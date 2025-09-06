Ngôi sao Suarez bị trừng phạt nặng vì khạc nhổ vào đối phương 06/09/2025 13:09

(PLO)- Bóng đá thế giới một lần nữa nhắc đến cái tên ngôi sao Suarez từ một sự cố gây chấn động sau trận chung kết Leagues Cup cuối tuần qua khiến anh bị treo giò 6 trận.

CLB Inter Miami của Lionel Messi đã gục ngã 0-3 trước Seattle Sounders trên sân Lumen Field, một trận thua khiến các cầu thủ Miami đánh mất cơ hội nâng cao danh hiệu. Nhưng điều được bàn tán nhiều nhất không nằm ở kết quả trận đấu, mà ở hành động khó chấp nhận của ngôi sao Suarez người Uruguay ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Tiền đạo 38 tuổi, từng làm mưa làm gió tại Liverpool và Barcelona, đã lao tới Obed Vargas, tiền vệ 20 tuổi của Seattle, và có động tác khóa cổ cầu thủ trẻ này trong lúc xô xát. Khi hỗn chiến vừa tạm lắng, ống kính truyền hình ghi lại hình ảnh Suarez nhổ nước bọt về phía một nhân viên của đội bóng chủ nhà, một hành vi lập tức khiến ban kỷ luật Leagues Cup vào cuộc.

Chỉ ít ngày sau đó, án phạt được công bố: ngôi sao Suarez bị treo giò sáu trận, án kỷ luật sẽ áp dụng ở mùa Leagues Cup năm sau. Dù vậy, giải Nhà nghề Mỹ (MLS) Major League Soccer vẫn “mở cửa” khả năng bổ sung hình phạt nếu xét thấy cần thiết. Không chỉ có Suarez, CLB Inter Miami cũng thiệt quân khi Sergio Busquets phải nghỉ hai trận, Tomas Aviles vắng ba trận, còn phía Seattle, thành viên ban huấn luyện Steven Lenhart cũng bị đình chỉ năm trận vì tham gia vào vụ xô xát.

Chơi rất hay nhưng ngôi sao Suarez cũng có lắm chiêu trò trên sân cỏ. Ảnh: EPA.

Ngôi sao Suarez sau sự cố đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi trên Instagram: “Đây là khoảnh khắc căng thẳng và thất vọng, nhưng điều đó không biện minh cho phản ứng của tôi. Tôi đã sai và thực sự hối hận. Tôi cảm thấy tồi tệ về những gì đã xảy ra và muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai cảm thấy bị tổn thương bởi hành động của tôi”.

Suarez khẳng định sẽ tiếp tục tập trung thi đấu, cùng Inter Miami hướng đến vòng play off MLS, bởi “mùa giải vẫn còn nhiều chặng đường phía trước và chúng tôi sẽ cùng nhau nỗ lực để đạt những thành công mà CLB và người hâm mộ xứng đáng có được”.

Tuy nhiên, những ai theo dõi sự nghiệp của ngôi sao Suarez hẳn sẽ thấy đây không phải lần đầu anh vướng vào rắc rối. Từ pha “cắn người” Giorgio Chiellini ở World Cup 2014 khiến anh bị FIFA treo giò bốn tháng, đến những lần gây tranh cãi tại Liverpool vì hành vi tương tự, hay án cấm 8 trận ở Anh vì cáo buộc phân biệt chủng tộc với Patrice Evra năm 2011, Suarez đã nhiều lần xuất hiện trên trang nhất báo chí theo cách chẳng tự hào.

Bạn thân của Messi bị treo giò 6 trận vì hành vi xấu xí. Ảnh: EPA.

Đỉnh điểm của hình ảnh “kẻ phản diện” phải kể đến World Cup 2010, khi anh cố tình dùng tay cản bóng trên vạch vôi trong trận tứ kết với Ghana, ngăn cản bàn thắng lịch sử của đại diện châu Phi, qua đó khiến giấc mơ của cả một lục địa tan vỡ.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận ngôi sao Suarez vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ mình. Anh đã ghi hơn 500 bàn thắng trong sự nghiệp, giành La Liga, Champions League, Copa America và nhiều danh hiệu cá nhân lẫn tập thể khác. Nhưng chính tính cách nóng nảy, đôi lúc vượt ngoài kiểm soát, đã nhiều lần khiến sự nghiệp của anh bị nhuốm màu tai tiếng.

Chân sút người Uruguay đã xin lỗi về hành động phản cảm của mình. Ảnh: EPA.

Sự cố ở Seattle vừa qua có thể xem như một lời nhắc nhở rằng, dù ở tuổi 38, một ngôi sao kỳ cựu vẫn có thể để cảm xúc lấn át lý trí. Đây là giai đoạn mà Inter Miami đang nỗ lực giữ phong độ để giành suất dự play off, và đội bóng không thể thiếu một chân sút kinh nghiệm như Suarez. Vấn đề còn lại là anh sẽ trở lại ra sao sau án phạt, liệu có biết kiềm chế để kết thúc sự nghiệp ở Mỹ trong sự tôn trọng, hay sẽ tiếp tục kéo dài danh sách những vụ bê bối vốn đã quá dài.

Những người yêu mến ngôi sao Suarez chắc chắn muốn nhìn thấy hình ảnh của một “sát thủ vòng cấm” chứ không phải một “kẻ gây rối”. Thời gian tới là bài kiểm tra quan trọng với bản lĩnh và khả năng tự kiểm soát của chân sút người Uruguay, khi anh đứng trước cơ hội viết tiếp những trang cuối sự nghiệp theo cách xứng đáng với tài năng thiên bẩm mà anh sở hữu.