Tiền đạo Haaland an ủi thủ thành Moldova sau khi ghi 5 bàn 11/09/2025 11:36

(PLO)- Na Uy vừa tạo nên một cơn địa chấn ở vòng loại World Cup 2026 khi nghiền nát Moldova với tỷ số không tưởng 11-1 trên sân Ullevaal ở Oslo, trong đó tiền đạo Haaland ghi đến 5 bàn thắng.

Trong một đêm mà hàng thủ Moldova tan vỡ hoàn toàn, Erling Haaland đã chứng minh vì sao anh đang là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất hành tinh. Chỉ trong vòng 90 phút, ngôi sao của Manchester City đã ghi năm bàn, qua đó nâng tổng số pha lập công cho đội tuyển quốc gia lên con số 48 sau 45 lần ra sân. Đây cũng là lần thứ ba tiền đạo Haaland ghi năm bàn trong một trận, sau các trận gặp RB Leipzig tại Champions League và Luton Town ở FA Cup.

Tuy nhiên, chiến thắng lịch sử này không chỉ nói về những con số. Sau trận đấu, thủ môn Cristian Avram của Moldova đã kể lại cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy tôn trọng với tiền đạo Haaland. Khi Avram bày tỏ sự bất lực trước cơn mưa bàn thua, Haaland đã trấn an anh rằng: “Đó không phải lỗi của cậu, tôi chỉ buộc phải tiếp tục ghi bàn vì hiệu số”.

Lời trấn an này cho thấy tinh thần chuyên nghiệp và sự tôn trọng đối thủ của tiền đạo Haaland, ngay cả khi anh đang tận hưởng một đêm rực rỡ. Thủ thành Avram sau đó chia sẻ với báo chí rằng mình phải mạnh mẽ để tiếp tục, vì “11 bàn là quá nhiều, nhưng tôi sẽ không gục ngã”.

Thủ môn Avram không gục ngã sau khi để lọt lưới 11 bàn. Ảnh: EPA.

Ngoài tiền đạo Haaland, trận đấu còn chứng kiến màn tỏa sáng của tiền vệ trẻ Thelo Aasgaard, cầu thủ thuộc biên chế Rangers, vào sân thay người và lập cú poker với bốn bàn thắng. Đội trưởng Martin Odegaard cũng để lại dấu ấn với một pha lập công và hàng loạt đường chuyền kiến tạo sắc sảo. Felix Horn Myhre ghi thêm một bàn, khép lại một đêm mà người hâm mộ Na Uy khó có thể quên.

Truyền thông quốc tế ngay lập tức gọi đây là trận thắng “vàng ròng” trong hành trình tìm vé dự World Cup của Na Uy. Đội bóng Bắc Âu hiện dẫn đầu bảng I vòng loại với 5 trận toàn thắng, bỏ xa tuyển Ý 6 điểm dù đội bóng Thiên thanh còn một trận chưa đấu.

Tiền đạo Haaland thẳng thắn chia sẻ sau trận: “Đây là kết quả tuyệt vời, nhưng chúng ta chưa thể ngủ quên. Chúng ta cần ít nhất hai chiến thắng nữa để chắc chắn giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2026”. Cũng cần biết Na Uy đã vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh từ năm 1998 và cũng chưa tham dự một giải đấu lớn nào kể từ Euro 2000.

Ngôi sao Haaland và đồng đội cần thêm 2 chiến thắng nữa để chắc chắn vào vòng chung kết World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Cơn mưa gôn với 5 bàn thắng của tiền đạo Haaland đã nâng tầm tinh thần cho tuyển Na Uy và giúp họ cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại, yếu tố có thể mang tính quyết định trong các cuộc đua căng thẳng. Người hâm mộ ở Oslo đã chứng kiến một đội bóng chơi hừng hực khí thế, luôn muốn ghi thêm bàn thay vì chấp nhận dừng lại khi tỷ số đã an toàn. Hình ảnh tiền đạo Haaland liên tục nhặt bóng trong lưới Moldova để đưa về vạch giữa sân cho thấy rõ ràng điều đó.

Về phía Moldova, mặc dù thua nặng nhưng thể hiện sự kiên cường đáng khen. Thủ thành Avram bất lực trước cơn mưa bàn thua, vẫn ngẩng cao đầu: “Tôi sẽ không chết vì một trận đấu. Tôi phải tiếp tục mạnh mẽ cho những trận tới”. Thái độ này khiến giới mộ điệu có thêm sự tôn trọng dành cho đội bóng yếu thế hơn.

Chặng đường vẫn còn dài với Na Uy, trước mắt họ là cuộc đối đầu với Israel vào ngày 11-10 trên sân nhà. Một chiến thắng nữa sẽ giúp họ tiến thêm bước dài đến giấc mơ World Cup. Với tiền đạo Haaland, anh sẽ ngay lập tức trở lại màu áo Man City trong trận derby Manchester cuối tuần này, nơi Pep Guardiola cùng các học trò buộc phải thắng để chấm dứt chuỗi hai thất bại liên tiếp.

Chân sút người Na Uy hứa hẹn tỏa sáng khi trở về Man City. Ảnh: EPA.

Sự trùng hợp thú vị là cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Haaland đều đang trở thành tâm điểm của mọi sự kỳ vọng. Khi Man City khát bàn, khi Na Uy cần cú hích lịch sử, người ta đều hướng về chàng trai cao lớn với mái tóc vàng ấy. Và với phong độ hiện tại, sẽ chẳng ai dám đặt giới hạn cho số bàn thắng mà Haaland có thể tạo ra trong thời gian tới.

Người hâm mộ bóng đá Bắc Âu có lý do để mơ mộng, bởi họ đang sở hữu một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, cùng một tập thể trẻ trung và khát khao. Cuộc chơi lớn World Cup 2026 chờ thời gian để chứng kiến sự trở lại của những chiến binh Viking.