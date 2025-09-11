Argentina và Brazil rủ nhau thua đúng “kèo” ngựa về ngược 11/09/2025 10:44

(PLO)-“Ngựa về ngược” là cách Brazil thua không ảnh hưởng vé dự World Cup 2026 nhưng đối thủ của họ Bolivia thì giờ chót nhảy lên giật vé play-off.

Argentina thua kiểu "ngựa về ngược" tại vòng loại nhưng vẫn đoạt vé dự World Cup 2026. Ảnh:

Cùng thời điểm, Argentina cũng thua trong trận đấu “kèo” đổ hết về nằm cửa nhà vô địch thế giới.

Brazil “ngựa về ngược” trước Bolivia 0–1 tại La Paz, nơi có độ cao trên 4.000 m nhưng nguyên nhân chính không nằm ở độ cao mà ở chỗ đội Brazil cạn động lực sau khi đã an bài với chiếc vé dự vòng chung kết World Cup 2026 sớm dành cho 6 đội theo thứ tự gồm Argentina, Ecuador, Brazil, Uruguay, Colombia và Paraguay.

Ngoài ra, còn có một nguyên nhân ngoài luồng nhưng được báo chí nước ngoài phân tích không ít đó là tỉ lệ cược trước trận dồn hết cho Brazil, thậm chí ở châu Á còn nghiêng phần “tài” cho chiến thắng đậm của Brazil.

Cảnh “ngựa về ngược” được gán vào sai lầm cá nhân của Bruno Guimaraes, dẫn đến quả phạt đền khiến Brazil thua mà cũng chẳng ai tỏ thái độ buồn vì kèo trên thất bại. Ngược lại, chiến thắng “trời cho” đấy giúp Bolivia có được suất play-off.

Việc Chủ tịch LĐBĐ Brazil chỉ trích tổ trọng tài được xem là phần “phải phép”của đội bóng lớn thiếu quyết tâm từ cách đưa đội hình phụ ra đá.

Pha phạm lỗi khiến Nicolas Otamendi rời sân sau khi nhận thẻ đỏ. Ảnh: WORLD SOCCER TALK

Brazil đã có một chiến dịch vòng loại tệ nhất trong lịch sử, trong khi Argentina thắng như chẻ tre xứng đáng nhà vô địch thế giới thì trận cuối bỗng thua.

Các đồng đội của Messi thua chính Ecuador 0–1 tại Guayaquil và nhà vô địch thế giới có lý do để nói “Tại”: Tại thẻ đỏ sớm của Otamendi khiến Argentina chỉ còn 10 người từ phút 31.

Thực tế thì cách thua, hay nói đúng hơn kiểu “ngựa về ngược” của nhà vô địch thế giới cũng “hài” như Brazil vậy. Thua trên chấm 11m và Ecuador tận dụng thành công ở cuối hiệp một.

Sau đó thì sang hiệp 2 Ecuado cũng nhận thẻ đỏ. Bằng người nhưng nhà vô địch thế giới vẫn không có được bàn gỡ. Họ thua mà không buồn, không lo vì vẫn chễm chệ ngôi nhất bảng.

Cái mất duy nhất là Argentina mất vị trí số 1 bảng xếp hạng FIFA vào tay Tây Ban Nha nhưng có vẻ như họ đứng đầu quá lâu nên mỏi gối.