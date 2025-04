Sự chuyên nghiệp từ các “ông chú” đường đua xe đạp Cúp Truyền Hình 05/04/2025 16:07

Các ngoại binh của TP.HCM trên đường đạp xe di chuyển về Hà Nội. Ảnh: NAKI

Sau hai ngày xe đạp Cúp Truyền Hình gián đoạn tạm nghỉ do Quốc tang, nhiều câu chuyện hậu trường đang được các fan xe đạp tốc độ bàn tán rất rôm rả.

Loic Desriac đoạt áo vàng sau chiến thắng chặng 1. Clip: MQ

Đầu tiên là chuyện ông chú tay đua 36 tuổi Loic, với chiếc xe tầm trung được tay đua Trần Nguyễn Minh Trí mệnh danh là “xích thố” bất ngờ thâu tóm cú đúp danh hiệu áo xanh – áo vàng.

Kế đến việc các lão tướng ngoại binh nhất quyết tự mình đạp xe về Hà Nội, thay vì ngồi ôtô di chuyển từ Tuyên Quang về thủ đô sau khi BTC giải tuyên bố chặng 2 chính thức bị hủy.

Trong hành trình di chuyển từ Tuyên Quang về Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những “ông chú” 42 tuổi Johnny Hoogerland (TP.HCM Vianama), Youp Kuiper (TP.HCM New Group), Nick Kergouzo (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long), Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Mikhail Fokil (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Ivan Bolkhin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang)… tự mình đạp xe chinh phục lộ trình chặng 2 để về nơi tập kết.

Trịnh Đức Tâm và Mikhail Fokil, Sava Nivikov tranh thủ check-in trên đường đạp từ Tuyên Quang về Hà Nội. Ảnh: FBVN

Không giống với hầu hết các VĐV Việt Nam, ngoài việc tự giác duy trì guồng quay theo lộ trình cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình, sự chuyên nghiệp còn được các ngoại binh thể hiện trong việc tự mày mò tìm hiểu lộ trình, tự lên giáo án cho riêng mình.

Theo lời kể của HLV đội TP.HCM Vinama Đỗ Thành Đạt, “tay đua bom tấn” từng nhiều lần tham dự Tour de France lẫn Giro d’Italia - Johnny Hoogerland đã khiến ông ngạc nhiên khi tự mình thiết kế lộ trình tập luyện tại Tuyên Quang, hướng dẫn đồng đội đi tập cùng mà không cần chỉ dẫn từ ban huấn luyện.

“Từ ứng dụng mạng xã hội về thể thao, được sử dụng để theo dõi VĐV luyện tập thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS – Strava, Johnny tự thiết kế lộ trình đèo dốc khiến nhiều đồng đội bở hơi tai”, ông Đỗ Thành Đạt cho biết.

Các ngoại binh của TP.HCM trên đường tự di chuyển về Hà Nội. Ảnh: NAKI

Nếu như sau mỗi chặng đấu, thời gian ngủ trưa được xem là tối ưu và là thường xuyên với nhiều tay đua Việt Nam thì với các ngoại binh, ngủ trưa là chuyện tối kị. Giữa trưa nắng, nếu bắt gặp hình ảnh Johnny Hoogerland hay các ngoại binh khác tự đạp xe thả lỏng và duy trì thì các fan xe đạp cũng đừng lấy làm lạ.

Cùng với sự nghiệp trong tập luyện, các ngoại binh cũng rất chú trọng đến việc phục hồi, dinh dưỡng và nạp năng lượng sao cho thật khoa học. Theo bật mí từ đội đua TP.HCM, ngoài hai chiếc xe thi đấu chuyên nghiệp, hành lý được hai ngoại binh Johnny và Youp Kuiper mang sang đến cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình lần này còn có 60 kg, bao gồm các loại thực phẩm, dưỡng chất bổ sung dành cho các VĐV chuyên vận động nặng.

Sau hai ngày nghỉ, sáng 6-5 giải xe đạp Cúp Truyền Hình sẽ tiếp diễn chặng 3 với lộ trình 42,5 km vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội.