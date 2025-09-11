Erling Haaland cùng Na Uy đẩy Ý vào nguy cơ mất vé dự World Cup 2026 11/09/2025 10:14

Haaland cùng tuyển Na Uy đẩy đội Ý vào tình thế mất vé dự World Cup 2026. Ảnh: REUTERS

Thắng đậm Moldova, Haaland cùng đội tuyển Na Uy dẫn đầu bảng I vòng loại World Cup 2026 với 15 điểm đẩy Ý và Israel cùng 9 điểm xuống dưới. Nhìn Na Uy có điểm số vượt trội, một lần nữa người hâm mộ Ý lại lo lắng nguy cơ đội nhà lỡ hẹn với vé dự World Cup 2026 dù họ còn một trận chưa đá.

Chưa bao giờ, đội tuyển Ý dự vòng loại lại lo nhìn một đội bóng có thứ hạng thấp đứng trên đầu mình với số điểm và hiệu số bàn thắng vượt trội. Na Uy giờ đang ngạo nghễ ở đỉnh bảng I.

Nhìn Haaland cùng Na Uy thăng hoa, đội tuyển Ý giờ bị đặt vào tình huống vừa cần phải chiến thắng các trận còn lại vừa mong Na Uy sảy chân. Nói khác đi là người Ý giờ phải trông mong vào Israel giành chiến thắng khi đối đầu với Na Uy.

Trong bóng đá, khi phải cậy trông vào kẻ khác làm thay cho mình thì bao giờ cũng khó khăn và thậm chí bị xem là “hèn”. Thế mà đội Ý giờ phải ngóng vào kẻ khác làm thay.

Vì sao nhà vô địch World Cup 2006 và gần đây hơn là vô địch châu Âu 2020 lại yếm thế và sợ hãi ở vòng loại World Cup như vậy?

Người Ý vừa vui mừng khi cựu tuyển thủ Gennaro Gattuso lên nắm quyền HLV trưởng thay ông Luciano Spalletti lập tức có chiến thắng 5-0 trước Estonia. Mới đây lại thắng Israel nhưng nỗi ám ảnh ngồi nhà xem World Cup qua Tivi vẫn ám ảnh họ.

Rõ ràng đội tuyển Ý đang trong tình cảnh khó khăn. Chìa khóa đến World Cup 2026 của họ giờ phải pha trộn, kết hợp giữa chiến thuật của HLV Gattuso, sự thể hiện của các cầu thủ đang chịu áp lực lớn và cả may mắn đến từ các trận đấu khác trong thời gian còn lại vòng loại bảng I.

Để giành ngôi đầu bảng kiếm vé dự World Cup 2026 bằng cổng chính, Ý phải thắng các trận còn lại và hy vọng Na Uy sẩy chân. Yếu tố khác là Ý phải thắng hết, thắng đậm các đối thủ và cố gắng giữ sạch lưới để đua với Na Uy trong trường hợp bằng điểm phải xét đến chỉ số phụ. Điều bị ví là phép màu bởi chiến thắng 11-1 mới đây của Na Uy trong đó có 5 bàn thắng của Haaland đưa Na Uy đang có hiệu số +21, trong khi Ý mới là +5.

Chưa bao giờ người Ý sợ đi Play-off như lần này, bởi đó là nỗi ám ảnh kéo dài cho Azzurri. Nơi mà quá khứ từng gieo rắc nỗi sợ hãi cho đội bóng 4 lần vô địch World Cup nhưng sụp hầm ở Play-off.

Trước đây, nói tuyển Ý sợ Na Uy thì ai cũng bảo là hoang đường nhưng nay thì đấy đang là sự thật.