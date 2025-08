Đội U-23 Iraq gửi kiến nghị lên AFC khi tập huấn tại Thái Lan, đá vòng loại ở Campuchia 01/08/2025 11:15

LĐBĐ Iraq đã chính thức gửi thư kiến nghị lên AFC khi đội trẻ của họ “tương tác” ở 2 quốc gia đang có những xung đột biên giới này. Đội U-23 Iraq sẽ được đá vòng loại U-23 châu Á trên sân nhà?

Điều đáng nói là phía LĐBĐ Iraq lẫn báo chí nước này theo dõi rất sát tình hình Thái Lan và Campuchia, kể cả việc họ theo dõi rất sát các nền tảng xã hội của dân chúng hai quốc gia Đông Nam Á này. Đội U-23 Iraq đá vòng loại U-23 châu Á từ ngày 1 đến ngày 9-9 tới.

Đội U-23 Iraq coi như "trùm" bảng G lại thêm rất thận trọng.... Ảnh: AFC

Đội U-23 Iraq ở bảng G do Campuchia làm bảng trưởng đá ở thủ đô Phnom Penh. Bảng G có U-23 Campuchia, U-23 Iraq, Oman và Pakistan.

Thư gửi AFC, LĐBĐ Iraq nêu quan điểm, đội U-23 Iraq lên kế hoạch đến Thái Lan tập huấn, đá giao hữu để quen thời tiết và khí hậu trước khi sang Campuchia đá vòng loại U-23 châu Á. Tuy nhiên tình hình căng thẳng giữa 2 quốc gia này khiến Iraq lo sợ an toàn thực sự.

Iraq cũng đưa ra đề xuất với AFC là chuyển bảng G về TP Basra của Iraq, nơi hội tụ điều kiện sân bãi an ninh, an toàn, phòng ốc kỹ thuật đủ chuẩn FIFA cho những giải đấu quốc tế. Đây là gợi ý mang tính ý thức về an toàn cho các tất cả các đội U-23 của bảng G.

AFC đã chưa có động thái nào đáp lại từ thư đề nghị này của LĐBĐ Iraq, tuy nhiên nhất định AFC sẽ xem xét vấn đề này nghiêm túc.

U-23 Iraq là một đội bóng mạnh, Iraq cũng chẳng có đối thủ ở bảng G vòng loại U-23 châu Á, Oman chỉ có thể gây khó Iraq một chút mà thôi.

Thể thao Campuchia những ngày qua liên tục nhận được những tin không vui. Chủ nhà Thái Lan đề xuất cấm đoàn thể thao Campuchia dự SEA Games 33 vì liên quan đến an ninh và an toàn của đoàn Campuchia khi đến đất Thái Lan tranh tài. Bây giờ, Iraq làm đơn đề xuất AFC chuyển quyền chủ nhà bảng G vòng loại U-23 châu Á từ Campuchia sang Iraq...