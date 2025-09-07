Thủ môn Onana khăn gói rời MU mà không ai muốn giữ lại 07/09/2025 13:56

(PLO)- Tương lai của thủ môn Onana tại CLB Manchester United đang trở thành đề tài nóng bỏng, và dường như nó chuẩn bị khép lại nhanh hơn nhiều người tưởng.

Thủ môn người Cameroon Andre Onana từng được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ Quỷ đỏ sau khi cập bến từ Inter Milan vào mùa hè 2023 với giá 47 triệu bảng Anh, giờ đây lại đang trên đường rời Old Trafford chỉ sau hơn một mùa giải đầy biến động.

Theo các nguồn tin, một thỏa thuận cho mượn với Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ đã được vạch ra, thậm chí vừa có cam kết bằng miệng. Thủ môn Onana vẫn là người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng trong bối cảnh này, khó có thể tìm thấy cổ động viên nào của Man United còn muốn anh ở lại. Điều đó không phải không có lý do, khi những màn trình diễn của anh trong màu áo đỏ chưa bao giờ đạt đến kỳ vọng ban đầu.

Kể từ ngày đặt chân đến Manchester, thủ môn Onana liên tục mắc sai lầm tai hại. Những thống kê khiến người hâm mộ không khỏi chán nản: anh đã để lọt lưới tới 150 bàn chỉ sau 102 trận ra sân. Những sai lầm cá nhân trong các trận đấu quan trọng khiến hình ảnh của anh ngày càng xấu đi. Ở đấu trường Premier League, thủ môn nhanh chóng đánh mất niềm tin của HLV Ruben Amorim, người đã trao suất bắt chính cho Altay Bayindir, người gác đền từng ngồi dự bị nhưng nay lại được xem như lựa chọn số một.

Màn trình diễn duy nhất gần đây của Onana là tại League Cup, trong trận thua sốc trước Grimsby, một đội bóng chỉ thuộc League Two. Sự thiếu tự tin, phản xạ chậm và khả năng phán đoán kém đã khiến Quỷ đỏ phải chịu thất bại cay đắng, còn cá nhân anh nhận thêm những lời chỉ trích nặng nề. Có thể nói, từ một thủ môn từng được ca ngợi hết lời ở Inter Milan, Onana đã trở thành gánh nặng trong khung thành của MU.

Việc thủ môn Onana sắp ra đi càng được củng cố khi Manchester United mới đây đã chiêu mộ chốt chặn cuối người Bỉ Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 18,2 triệu bảng. Lammens gia nhập để cùng Bayindir và Tom Heaton tạo thành một hàng ngũ thủ môn khá đông đảo, đủ cho HLV Amorim yên tâm xoay tua mà không cần đến Onana. Thực tế, sự xuất hiện của Lammens dường như là dấu chấm hết cho hy vọng níu kéo sự nghiệp của thủ thành Cameroon tại Old Trafford.

Thủ môn Onana từng khẳng định anh muốn ở lại để cạnh tranh và chứng minh năng lực, nhưng với tình hình hiện tại, đó chỉ còn là lời nói. Đa số người hâm mộ cho rằng, quyết định chia tay đáng lẽ nên được đưa ra từ lâu. Sự kiên nhẫn của họ đã cạn kiệt, đặc biệt khi chứng kiến đội bóng phải chật vật trong cầu môn, dù CLB đã chi ra một khoản tiền khổng lồ để mang anh về.

Đối với Trabzonspor, nếu thương vụ này hoàn tất, họ sẽ có được một thủ môn dày dạn kinh nghiệm quốc tế, từng thi đấu ở những trận cầu lớn tại Champions League và Serie A. Với một môi trường ít áp lực hơn, Onana có thể tìm lại sự tự tin và phong độ. Ở tuổi 29, anh vẫn còn đủ thời gian để làm lại sự nghiệp, miễn là có quyết tâm và một hệ thống phòng ngự phù hợp đứng phía trước.

Manchester United ngược lại, đang hướng đến một giai đoạn mới với mục tiêu tái thiết. HLV Amorim hiểu rằng, đội bóng cần sự ổn định và niềm tin ở hàng phòng ngự. Những sai lầm cá nhân như của thủ môn Onana không thể lặp lại nếu Quỷ đỏ muốn trở lại cuộc đua danh hiệu. Với Bayindir đang nắm suất bắt chính và Lammens sẵn sàng cạnh tranh, CLB có thể bước đi những bước tiếp theo mà không phải lo lắng quá nhiều.

Có thể, lịch sử sẽ nhớ đến Andre Onana tại Old Trafford như một bản hợp đồng thất bại. Nhưng xét ở góc độ khác, đó cũng là bài học đắt giá cho Manchester United trong việc lựa chọn thủ môn, vị trí vốn luôn đòi hỏi sự ổn định cao. Sự ra đi của thủ môn sẽ khép lại một chương buồn nhưng mở ra hy vọng cho cả đôi bên: Quỷ đỏ có thể làm mới hàng thủ, còn Onana có cơ hội tái sinh trong một môi trường bớt áp lực hơn.