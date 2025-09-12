Thể thao Campuchia hiện thực hóa ngay lời hứa từ thể thao Nga 12/09/2025 14:22

(PLO)-Thể thao Campuchia sẽ được nâng lên tầm cao mới nhờ sự giúp đỡ của Nga...

Thể thao Campuchia bắt đầu quy hoạch lại để chuẩn bị thực thi hiệp ước Nga hỗ trợ để vươn tầm.

Cách đây 1 tuần phái đoàn Campuchia đến Vladivostok, thành phố vùng viễn đông Nga dự hội nghị Diễn đàn kinh tế Viễn Đông. Bộ Thể thao Nga ký văn bản hỗ trợ thể thao Campuchia.

Ngay sau những ký kết tại Vladivostok, Đại sứ Nga tại Phnom Penh,ông Annatoly Borovik và Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia tiếp tục gặp để trao đổi và hiện thực hóa. Ảnh:P.P

Thể thao Campuchia nhận được sự hỗ trợ từ thể thao Nga trong việc cung cấp học bổng cho VĐV nhiều môn được sang Nga đào tạo. Tương tự là ở lĩnh vực quản lý chuyên môn tài năng và phát triển thể thao đỉnh cao, trong đó tập trung vào việc nâng tầm VĐV qua tài năng trẻ, tập luyện, thi đấu cọ xát đỉnh cao và cả cán bộ chuyên môn trong quản lý thể thao đỉnh cao.

Thể thao Campuchia được phía Nga giúp đỡ hai lĩnh vực chính là đào tạo VĐV và quản lý thể thao đỉnh cao. Những VĐV, cán bộ được Campuchia gửi sang Nga học và tập luyện được nhận học bổng từ phía Nga.

Nga giúp Campuchia phát triển các môn thể thao truyền thống của Olympic, thiết lập các phòng thí nghiệm, phòng kiểm tra y tế thể thao nhằm tiếp cận với chuẩn mực quốc tế hiện nay theo đòi hỏi của thời đại.

Thể thao Campuchia cũng nhận được sự trợ giúp từ Trung Quốc, song đó thường chỉ là những chuyến tập huấn ở các môn. Tuy nhiên do VĐV Campuchia chưa ở trình độ cao nên khi sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu cũng không phải chất lượng.

Nay phía thể thao Campuchia nhìn nhận đây là cơ hội để thể thao Campuchia làm lại từ gốc và nâng tầm ngay từ trong công tác đào tạo và quản lý thể thao đỉnh cao, tức phần kiến trúc thượng tầng của thể thao.

Phía Nga cũng sẽ rà soát cho thể thao Campuchia tiếp cận với những môn phù hợp với hình thể, những môn thi đấu có hạng cân và tố chất của VĐV Campuchia dễ tiếp cận...