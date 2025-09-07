Cú đúp của Ronaldo và lời tri ân xúc động của tuyển Bồ Đào Nha cho ngôi sao đã tắt Jota 07/09/2025 12:11

(PLO)- Bồ Đào Nha đã có một màn khởi đầu vòng loại World Cup 2026 đầy cảm xúc và mang đậm dấu ấn lịch sử khi vùi dập Armenia 5-0 trong khi đội tuyển Anh có chiến thắng nhạt nhòa.

Trong trận đấu mở màn tại Yerevan, thầy trò HLV Roberto Martinez đã đại thắng Armenia với tỷ số 5-0. Trận thắng này còn chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm khi lần đầu tiên đội tuyển Bồ Đào Nha ra sân sau sự ra đi đột ngột của Diogo Jota và người em trai Andre Silva trong một vụ tai nạn thảm khốc ở miền bắc Tây Ban Nha hồi đầu tháng 7, chỉ ít ngày sau lễ cưới của anh cùng Rute Cardoso.

Cả sân vận động Cộng hòa Vazgen Sargsyan đã dành một phút mặc niệm người đồng đội xấu số, và tinh thần đoàn kết cùng sự tri ân ấy đã được thể hiện bằng màn trình diễn bùng nổ.

Người truyền cảm hứng không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 40, ngôi sao CR7 vẫn chứng minh bản lĩnh và khát khao vô tận. Anh ghi bàn trong cả hai hiệp, trong đó gồm một cú sút xa tuyệt đẹp ở hiệp hai, nâng tổng số bàn thắng quốc tế lên con số 140 trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Hai bàn thắng này củng cố vị thế vĩ đại của Ronaldo và còn gửi gắm thông điệp rằng anh sẵn sàng cho kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, một thành tích chưa từng có.

Hai ngôi sao của đội tuyển Bồ Đào Nha lập cú đúp. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, bàn thắng ở phút 21 của anh được đồng đội Nuno Tavares đánh giá mang ý nghĩa đặc biệt, bởi 21 chính là số áo mà Jota từng mặc trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Hình ảnh Joao Cancelo sau đó ăn mừng bằng cách chỉ tay lên trời càng khiến bầu không khí trở nên nghẹn ngào.

Joao Felix, tân binh của Al Nassr, cũng ghi dấu ấn bằng cú đúp, cho thấy sự ăn ý đang hình thành giữa anh và người đàn anh huyền thoại. Cancelo, cầu thủ đang thi đấu ở Saudi Arabia, cũng góp công với một pha lập công. Tất cả tạo nên chiến thắng đậm đà, khẳng định sức mạnh của Bồ Đào Nha tại bảng F.

HLV Martinez từng dẫn dắt tuyển Bỉ có nhiều lý do để hài lòng khi ông đã xây dựng được tập thể vừa gắn kết tình cảm, vừa bùng nổ về chuyên môn. Và sau trận đấu, Ronaldo viết trên mạng xã hội rằng đây chỉ là “bước đi đầu tiên” trong hành trình mới. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Hungary vào ngày 9-9. Hungary đã cho thấy sự lì lợm khi dù chơi thiếu người trong 30 phút cuối, họ vẫn cầm hòa Cộng hòa Ireland 2-2 ngay tại Dublin, nhờ bàn thắng muộn của Adam Idah. Điều này báo hiệu trận đấu tới là thử thách không dễ dàng cho Selecao châu Âu.

Ronaldo cho thấy anh vẫn đủ sức chơi mùa World Cup thứ 6 cho Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Trong khi đó ở bảng K, đội tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau bốn lượt trận. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trước Andorra tại Villa Park lại để lại nhiều dấu hỏi. Một bàn phản lưới của Christian Garcia và pha đánh đầu của Declan Rice giúp Tam Sư có 12 điểm trọn vẹn, nhưng lối chơi thì nhạt nhòa, thiếu ý tưởng sáng tạo và sự sắc sảo ở khu vực cuối sân.

Tuchel, từng dẫn dắt Chelsea và Bayern Munich, không giấu nổi sự thất vọng bên đường biên. Ông thừa nhận đội bóng mất tập trung sau bàn mở tỷ số và chỉ thực sự chơi khá hơn ở hiệp hai. Nhà cầm quân người Đức còn than phiền về sự im ắng của khán giả so với bầu không khí rực lửa của Premier League.

Đội tuyển Anh sẽ có cơ hội chứng minh bản lĩnh thật sự trong chuyến làm khách Serbia vào ngày 9-9, trận đấu được dự báo khó khăn nhất kể từ khi Tuchel nhậm chức. Serbia hiện đứng nhì bảng với 7 điểm, vừa giành chiến thắng 1-0 trước Latvia. Đây là trận then chốt định đoạt ngôi đầu bảng K, nơi sự kỳ vọng đặt lên một thế hệ vàng của tuyển Anh vẫn còn bị nghi ngờ về khả năng chinh phục danh hiệu lớn.

Declan Rice ghi bàn cho đội tuyển Anh trong một chiến thắng nhạt nhòa. Ảnh: EPA.

Ở các bảng đấu khác, Áo và Síp cũng ra sân ngày 6-9, trong khi Bosnia-Hercegovina và San Marino chạm trán tại bảng H. Cuộc đua giành vé đến World Cup 2026 (tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada) ngày càng căng thẳng. Châu Âu sẽ có 16 suất, trong đó 12 đội đầu bảng sẽ đi thẳng, bốn suất còn lại được xác định qua vòng play off với sự góp mặt của 12 đội nhì bảng. Với việc giải đấu mở rộng lên 48 đội, cơ hội tham dự rộng mở hơn, nhưng áp lực cạnh tranh cũng gia tăng.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trong dịp FIFA Days tháng 9 có nhiều dấu ấn đáng kể, nhưng câu chuyện tại Yerevan mang nhiều tầng ý nghĩa nhất. Đó không chỉ là một chiến thắng đậm đà của Bồ Đào Nha mà còn là màn tri ân cảm động dành cho Jota – một tài năng ra đi quá sớm. Đó cũng là lời khẳng định của Ronaldo: tuổi tác chỉ là con số, khát vọng mới là thứ định nghĩa sự vĩ đại.

Và điều quan trọng hơn, nó gợi mở hành trình của Bồ Đào Nha hướng đến việc chinh phục cúp vàng thế giới, trong khi người hâm mộ bóng đá châu Âu tiếp tục dõi theo những bất ngờ từ các đội tuyển đang khao khát khẳng định mình.