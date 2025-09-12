Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lý giải về việc cấm thi đấu VĐV Đặng Thị Hồng 12/09/2025 16:01

Hội nghị VFV vừa diễn ra đánh dấu một trong những cột mốc quan trọng cho giai đoạn chuẩn bị của bóng chuyền Việt Nam trước những thử thách lớn trong tương lai. Tham dự buổi họp có đầy đủ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Phó Tổng thư ký, các ủy viên Ban Chấp hành cùng đại diện nhiều ban chuyên môn của Liên đoàn.

Trong buổi họp, vấn đề kiểm tra tư cách VĐV được đưa ra thảo luận kỹ lưỡng. Theo quy định, tất cả các VĐV tham dự giải đấu chính thức trong nước và quốc tế phải được đăng ký trong hệ thống của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB). Những trường hợp không đủ điều kiện, bị FIVB xác định vi phạm, sẽ không được phép tham gia. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng cho các giải đấu.

Đặc biệt theo VFV, việc xác định rối loạn giới tính đối với VĐV, một chủ đề nhạy cảm và phức tạp, sẽ được tiến hành theo hướng dẫn cụ thể từ FIVB và các cơ quan chuyên môn, bắt đầu từ năm 2026. Đây là bước đi cần thiết để bóng chuyền Việt Nam hòa nhập cùng chuẩn mực quốc tế, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các VĐV.

VFV cấm thi đấu vô thời hạn đối với VĐV Đặng Thị Hồng. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý, trong phiên thảo luận tại cuộc họp, VĐV Đặng Thị Hồng – người từng khoác áo đội tuyển quốc gia – đã chính thức bị cấm thi đấu vô thời hạn. Nguyên nhân xuất phát từ việc vi phạm quy định về tư cách thi đấu do FIVB đưa ra. Quyết định này tạo nên cú sốc không nhỏ cho giới hâm mộ, bởi Đặng Thị Hồng từng được xem là một trong những tài năng sáng giá của bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đáng nói là hồi giữa tháng 8, sau khi FIVB xử thua đội tuyển Việt Nam ở giải bóng chuyền nữ U-21 thế giới về trường hợp của Đặng Thị Hồng, chính VFV khẳng định đã tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu. Sau đó, VFV cũng tiến hành khiếu nại chính thức theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ và bảo vệ quyền lợi của Đặng Thị Hồng cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam.

Nhưng mới nhất, VFV đã thông báo lại: “Các giải đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và các CLB, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của FIVB. Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho đến khi có quyết định khác”.

Các VĐV bóng chuyền sẽ trải qua quy trình kiểm tra tư cách theo tiêu chuẩn. Ảnh: CCT.

Hội nghị VFV cũng cho biết, các VĐV đội tuyển tham gia SEA Games trong tương lai sẽ phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về tư cách, không chỉ theo chuẩn của Liên đoàn mà còn theo yêu cầu từ Ban tổ chức SEA Games và Cục TDTT Việt Nam. Điều này góp phần đảm bảo rằng những gương mặt được lựa chọn khoác áo quốc gia đều đạt chuẩn mực cả về chuyên môn lẫn tư cách thi đấu.

Về công tác đội tuyển, VFV ghi nhận những bước tiến vững chắc trong nhiệm kỳ VII. Các kế hoạch tập huấn được triển khai đầy đủ, các đội tuyển tham gia nhiều giải đấu quốc tế và hầu hết đều hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Thành tích tuy chưa thật sự bùng nổ, nhưng đủ để duy trì vị thế của bóng chuyền Việt Nam trong khu vực.