Không có lời nguyền nào cho đội tuyển Anh 06/09/2025 14:17

(PLO)- World Cup 2026 đang dần nóng lên và đội tuyển Anh dưới thời ông thầy người Đức Thomas Tuchel chưa bao giờ có nhiều kỳ vọng như hiện tại.

Sau nhiều năm liên tục ở sát ngưỡng vinh quang, Tam sư giờ đây đang bước vào một chương mới với Thomas Tuchel – vị HLV người Đức vốn nổi tiếng với triết lý bóng đá sắc bén, kỷ luật và khả năng xoay chuyển tình thế ở cấp CLB.

Khi tiếp quản ghế nóng từ Gareth Southgate, Tuchel hiểu rõ ông không chỉ kế thừa một tập thể giàu tiềm năng, mà còn gánh theo cả khát vọng giải “cơn khát danh hiệu lớn” kéo dài hơn nửa thế kỷ của bóng đá xứ sương mù. Điều thú vị là Tuchel lại không hề mang theo cảm giác áp lực quá nặng nề. Ngược lại, ông coi những thành công gần đây của bóng đá Anh ở các cấp độ khác như một điềm lành.

Đội tuyển nữ Anh dưới thời Sarina Wiegman đã trở thành thế lực châu Âu với hai lần vô địch Euro liên tiếp và một trận chung kết World Cup. Cùng lúc đó, U-21 Anh của HLV Lee Carsley cũng bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.

HLV Tuchel tin tưởng bóng đá Anh đang trên đà gặt hái thành quả ở mọi cấp độ. Ảnh: EPA.

HLV Tuchel nhìn vào chuỗi kết quả ấy không phải với nỗi lo sợ bị so sánh, mà với niềm tin rằng “không có lời nguyền nào dành cho các đội tuyển Anh”. Ông nhấn mạnh, những thành công vừa qua chỉ chứng minh rằng bóng đá Anh đủ khả năng thắng lớn, vấn đề chỉ là thời điểm.

Trước mắt, đội tuyển Anh đang dẫn đầu bảng K vòng loại UEFA World Cup với phong độ ấn tượng. Họ chưa để thủng lưới bàn nào sau các chiến thắng trước Albania, Latvia và Andorra. Rạng sáng 7-9 (giờ Việt Nam), sân Wembley sẽ tiếp tục là điểm hẹn khi đội tuyển Anh tái ngộ Andorra, một đối thủ mà lịch sử đối đầu hoàn toàn nghiêng về phía Tam sư. Nhưng HLV Tuchel không giấu giếm rằng bài test thực sự sẽ đến vài ngày sau đó, khi đội hành quân đến Belgrade để đối đầu Serbia, đội bóng có tổ chức và giàu thể lực, hứa hẹn mang đến nhiều thử thách hơn hẳn các đối thủ trước đó.

Đáng chú ý quá trình chuẩn bị của đội tuyển Anh cũng không hoàn toàn suôn sẻ. Adam Wharton (Crystal Palace) phải rút lui vì chấn thương, Ruben Loftus-Cheek được triệu tập bổ sung, mở ra cơ hội để tiền vệ AC Milan lần đầu tiên trở lại đội tuyển từ năm 2018, nâng tổng số lần khoác áo lên hai chữ số. John Stones cũng bất ngờ rời trại huấn luyện tại St. George’s Park vì vấn đề cơ, buộc Tuchel cân nhắc các phương án mới ở hàng thủ, trong đó Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) có thể được ra mắt.

Declan Rice cùng đồng đội nằm ở bảng K nhẹ ký nhưng quan trọng vẫn là cách thắng của tuyển Anh. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, HLV Tuchel không quá lo lắng về những xáo trộn nhân sự. Ông cho biết mọi cầu thủ còn lại đều đang tập luyện với trạng thái tốt và toàn đội đã sẵn sàng cho hai trận đấu quan trọng. Quan điểm của ông rất rõ: mục tiêu là giữ vững phong độ hiện tại, và phải tiến bộ từng bước, từng đợt tập trung, để đến World Cup với một tập thể vừa hoàn thiện, vừa có bản lĩnh thật sự. “Đội tuyển Anh có trại huấn luyện tốt, nhưng điều quan trọng là làm gì vào lúc đó, để tiến lên, tiến bộ, trở nên tốt hơn”, Tuchel nhấn mạnh.

Một số người hâm mộ đội tuyển Anh vẫn dè dặt, nhất là sau trận giao hữu thua Senegal hồi tháng 6, nhưng thực tế các tín hiệu gần đây cho thấy một luồng khí mới trong đội tuyển.

Tuchel vốn là nhà chiến lược luôn biết cách biến các tập thể mạnh thành tập thể chiến thắng. Với kinh nghiệm từng vô địch Champions League cùng Chelsea, đoạt nhiều danh hiệu quốc nội ở Đức và Pháp, ông mang theo cả sự kỷ luật lẫn khả năng đọc trận đấu nhanh nhạy, những thứ mà đội tuyển Anh cần trong các giải đấu lớn vốn khốc liệt, nơi sai sót nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ.

HLV Tuchel quá thân thuộc với Harry Kane từ cấp CLB lên đội tuyển Anh. Ảnh: EPA.

Giờ đây, với sự hậu thuẫn tinh thần từ thành công của bóng đá nữ và U-21, cộng thêm một đội hình vừa có chiều sâu, vừa sở hữu nhiều cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp, người hâm mộ có lý do để tin tưởng.

Wembley sẽ lại là nơi khởi đầu, nhưng mục tiêu thật sự nằm ở năm sau, tại các sân cỏ Bắc Mỹ, nơi World Cup 2026 mới là sân khấu định mệnh để xem liệu lời nguyền từ năm 1966 có thật sự bị phá bỏ. HLV Tuchel không hứa hẹn chắc chắn danh hiệu, nhưng khẳng định một điều: niềm tin, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, và tinh thần tiến bộ từng ngày sẽ đưa Tam sư đến gần hơn bao giờ hết với giấc mơ đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.