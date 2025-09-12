Nữ ca sĩ 25 tuổi bật mí chuyện yêu đương với ngôi sao trẻ Yamal 18 tuổi 12/09/2025 13:14

Trong thời gian gần đây, câu chuyện tình cảm giữa Lamine Yamal, ngôi sao trẻ sáng giá của Barcelona, và nữ ca sĩ nổi tiếng người Argentina Nicki Nicole đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông.

Tin đồn về mối quan hệ này bắt đầu rộ lên từ tháng 7, khi Nicole xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của ngôi sao trẻ Yamal. Tuy nhiên, phải đến tháng 8 thì cả hai mới chính thức xác nhận thông qua một bức ảnh chung mà Yamal đăng tải để chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của bạn gái.

Nicki Nicole, tên thật là Nicole Denise Cucco, là một trong những giọng ca trẻ được yêu thích tại Mỹ Latinh, nổi bật với phong cách rap và reggaeton cá tính. Khi xuất hiện tại buổi trình diễn thời trang của Desigual, cô đã không ngần ngại bày tỏ cảm xúc: “Tôi đang yêu, rất hạnh phúc và vô cùng vui vẻ. Ở Barcelona, tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ mọi người và tôi thật sự biết ơn vì điều đó”.

Nicki Nicole hạnh phúc khi bắt cặp với chân sút Yamal. Ảnh: EPA.

Nicki Nicole cũng chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên tham gia một show diễn của thương hiệu Tây Ban Nha và cảm thấy phấn khích khi được gặp gỡ nhiều cầu thủ mà mình ngưỡng mộ.

Điều thú vị là ngôi sao trẻ Yamal còn đang dạy cho bạn gái tiếng Catalan, ngôn ngữ bản địa của vùng Catalonia. Nicole hào hứng tiết lộ rằng câu cô yêu thích nhất trong ngôn ngữ này là “Anh yêu em”. Với sự hóm hỉnh và lãng mạn, nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng chìa khóa để mối quan hệ của cô và Yamal bền vững nằm ở “niềm vui, sự chân thành và tình cảm”. Đây cũng là yếu tố khiến công chúng tin rằng cả hai đang thực sự nghiêm túc với nhau.

Trong khi tình yêu của họ ngày càng được chú ý, ngôi sao trẻ Yamal vẫn tiếp tục khẳng định tài năng trên sân cỏ. Cầu thủ 18 tuổi đã ghi hai bàn thắng và đóng góp ba pha kiến tạo chỉ sau ba trận ra sân mùa này. Thành tích ấn tượng đó nối tiếp phong độ bùng nổ của anh từ mùa trước, khi góp công lớn trong chức vô địch La Liga của Barcelona. Với vai trò ngày càng quan trọng, Yamal đang dần cho thấy rằng anh không chỉ là một hiện tượng tuổi teen mà là viên ngọc quý của bóng đá Tây Ban Nha.

Ngôi sao trẻ Yamal 18 tuổi mừng sinh nhật người yêu 25 tuổi. Ảnh: TS.

Nicki Nicole, dù bận rộn với sự nghiệp âm nhạc, vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn trai. Điều này càng khiến truyền thông quan tâm, nhất là khi cô từng có những mối tình đình đám trước đó. Nicole từng hẹn hò với Enzo Fernandez, tiền vệ người Argentina khoác áo Chelsea, và thậm chí trước đó còn vướng tin đồn tình cảm với tay đua công thức 1 Franco Colapinto. Sự nổi tiếng của cô không chỉ đến từ âm nhạc mà còn từ những mối quan hệ khiến báo chí tốn không ít giấy mực.

Đặc biệt, Nicole từng lọt vào “tầm ngắm” của những nhân vật nổi tiếng toàn cầu. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đưa ca khúc “Ella no es tuya” của cô vào danh sách nhạc yêu thích mùa hè năm 2021. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của nữ rapper không chỉ giới hạn ở Nam Mỹ mà còn lan rộng ra quốc tế.

Với mối quan hệ cùng ngôi sao trẻ Yamal, Nicole giờ đây càng được công chúng Tây Ban Nha biết đến nhiều hơn. Sự kết hợp giữa một ngôi sao trẻ đang tỏa sáng ở sân Camp Nou và một ca sĩ Latin cá tính tạo nên câu chuyện tình đầy sức hút, vừa ngọt ngào vừa lãng mạn. Nhiều người hâm mộ tin rằng cả hai chính là “cặp đôi vàng” mới của làng thể thao và giải trí châu Âu.

Cầu thủ của Barcelona là ứng viên nặng ký cho giải thưởng cá nhân danh giá Quả bóng vàng năm nay. Ảnh: EPA.

Tương lai sẽ còn nhiều thử thách, nhất là khi cả hai đều theo đuổi sự nghiệp ở mức độ căng thẳng cao. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tình yêu của họ đang nở rộ, mang đến những khoảnh khắc đẹp không chỉ cho riêng họ mà còn cho những người hâm mộ yêu thích sự kết hợp giữa bóng đá và âm nhạc.

Có lẽ tình yêu đã giúp ngôi sao trẻ Yamal tiếp tục thăng hoa trên sân cỏ còn Nicole gặt hái thêm thành công trong âm nhạc, và cặp đôi này có thể trở thành một biểu tượng mới, đại diện cho thế hệ trẻ vừa tài năng vừa đam mê.