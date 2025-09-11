Bốc thăm AFC Champions League nữ 2025-2026: CLB Nữ TP.HCM tiếp tục làm chủ nhà ở AFC Champions League 11/09/2025 15:29

(PLO)- CLB Nữ TP.HCM ở bảng A tương đối căng thẳng, nhưng vào tứ kết là không khó...

Kết quả bốc thăm giải AFC Champions League nữ 2025 - 2026 vừa hoàn tất, theo đó CLB Nữ TP.HCM vẫn được làm chủ nhà ở vòng bảng, song tính khốc liệt là rất cao.

CLB Nữ TP.HCM ở bảng A theo phân nhóm hạt giống chủ nhà. Bảng A, ngoài bảng trưởng CLB Nữ TP.HCM còn có Melbourne City, Stallion Laguna (Philippines) và Lion City Sailors (Singapore).

CLB Nữ TP.HCM trong trận bán kết làm khách trước Wuhan Jiangda tại Vũ Hán. Ảnh: AFC

Melbourne City chính là nhà đương kim vô địch giải này. Ở bán kết Wuhan Jiangda của Trung Quốc đánh bại CLB Nữ TP.HCM để vào chung kết, đại diện Trung Quốc tiếp tục được đá sân nhà song vẫn thua Melbourne City 0-1. Melbourne City có rất nhiều tuyển thủ Úc ở đẳng cấp thế giới.

Đối thủ thứ hai của CLB Nữ TP.HCM lại là Stallion Laguna của Philippines có rất nhiều tuyển thủ quốc gia như thủ môn số 1 Olivia McDaniel, hậu vệ Rhea Chan, tiền vệ Kaya Hawkinson, Charisa Lemoran, Isabella Pasion, Chandler McDaniel... cùng nhiều cầu thủ nước ngoài đá thuê và những cầu thủ mang 2 dòng máu Philippines và Mỹ. Đây là CLB nữ vô đối trong nước của bóng đá nữ Philippines.

CLB Nữ TP.HCM ở bảng A thi đấu tập trung trong đó có nhà vô địch Melbourne City.

Đối thủ cuối cùng của CLB Nữ TP.HCM không quá mạnh là Lion City Sailore đến từ Singapore. CLB Nữ TP.HCM sẽ quyết liệt tranh suất vào tứ kết. Cấu trúc các vòng đấu cũng giống giải lần thứ nhất mùa 2024-2025.

Dẫu vòng loại có đến 19 đội tham dự (CLB Nữ TP.HCM không tham dự vòng này) nhưng vào vòng đấu bảng, AFC cũng chỉ có 3 bảng đấu để chất lượng duy trì tốt.

12 đội chia làm ba bảng, trong đó CLB Nữ TP.HCM làm bảng trưởng bảng A, các trận đấu sẽ diễn ra ở TP.HCM. Sau vòng bảng là tứ kết, bán kết, chung kết với các trận diễn ra như giải lần thứ nhất. Vòng tứ kết, bán kết, chung kết chỉ diễn ra một trận, sân nhà là sân của đại diện đến từ nền bóng đá đứng cao hơn ở thứ hạng FIFA và điểm tích ở giải đấu này.

Tại vòng bảng, mỗi bảng chọn đội nhất và nhì, cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Bảng A diễn ra tại TP.HCM từ ngày 13 đến 19-11. Các trận tứ kết, bán kết, chung kết sẽ diễn ra năm 2026, AFC sẽ chốt lịch thi đấu sau.

+ Phân nhóm hạt giống

Nhóm 1: Melbourne City FC (Úc, nhóm hạt giống 1), Suwon FC Women (Hàn Quốc, 2)

Nhóm 2: Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản, 3), Bam Khatoon FC (Iran, 7)

Nhóm 3: Stallion Laguna FC (Philippines, 9), East Bengal FC (Ấn Độ, 11), Naegohyang FC (Triều Tiên, 13)

Nhóm 4: PFC Nasaf (Uzbekistan, 14), Lion City Sailors FC (Singapore, 23)

Nhóm hạt giống chủ nhà vòng bảng: Wuhan Jiangda FC (Trung Quốc, 1), CLB Nữ. TP.HCM (Việt Nam, 2), ISPE WFC (Myanmar, 4)

+ Kết quả bốc thăm 3 bảng đấu

Bảng A: Melbourne City FC (Úc), CLB Nữ TP.HCM (Việt Nam, bảng trưởng), Stallion Laguna FC (Philippines), Lion City Sailors FC (Singapore)

Bảng B: Wuhan Jiangda FC (Trung Quốc, bảng trưởng), Bam Khatoon FC (Iran), East Bengal FC (Ấn Độ), PFC Nasaf (Uzbekistan)

Bảng C: Suwon FC (Hàn Quốc), Tokyo Verdy Beleza (Nhật Bản), Naegohyang FC (Triều Tiên), ISPE WFC (Myanmar, bảng trưởng)