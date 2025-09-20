Giải thích việc Bích Tuyền không có tên trong danh sách dự SEA Games 33 20/09/2025 11:27

(PLO)-Sau hạn chót đăng ký danh sách các đội tuyển bóng chuyền dự SEA Games 33, nhiều báo tại Thái Lan đồng loạt đưa tin tuyển thủ Bích Tuyền, tay chủ công thu hoạch nhiều điểm cho đội tuyển Việt Nam nhất đã không được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đăng ký dự SEA Games 33.

Bích Tuyền không có tên trong danh sách đăng ký tham dự SEA Games 33. Ảnh: SAVA

Thông tin trên gây xôn xao không chỉ giới chuyên môn Thái Lan mà cả người hâm mộ Việt Nam cũng thế.

Theo bản tin Thông Tấn Xã Thái Lan (Thailand News Agency), hạn chót để các đội tuyển bóng chuyền gửi danh sách đăng ký dự SEA Games là ngày 15-9, và trong danh sách đăng ký của Việt Nam không có tên Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Sau vụ Đặng Thị Hồng với đội U-21 Việt Nam bị Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) khẳng định “không đủ điều kiện tham dự giải”, phía VFV đã chiếu theo kết luận của FIVB và cấm Đặng Thị Hồng thi đấu ở giải trong nước.

Với trường hợp của Bích Tuyền thì khác, nhưng việc đăng ký hoặc không đăng ký đang tạo ra nhiều lùm xùm quanh VĐV trụ cột của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Bích Tuyền sau giải đấu quốc tế rất thành công góp sức lớn trong việc hạ bệ đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan ở chung kết chặng 2 SEA V-League 2025. Bỗng giờ chót, Bích Tuyền bị rút tên tham dự giải bóng chuyền thế giới tại Thái Lan hồi tháng 8 và bây giờ khi chuẩn bị danh sách dự SEA Games thì cái tên Bích Tuyền cũng không được đăng ký.

Bích Tuyền chưa trải qua xét nghiệm hay kiểm tra nào như Đặng Thị Hồng ở giải U-21 thế giới nên được xem là “hồ sơ trắng”. Tuy nhiên việc bước ra sân chơi quốc tế mà Bích Tuyền không được tham gia cùng đội tuyển bất kỳ với lý do nào cũng đều tạo ra những dư luận và nghi ngại là “sợ giống trường hợp Đặng Thị Hồng”.

Người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối khi một chủ công ăn điểm nhiều nhất cho bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục vắng mặt ở sân chơi quốc tế nhất là rút lui ở giải thế giới, giờ lại không tham dự SEA Games 33.

Khi thắc mắc về Bích Tuyền không tham dự SEA Games 33 như Thông Tấn Xã Thái Lan đưa tin, một lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao đã cho biết, hạn chót để các quốc gia gút danh sách cuối cùng cho VĐV dự SEA Games 33 là một tháng trước SEA Games 33, còn vừa qua mới chỉ là danh sách đăng ký ban đầu.

Người hâm mộ hy vọng danh sách cuối tham dự SEA Games 33 vẫn có cái tên Bích Tuyền, giống như việc tham dự giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ quốc gia cái tên Bích Tuyền vẫn đường hoàng thi đấu trong màu áo đội chủ nhà LPBank Ninh Bình.

Nên nhớ rằng đến nay chưa có một án cấm nào đối với Bích Tuyền còn việc tham dự hay không tham dự giải quốc tế là “chuyện riêng” của Bích Tuyền với VFV.