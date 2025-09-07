Yếu huyệt của đội tuyển Malaysia sau trận thắng đậm Việt Nam 07/09/2025 14:26

(PLO)- Trận giao hữu giữa đội tuyển Malaysia và Singapore trên sân Bukit Jalil kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho chủ nhà, nhưng kết quả này không thể che lấp những hạn chế còn tồn tại trong đội hình của thầy trò HLV Peter Cklamovski.

Nhiều chuyên gia bóng đá, trong đó có Datuk Dr Pekan Ramli, đã thẳng thắn chỉ ra rằng đội tuyển Malaysia vẫn chưa tìm thấy sự cân bằng cần thiết khi thiếu vắng các cầu thủ nhập tịch, vốn được xem là trụ cột trong đội hình, như ở trận thắng đậm Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Ở trận đấu này, sự xuất hiện trong đội hình xuất phát của Nazmi Faiz Mansor và thủ môn Haziq Nadzli, hai cầu thủ nội hiếm hoi được trao cơ hội, lại không mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Hàng tiền vệ đội tuyển Malaysia thi đấu lỏng lẻo, thiếu sáng tạo, và bản thân Nazmi không thể hiện được vai trò thủ lĩnh ở khu trung tuyến.

Haziq dù chơi ổn định trong khung thành, nhưng cũng không để lại dấu ấn quá nổi bật. Điều này, theo chuyên gia bóng đá Pekan Ramli, phản ánh khoảng cách lớn giữa các cầu thủ nội và mặt bằng trình độ quốc tế, cũng như lý do vì sao đội tuyển Malaysia từ lâu phải phụ thuộc nhiều vào những gương mặt nhập tịch.

Các tuyển thủ Malaysia chật vật thắng Singapore 2-1. Ảnh: CCT.

Sự chênh lệch càng lộ rõ khi so sánh với trận thắng vang dội 4-0 trước đội khách Việt Nam hồi tháng 6. Khi ấy, bộ khung của Malaysia được xây dựng xung quanh những cầu thủ nhập tịch giàu kinh nghiệm, giúp lối chơi trở nên chắc chắn và hiệu quả hơn. Ngược lại, trong cuộc đối đầu Singapore, sự rời rạc trong các pha phối hợp đã khiến đội tuyển Malaya gặp nhiều khó khăn, ngay cả khi Arif Aiman Hanapi, ngôi sao sáng giá nhất, bị đẩy sang cánh trái và thi đấu kém hiệu quả hơn thường lệ.

Điểm sáng hiếm hoi của Malaysia lại đến từ một vị trí bất ngờ. Stuart Wilkin, vốn được bố trí chơi như một hậu vệ cánh phải, đã có màn trình diễn vượt ngoài mong đợi. Anh đã ghi bàn và đóng góp một đường kiến tạo, trực tiếp mang về chiến thắng cho đội nhà.

Tuy nhiên, như lời Pekan nhấn mạnh, chính các cầu thủ nhập tịch như Facundo Garces, Joao Figueiredo và Jon Irazabal mới là những người làm thay đổi cục diện. Họ tạo nên sự khác biệt và gánh vác phần lớn gánh nặng, trong khi bộ khung cầu thủ nội bản địa tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định và hạn chế về chất lượng.

Đội tuyển Malaysia có đến 9/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát ở trận thắng đậm Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Điều khiến giới chuyên môn lo lắng là sắp tới, đội tuyển Malaysia sẽ phải chạm trán Palestine , một đối thủ mạnh và từng hai lần đánh bại họ trong quá khứ. Trận đấu này lẽ ra là cơ hội hoàn hảo để thử nghiệm sức mạnh của đội hình tối ưu, nhưng sự vắng mặt của Garces và Dion Cools lại khiến tình hình trở nên đáng ngại.

Chuyên gia Pekan bày tỏ quan điểm rằng đây là một cơ hội đã bị bỏ lỡ: “Gặp Palestine trong bối cảnh đủ binh hùng tướng mạnh mới là bài kiểm tra chính xác nhất cho tham vọng của đội tuyển Malaysia. Nhưng khi thiếu đi các trụ cột, họ không thể có được bức tranh toàn diện. Những trận như thế này cho thấy khoảng cách của cầu thủ nội vẫn còn xa mới đáp ứng được yêu cầu”.

Bóng đá Malaysia mạnh hơn nhờ vào lực lượng cầu thủ nhập tịch. Ảnh: CCT.

Câu chuyện về đội tuyển Malaysia hiện tại không chỉ dừng lại ở việc phụ thuộc vào các ngôi sao nhập tịch, mà còn phản ánh một vấn đề dài hạn: sự phát triển nhân tài nội địa chưa theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế. Dù chiến thắng trước Singapore có thể mang lại niềm vui nhất thời cho người hâm mộ, nhưng nó cũng đặt ra một dấu hỏi lớn: liệu Malaysia có thể xây dựng một đội bóng bền vững và cạnh tranh sòng phẳng mà không cần dựa dẫm quá nhiều vào lực lượng ngoại nhập?

Trận đấu với Palestine vào đêm 7-9 là thước đo quan trọng. Nếu đội tuyển Malaysia tiếp tục chơi rời rạc và thiếu gắn kết khi không có những gương mặt nhập tịch, áp lực lên thầy trò Peter Cklamovski sẽ càng lớn. Còn nếu họ tìm ra công thức thành công mới, đó cũng là bước ngoặt để chứng minh rằng bóng đá Malaysia có thể vươn mình vượt qua giới hạn vốn có. Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, chiến thắng trước Singapore vẫn bị lu mờ bởi nỗi lo về sự thiếu hụt chiều sâu và sự phát triển chưa đồng đều của bóng đá nội địa.