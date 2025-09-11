Vòng loại Asian Cup 2027: AFC không cho tuyển Việt Nam đến Nepal 11/09/2025 11:25

(PLO)-Đội tuyển Việt Nam không phải bay đến Nepal thi đấu vì lý do an ninh, thay vào đó Nepal lấy sân Thống Nhất làm sân nhà.

AFC đã quyết trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 tuyển Việt Nam làm khách trước Nepal trên sân Thống Nhất.

Theo lịch đấu vòng loại bảng F, ngày 9-10, trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 tuyển Việt Nam tiếp Nepal (19 giờ 30 trên sân Bình Dương), năm ngày sau, tức ngày 14-10 tuyển Việt Nam phải sang Nepal đá lượt về.

AFC đã chỉnh lịch đấu lượt đi, tuyển Việt Nam- Nepal (ngày 9-10) đá sân Bình Dương, lượt về đá sân Thống Nhất ngày 14-10.

Tuy nhiên tình hình quốc gia nằm trên sườn núi dãy Hymalaya đang mất kiểm soát, bạo loạn, đốt phá xảy ra khắp nơi, nhất là thủ đô Kathamandu thực sự chìm trong loạn lạc.

Trước tình hình như vậy AFC đã đưa ra quyết định ngay và được LĐBĐ Nepal đồng ý.

Theo đó trận lượt về Nepal tiếp tuyển Việt Nam ngày 14-10 sẽ diễn ra sân Thống Nhất, TP. HCM thay vì ở Kathmandu vì không đảm bảo an toàn cho đội tuyển Việt Nam khi bạo loạn, đốt phá nước này chưa có chiều hướng giảm.

Tình hình ở Nepal bạo loạn, đốt phá diễn ra khắp nơi. Ảnh: ST

Báo chí Nepal và các nước quốc gia lân cận cho biết hiện nay hầu hết các hãng hàng không nước ngoài đã hoãn các chuyến bay đến và đi từ Nepal.

Tình hình chính trị, xã hội Nepal đang rất căng thẳng và hỗn loạn.

Tuyển Nepal (xanh) sẽ đá hai lượt tại TP.HCM với tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Sau 2 lượt trận bảng F, tuyển Nepal chưa có điểm nào, trận đầu họ thua Malaysia 0-2 (tại Malaysia) và trận thứ 2, Nepal thua Lào 1-2 tại Vientiane, đứng chót bảng F.

Như vậy AFC đã kịp thời đưa ra lịch đấu và địa điểm mới cho hai đội tuyển Việt Nam và Nepal trong vòng 5 ngày đá lượt đi và về.

Từ nay đến lượt trận thứ 3 và 4 bảng F còn 1 tháng nữa, thầy trò HLV Kim Sang-sik tất nhiên được đá cả hai trận sân nhà và không khó để có trọn 6 điểm trước Nepal.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia hầu hết là “cầu thủ di sản” từng đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt trận thứ 2 ngày 10-6 vừa qua. Tuy nhiên lần này, chưa chắc tuyển Lào thua Malaysia. Quá khứ tuyển Lào đã từng đánh bại Malaysia 2-1 ở trận cuối vòng bảng SEA Games 1997 tại Indonesia gián tiếp giúp tuyển Việt Nam vào bán kết.

Ngày 3-9 vừa qua, U-23 Lào cũng ngoan cường cầm hòa U-23 Indonesia 0-0 khiến U-23 Indonesia thất bại trong việc tranh vé đi VCK U-23 châu Á 2026.