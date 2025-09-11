Grand Tour xe đạp điêu đứng vì đoàn người biểu tình 11/09/2025 11:58

(PLO)-Ngày 10-9, các tay đua Vuelta a Espana “dạo” sẽ ngừng đua chặng 17 nếu đoàn người biểu tình làm gián đoạn chặng đua thay vì phải đến đua tới “vạch đích không xác định”.

Đoàn người biểu tình phản đối Palestine ngay vạch xuất phát giải đua Vuelta. Ảnh: EPA

Đoàn người biểu tình cũng khiến chính quyền Tây Ban Nha công bố “các biện pháp an ninh đặc biệt”, dành cho hai chặng cuối của giải đua xe đạp Grand Tour Vuelta a Espana.

Một quan chức cấp cao của công đoàn tay đua (CPA) cho biết, thậm chí các tay đua có thể rút lui khỏi Grand Tour này, theo Reuters.

Trước đó tại chặng đua tính giờ đồng đội 5 người, một đoàn người biểu tình cầm cờ Palestine ngăn chặn đội Israel-Premier Tech. Sau đó, nhiều chặng khác, bao gồm cả chặng 16 cũng phải kết thúc sớm vì đoàn người biểu tình.

Cụ thể, chặng 16 diễn ra ngày 8-9 đã phải dừng lại cách đích dự kiến 8 km tại Castro de Herville, sau khi một đoàn người biểu tình vẫy cờ Palestine, phong tỏa hoàn toàn con đường đến vạch đích.

“Các tay đua đã bỏ phiếu đa số rằng sẽ dừng lại nếu có vấn đề mới. Sau đó họ sẽ quyết định có tiếp tục hay kết thúc chặng đấu hay không”, Phó chủ tịch CPA Pascal Chanteur nói với Reuters.

Tay đua Jack Haig của Bahrain Victorious chia sẻ với báo chí: “Chúng tôi quyết định rằng nếu có sự cố, thì sẽ cố gắng trung hòa chặng đua và dừng tại đó, bởi vì chạy đến một đích không xác định thì thực sự không phải là môn thể thao công bằng.

Thật không may, chúng tôi đang bị cuốn vào giữa một vụ việc, thậm chí không liên quan trực tiếp đến chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi giống như những quân cờ trong một ván cờ lớn, và điều đó đáng tiếc là đang ảnh hưởng đến chúng tôi”.

Về an ninh, chính quyền Tây Ban Nha cho biết sẽ triển khai thêm 1.500 cảnh sát vào cuối tuần, nhấn mạnh họ tìm cách cân bằng giữa việc bảo đảm an toàn cho giải đấu lẫn quyền biểu tình của công dân.

Chia sẻ với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska bày tỏ sự tin tưởng có thể đạt được sự cân bằng này: “Tất cả những gì tôi mong muốn là việc thực hiện quyền biểu tình hoàn toàn chính đáng – và tôi cho rằng hiện nay còn là cần thiết – không làm gián đoạn an ninh”.

Theo Bộ Nội vụ, đây sẽ là đợt triển khai an ninh công cộng lớn nhất tại Madrid kể từ hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở thủ đô Tây Ban Nha năm 2022.