Võ thuật Việt Nam ghi dấu ấn đẹp tại Chungju 12/09/2025 10:58

(PLO)- Hội nghị thường niên lần thứ 24 của Hiệp hội Võ thuật Thế giới (World Martial Arts Union - WoMAU) đã diễn ra với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho hơn 30 quốc gia thành viên, tại thành phố Chungju (Hàn Quốc), ghi dấu ấn đậm của võ thuật Việt Nam.

Hội nghị WoMAU là diễn đàn quan trọng của cộng đồng võ thuật quốc tế, nơi các đại biểu cùng thảo luận, hoạch định chiến lược phát triển võ thuật toàn cầu trong giai đoạn mới.

Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị năm nay gồm TS. Võ Danh Hải - Phó Chủ tịch WoMAU, Võ sư Nguyễn Văn Hiệp - Viện trưởng Viện Khoa học Huấn luyện Võ thuật Việt Nam (SIV), ông Nguyễn Như Hiệp - Phó Viện trưởng SIV, ông Lưu Hải Bằng - Chánh Văn phòng SIV, ông Nguyễn Duy Trung - Trợ lý TS. Võ Danh Hải, cùng Đại võ sư Hà Thị Yến Oanh - Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền TP.HCM và các võ sĩ đội tuyển quyền Võ Cổ truyền TP.HCM.

Hội nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo thường niên của Tổng Thư ký, kế hoạch hoạt động năm 2026, báo cáo hoạt động của các nước thành viên, dự thảo sửa đổi điều lệ, bầu cử Chủ tịch và bổ sung 2 Phó Chủ tịch, cùng việc thông qua Tuyên bố ủng hộ sáng kiến UNESCO Fit for Life.

Đoàn Việt Nam và tân Chủ tịch WoMAU Mohsen Mehralizadeh.

Tại cuộc họp, nguyên Phó Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Mohsen Mehralizadeh đã được các thành viên WoMAU bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới WoMAU khi Chủ tịch Chung Wha Tae sẽ kết thúc nhiệm kỳ cuối năm nay. Nhiệm kỳ của Ông Mohsen sẽ bắt đầu từ 1-1-2026.

Trong khi đó, võ thuật Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét với nhiều điểm nhấn nổi bật ở hội nghị diễn ra ngày 11-9. Bài thuyết trình của Đại võ sư Hà Thị Yến Oanh trở thành điểm nhấn. Bà khẳng định Võ cổ truyền Việt Nam là một hệ thống kỹ thuật chiến đấu, đồng thời là di sản văn hóa gắn liền với lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc. Những thông điệp của Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Việt Nam đã lan tỏa đến bạn bè quốc tế tinh thần Võ đạo – Nhân văn – Thượng võ, góp phần đưa Võ cổ truyền Việt Nam trở thành một phần quan trọng trong dòng chảy chung của võ thuật thế giới.

Bên cạnh đó, Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025 đã được TS. Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch WoMAU giới thiệu chính thức trước toàn thể hội nghị. Ông nhấn mạnh: “Liên hoan năm nay, diễn ra từ ngày 20-11 đến ngày 23-11-2025, nhân kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm thành lập nước là một sự kiện võ thuật, lễ hội văn hóa - thể thao mang tính ngoại giao nhân dân. TP.HCM sẽ trở thành ngôi nhà chung, nơi bạn bè quốc tế cùng nhau chia sẻ và lan tỏa tinh thần hòa bình, hữu nghị thông qua võ thuật”.

Trang trọng Hội nghị thường niên lần thứ 24 của Hiệp hội Võ thuật Thế giới.

Thông tin này nhận được sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ từ lãnh đạo WoMAU cũng như các đoàn bạn. Liên hoan được kỳ vọng sẽ quy tụ hơn 20 quốc gia và gần 50 đoàn võ thuật trong và ngoài nước trở thành sự kiện võ thuật quốc tế quan trọng của võ thuật Việt Nam.

Một điểm nhấn khác là Viện Khoa học Huấn luyện Võ thuật Việt Nam (SIV) - thành viên mới của WoMAU tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quốc tế khi được WoMAU chào đón và đánh giá cao. Với nhiều sáng kiến hợp tác, trong đó có các chương trình giao lưu, tập huấn với các môn võ truyền thống Hàn Quốc như Taekkyeon, Ssireum… trong 2 năm 2023 và 2024, SIV đã góp phần làm sâu sắc thêm sự kết nối giữa võ thuật Việt Nam và thế giới.

Đoàn võ Cổ truyền Việt Nam tham gia sự kiện lớn.

Chủ tịch WoMAU Chung Wha Tae nhấn mạnh: “Việt Nam, với sự đồng hành của SIV và các tổ chức võ thuật lớn, đang nổi lên như một trung tâm quan trọng của phong trào võ thuật toàn cầu. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các bạn trong việc quảng bá và lan tỏa giá trị võ đạo đến bạn bè quốc tế”.

Theo kế hoạch, ngày 12-9, đoàn võ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với Trung tâm Võ thuật Quốc tế UNESCO ICM, tham dự Diễn đàn Võ thuật Thế giới và theo dõi các hoạt động của giải Võ thuật Quốc tế IMAC 2025 tại Chungju. Đây là những dịp quan trọng để đoàn quảng bá mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh võ thuật Việt Nam, đồng thời tạo bước đệm vững chắc cho Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2025.