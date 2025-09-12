HLV Pep Guardiola hết thời ở Man City 12/09/2025 11:44

Theo Hamann, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã đi đến giới hạn của mình và sẽ không còn khả năng mang về thêm những danh hiệu lớn như Ngoại hạng Anh hay Champions League cho đội chủ sân Etihad.

HLV Pep Guardiola đến Man City vào năm 2016 với kỳ vọng sẽ đưa đội bóng vươn lên tầm cao mới. Thực tế, ông đã làm được điều đó, khi biến Man City thành thế lực thống trị của bóng đá Anh suốt gần một thập kỷ qua. Đỉnh cao của ông chính là mùa giải 2022-2023, khi Man City giành cú ăn ba lịch sử gồm Ngoại hạng Anh, FA Cup và Champions League.

Thế nhưng, theo Hamann, sự huy hoàng đó của HLV Pep Guardiola đã ở lại phía sau, còn hiện tại là một Manchester City đang dần cạn kiệt năng lượng, mất đi sự sắc bén và tinh thần cạnh tranh. Hamann nhấn mạnh rằng, giống như trường hợp của Jurgen Klopp rời Liverpool sau tám năm, Pep cũng đang đi đến giai đoạn mà sự mệt mỏi tích tụ khiến ông khó duy trì cảm hứng.

HLV Pep Guardiola trắng tay với Man City ở mùa giải vừa qua. Ảnh: EPA.

HLV Pep Guardiola đã gắn bó với Man City lâu hơn đồng nghiệp Klopp ở Liverpool, và chính cường độ công việc, từ huấn luyện, quản lý phòng thay đồ cho tới đối phó truyền thông, đã bào mòn năng lượng. Hamann cho rằng Pep thậm chí đã ở lại lâu hơn mức ông nên có, và những gì đang diễn ra trong lối chơi của Man City cho thấy rõ ràng điều đó.

Mùa giải vừa qua, Man City trắng tay, điều hiếm hoi trong kỷ nguyên Pep Guardiola. Không chỉ vậy, những trụ cột của họ đều đã ở vào giai đoạn cuối sự nghiệp đỉnh cao. Một vài người khác có xu hướng tìm kiếm thử thách mới ở nơi khác. Hamann tin rằng việc duy trì động lực cho những cầu thủ đã gắn bó 7, 8 năm, thậm chí 9 năm là cực kỳ khó khăn. Đội bóng mà trước đây nổi tiếng với sự linh hoạt và tốc độ trong cách triển khai giờ đây bị đánh giá là chậm chạp, thiếu sự tươi mới.

HLV Pep Guardiola tất nhiên vẫn là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới, nhưng Hamann cho rằng thành công quá lâu dài tại một đội bóng cũng có mặt trái. Ở Barcelona, Pep rời đi sau bốn năm, còn tại Bayern Munich, ông chỉ gắn bó ba mùa giải. Nhưng với Man City, ông đã ở lại gần một thập kỷ. Hamann tin rằng chu kỳ này đã khép lại và thật khó để tái tạo một đội hình đủ sức cạnh tranh đỉnh cao khi không có sự thay đổi mạnh mẽ.

Chuyên gia bóng đá Dietmar Hamann không tin Pep Guardiola tiếp tục thành công ở Manchester City. Ảnh: EPA.

Nhiều chuyên gia khác có lẽ sẽ không đồng tình hoàn toàn với Hamann, bởi Pep Guardiola vẫn chứng minh được sự linh hoạt trong lối chơi và khả năng xoay chuyển chiến thuật. Nhưng rõ ràng, sự hoài nghi về khả năng tái lập thành công của Pep là có cơ sở. Sau khi đạt đỉnh cao tuyệt đối với cú ăn ba, việc duy trì khát khao chiến thắng cho cả tập thể là điều gần như không tưởng. Không ít cầu thủ đã trải qua trạng thái “no nê danh hiệu”, và việc tìm lại động lực chiến đấu như trước kia là một thử thách khổng lồ.

Ở khía cạnh khác, Man City cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Liverpool, Arsenal, Chelsea và cả những đội bóng đang lên như Newcastle đều đầu tư mạnh mẽ. Trên bình diện châu Âu, Real Madrid, Bayern Munich hay PSG đều khao khát cúp bạc Champions League. Nó gây nhiều sức ép cho HLV Pep Guardiola tìm cách tái sinh tinh thần chiến đấu cho học trò, khiến cho những lời dự báo của Hamann có thể sẽ thành sự thật.

Thầy trò HLV Pep Guardiola không có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải mới. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Hamann đã quá bi quan và ông thầy người Tây Ban Nha chưa hết thời. Pep nổi tiếng với khả năng làm mới đội hình và thúc đẩy sự tiến bộ của cầu thủ. Việc ông tiếp tục ở lại Man City sau mùa giải trắng tay có thể xuất phát từ niềm tin rằng ông vẫn còn việc chưa hoàn tất, và chính thất bại là động lực để tái khẳng định vị thế. Câu hỏi đặt ra là: liệu ông có đủ kiên nhẫn và nguồn năng lượng để viết tiếp hành trình ấy hay không?

Thời gian sẽ trả lời, nhưng rõ ràng quan điểm của Hamann đã khơi dậy cuộc tranh luận lớn. HLV Pep Guardiola đi qua giai đoạn huy hoàng nhất cùng Manchester City, và bây giờ mọi con mắt sẽ dõi theo xem ông tìm cách chống lại sự thoái trào tự nhiên của một chu kỳ thành công kéo dài gần 10 năm, hoặc di sản của ông chỉ dừng lại tại cú ăn ba huyền thoại.