Clip Nick Kergozou bứt phá ở chặng 5 giải đua xe đạp Cúp Truyền Hình 08/04/2025 12:38

Nick Kergozou tung tốc độ giành chiến thắng chặng 5. Ảnh: PHẠM HUY

Tại cự ly thi đấu chặng 5 giải xe đạp Cúp Truyền Hình dài 139 km, các tay đua xuất phát từ TP Thanh Hóa về TP Vinh (Nghệ An).

Diễn biến chặng 5 và màn bứt phá của Nick Kergozou. Clip: MQ

Trong khi các “ông lớn” chủ động dưỡng sức cho chặng đấu thứ 6 – đua đồng đội tính giờ, chiến thắng đánh bại Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) và Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) tại mức đến TP Vinh đã giúp ngoại binh người New Zealand củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu danh hiệu áo xanh.

Cùng có mặt trong nhóm VĐV về đích an toàn, tay đua của Dược Domesco Đồng Tháp - Loic Desriac lần thứ 4 liên tiếp bảo toàn vị trí dẫn đầu giải thưởng áo vàng. Trong khi “cú đúp” giải thưởng áo trắng – áo cam vẫn thuộc về tài năng 20 tuổi Nguyễn Anh Huy (Pelio Kenda Đồng Nai).

Sáng 9-4, các đội đua sẽ tranh tài chặng đua đồng đội tính giờ, dài 24 km tại Cửa Lò (Nghệ An). Chặng đấu dự kiến sẽ gây nên sự xáo trộn mạnh trên bảng tổng sắp cá nhân và đồng đội.