Nguyên nhân thủ môn Onana chia tay MU 12/09/2025 10:30

(PLO)- Thủ môn Onana người Cameroon từng được kỳ vọng sẽ trở thành chốt chặn vững chắc của Manchester United, đã chính thức gia nhập CLB Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ) theo dạng cho mượn.

Việc rời khỏi Old Trafford là một bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của thủ môn Onana, nhất là khi phong độ thiếu ổn định và chấn thương liên tiếp đã khiến anh mất đi vị trí số một trong khung thành của “Quỷ đỏ”.

Thực tế, kế hoạch cho mượn Onana đã được sắp đặt ngay sau khi Man United kịp chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Sự bổ sung này giúp HLV Ruben Amorim có trong tay đến bốn người gác đền: Altay Bayindir, Lammens, Tom Heaton và Onana. Tuy nhiên, trong mắt Amorim, thủ môn Onana không còn nằm trong kế hoạch lâu dài khi ông quyết định tin tưởng vào Bayindir người Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt chính cả ba vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa này.

Điều này càng trở nên rõ rệt khi Onana, ở tuổi 29, chỉ có đúng một lần ra sân, và đó lại là một kỷ niệm cay đắng: thất bại của Man United trước Grimsby Town, đội bóng hạng 4 tại League Cup, và anh mắc lỗi trong cả hai bàn thua.

Thủ môn Onana không còn là người gác đền số 1 tại MU từ đầu mùa giải này. Ảnh: EPA.

Dù từng được Man United chiêu mộ từ Inter Milan với mức phí khổng lồ 47,2 triệu bảng vào năm 2023, sự bất ổn trong khung thành đã biến anh thành mục tiêu chỉ trích của truyền thông và các cổ động viên. Mùa trước, thủ môn Onana vẫn là sự lựa chọn số một, nhưng chấn thương gân kheo khiến anh lỡ nhịp giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, từ đó đánh mất niềm tin nơi ban huấn luyện.

Mối quan hệ giữa Onana và HLV Ruben Amorim cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay tạm thời này. Amorim, nổi tiếng là một HLV kỷ luật và ưa chuộng sự ổn định, từng kỳ vọng Onana có thể trở thành thủ lĩnh phòng ngự. Nhưng khi phong độ của anh không đáp ứng được yêu cầu, cộng thêm tính cách đôi khi bộc trực, Onana dần mất đi sự ưu ái từ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Dù không công khai mâu thuẫn, nhưng giới thạo tin tại Manchester cho rằng sự lạnh nhạt trong giao tiếp và những chỉ trích gián tiếp của Amorim về “những sai lầm không thể chấp nhận” đã tạo ra khoảng cách giữa thầy và trò.

Trong bối cảnh đó, lựa chọn sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu sẽ giúp thủ môn Onana có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Cửa sổ chuyển nhượng Super Lig mở đến tận cuối tuần này, và thủ môn Onana có khả năng sẽ ra mắt ngay trong trận đại chiến với Fenerbahce. Việc thi đấu tại một môi trường ít áp lực hơn Premier League có thể giúp anh tìm lại sự tự tin đã mất. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để Onana chứng minh rằng anh vẫn còn đủ phẩm chất của một thủ môn đẳng cấp, đồng thời duy trì phong độ nhằm đảm bảo suất bắt chính ở đội tuyển Cameroon.

Thủ thành người Cameroon đã chia tay đồng đội ở Anh để gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: EPA.

Về phía Manchester United, ông thầy trẻ Amorim đã khẳng định đội bóng hoàn toàn yên tâm với sự lựa chọn hiện tại. Altay Bayindir đang cho thấy sự chắc chắn và phù hợp với lối chơi xây dựng từ tuyến dưới, còn Senne Lammens là khoản đầu tư cho tương lai. Tom Heaton tiếp tục đóng vai trò “kép phụ” giàu kinh nghiệm, hỗ trợ các đàn em. Trong mắt Amorim, việc giữ Onana chỉ làm tăng thêm sự xáo trộn không cần thiết.

Tương lai của Onana tại Old Trafford vì thế trở nên hết sức bấp bênh. Nếu anh thể hiện tốt tại Trabzonspor, có thể Man United sẽ cân nhắc trao cho anh cơ hội trở lại. Nhưng ngược lại, khả năng cao đội bóng sẽ tìm cách bán đứt để thu về một khoản tài chính, đồng thời dọn chỗ cho những kế hoạch dài hạn khác. Điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ và phong độ mà thủ môn Onana thể hiện trong những tháng tới trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở góc độ cá nhân, đây là thời khắc bản lề trong sự nghiệp của Andre Onana. Từng được ca ngợi như một trong những thủ môn chơi chân hay nhất châu Âu, nay anh phải chứng minh bản thân tại một giải đấu ít danh tiếng hơn để tìm lại ánh hào quang. Sự kết hợp giữa khát khao chứng minh giá trị và sự thấu hiểu văn hóa bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các cổ động viên luôn cuồng nhiệt, có thể giúp Onana viết lại câu chuyện của mình.