chấp hành WPBF như vậy là rất nghiêm trọng.

Bức thư từ WPBF gửi tới Ban tổ chức SEA Games 33 và Tổng cục Thể thao Thái Lan và Liên đoàn Bi sắt Thái Lan do chính chủ tịch WPBF Claude Azema ký tên.

Phía Thái Lan đã đưa ra phản ứng rằng, vị lãnh đạo đó đã bị trừng phạt, không còn liên quan. Liên đoàn Bi sắt Thái Lan đã bầu Chủ tịch tạm quyền và Ban chấp hành tạm quyền nhằm chờ đại hội bầu chủ tịch mới.

Tuy nhiên lãnh đạo WPBF không tin vào điều này và khẳng vị lãnh đạo bị kỷ luật kia vẫn còn tầm ảnh hưởng cực lớn lên môn bi sắt của Thái Lan.

WPBF trừng phạt bi sắt Thái Lan khiến giới VĐV bi sắt cả đất nước Thái Lan không có giải thi đấu từ trong nước và quốc tế, dẫn đến cuộc sống gia đình các VĐV bấp bênh.

Tuy nhiên WPBF không nghe bất kỳ lời giải thích nào từ phía Liên đoàn Bi sắt Thái Lan và cả Cơ quan quản lý thể thao cấp nhà nước khi họ cố ra sức giải thích.

Phía WPBF cho rằng việc quản lý người của mình quá kém cỏi dẫn đến những vi phạm nghiêm trọng không thể không trừng phạt thích đáng, Thái Lan cũng không thể “chuyển đổi trạng thái” nhanh để qua mặt WPBF.

Không chỉ đe dọa Thái Lan, WPBF còn mở rộng cảnh báo bất kỳ quốc gia nào gửi các bi thủ của mình đến SEA Games 33 tranh tài sẽ bị trừng phạt cấm thi đấu 2 năm và tiếp tục các án phạt khác.

Chưa biết phản ứng của Thái Lan mang tính “chốt” vấn đề ra sao, tức bi sắt có tranh tài tại SEA Games 33 hay không. Tuy nhiên cách cảnh báo của WPBF là rất mạnh và quyết liệt.