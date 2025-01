Tài tử Johnny Trí Nguyễn huấn luyện võ thuật, làm phim cho học viên IVS 10/01/2025 15:07

Hệ thống trường Quốc tế Việt Nam (IVS), tại trường IVS cơ sở TP.HCM ngày 9-1 đã diễn ra sự kiện quan trọng với sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng Johnny Trí Nguyễn và nhà sản xuất phim Charlie Nguyễn.

Tiến sĩ Phạm Quang Long, Chủ tịch Hệ thống trường Quốc tế Việt Nam IVS đã thảo luận nhiều nội dung hợp tác với Tiến sĩ Võ Danh Hải – Phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Thế giới (WoMAU), tài tử Johnny Trí Nguyễn, nhà làm phim Charlie Nguyễn, cùng một số thành viên thuộc võ đường Liên Phong và hãng phim Chánh Phương.

TS Phạm Quang Long hào hứng với dự án huấn luyện võ thuật và làm phim cùng đạo diễn Charlie Nguyễn, TS Võ Danh Hải.

Nằm trong kế hoạch phát triển các môn thể thao, nghệ thuật, điện ảnh, võ thuật theo hướng chuyên nghiệp tại Hệ thống Giáo dục IVS, với thế mạnh về cơ sở vật chất, chương trình giáo dục theo mô hình quốc tế và đặc biệt là nguồn lực về nhân sự, IVS là trường học lý tưởng để phát triển võ thuật, tổ chức những giải đấu quy mô lớn, huấn luyện MMA, tham gia những dự án phim.

Đặc biệt, IVS hợp tác cùng diễn viên Johnny Trí Nguyễn, người từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng quốc tế như các phim We Were Soldiers, Spider-Man, Ella Enchanted, Starship Troopers 2: Hero of the Federation, Spider-Man 2 (đóng vai Người Nhện trong những pha hành động mạo hiểm trên nóc tàu cao tốc) sẽ mang lại những giá trị to lớn cho học sinh tại trường.

Lãnh đạo nhà trường mở ra hướng đi mới cho những dự án thú vị với các nghệ sĩ, cố vấn võ thuật, nhà làm phim có tên tuổi.

Cùng với Johnny Trí Nguyễn, nhà làm phim Charlie Nguyễn khẳng định những dự án phim đặc sắc trong thời gian tới, với sự hợp tác của IVS là nhân tố quan trọng. Thêm một bất ngờ khác là các học viên IVS sẽ được học tập diễn xuất và góp mặt trong những dự án phim nổi tiếng như Dòng máu Anh hùng phần II.

Với đặc thù là trường học mà tất cả học sinh được học võ thuật trong thời gian tới, IVS sẽ kết hợp với võ đường Liên Phong do võ sư, diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn trực tiếp huấn luyện cho học sinh IVS.

Ban giám hiệu cùng thầy cô, các đội võ thuật, nghệ thuật của trường IVS và khách mời trong sự kiện hợp tác huấn luyện võ thuật, làm phim.

IVS không chỉ dừng lại ở một trường học, võ thuật, điện ảnh IVS cùng võ đường Liên Phong, hãng phim Chánh Phương sẽ chắp cánh cho những ước mơ trở thành diễn viên, nghệ sĩ, võ sĩ MMA đẳng cấp.