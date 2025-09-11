VFV cấm VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng thi đấu sau lùm xùm giải U-21 thế giới 11/09/2025 19:35

Đặng Thị Hồng (bên trái) vừa bị VFV ban hành lệnh cấm thi đấu. Ảnh: FIVB

VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng sau lùm xùm liên quan đến tư cách thi đấu tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới hồi tháng 8.

Trong cuộc họp khẩn diễn ra chiều 11-9, VFV thông báo Đặng Thị Hồng sẽ không được phép góp mặt ở giai đoạn hai Giải vô địch quốc gia 2025, cũng như không được tham dự các giải đấu thuộc hệ thống chính thức của liên đoàn trong thời gian tới. Tuy quyết định không nêu rõ lý do, nhưng có thể lệnh cấm này bắt nguồn từ án phạt mà Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) đưa ra tại U-21 thế giới diễn ra ở Surabaya (Indonesia).

Tại giải đấu này, VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng bị FIVB xác định không đủ tư cách thi đấu. Hệ quả là đội tuyển U-21 nữ Việt Nam bị xử thua ba trận với cùng tỉ số 0-3 trước Serbia, Canada và Indonesia. Quyết định bất lợi này khiến Việt Nam mất suất vào vòng 1/8 và chỉ xếp hạng 19 chung cuộc. Do án phạt của FIVB có hiệu lực với tất cả các giải thuộc hệ thống liên đoàn thành viên, nên VFV buộc phải áp dụng với các giải quốc nội. Điều này đồng nghĩa tương lai thi đấu của Đặng Hồng đang bị bỏ ngỏ, chưa có hướng giải quyết cụ thể.

Sinh năm 2004, VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng được xem là một chủ công triển vọng, từng được kỳ vọng sẽ kế thừa vị trí ở đội tuyển quốc gia. Cô góp công lớn trong nhiều trận đấu của bóng chuyền trẻ Việt Nam, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở vòng bảng giải U-21 thế giới ngày 7-8, trước khi sự cố xảy ra.

Không chỉ xử lý trường hợp cụ thể của VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng, VFV cũng khẳng định sẽ siết chặt công tác quản lý nhân sự. Từ năm 2026, liên đoàn dự kiến triển khai kiểm tra giới tính nếu có dấu hiệu nghi vấn. Với đội tuyển quốc gia nữ, trong trường hợp có tuyển thủ được triệu tập nhưng gây tranh cãi, ban huấn luyện và các nhà quản lý có thể yêu cầu kiểm tra giới tính bằng phương pháp phân tích gen SRY từ mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô. Chỉ khi có kết quả xác thực, cầu thủ mới đủ điều kiện tham dự các giải đấu quốc tế, nhằm tránh lặp lại những sự cố đáng tiếc nêu trên.

Quyết định kỷ luật đối với VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tay đập trẻ, đồng thời cũng là bài học cảnh tỉnh cho công tác kiểm soát thủ tục, điều kiện thi đấu ở các cấp độ đội tuyển. Trong bối cảnh bóng chuyền nữ Việt Nam đang nỗ lực khẳng định vị thế ở đấu trường châu lục và thế giới, VFV buộc phải hành động cứng rắn để giữ uy tín cũng như tránh tổn thất trong tương lai.