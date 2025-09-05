Siêu sao Messi lập cú đúp trong ngày Argentina ăn mừng vé dự World Cup 05/09/2025 12:30

(PLO)-Siêu sao Messi lập cú đúp cho tuyển Argentina trong bầu không khí đầy cảm xúc ở Buenos Aires.

Messi ăn mừng cú đúp bàn thắng cùng tuyển Argentina. Ảnh: REUTERS

Cùng thời điểm, các đội tuyển Uruguay, Colombia và Paraguay cũng theo chân nhà đương kim vô địch giành vé dự World Cup năm sau.

Tuyển Argentina vốn đã sớm giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới tại Bắc Mỹ, nhưng siêu sao Messi lập cú đúp và tỏa sáng rực rỡ với các bàn thắng ở phút 39 và 80, giúp đội nhà thắng Venezuela 3-0 trên sân Mas Monumental.

Trước sự chứng kiến của 80.000 khán giả cuồng nhiệt trong trận đấu sân nhà cuối cùng của anh ở vòng loại, Messi – chủ nhân 8 Quả bóng Vàng tiếp tục khiến người hâm mộ ngây ngất. Dù sẽ bước sang tuổi 39 khi World Cup 2026 khởi tranh, siêu sao người Argentina vẫn hứa hẹn là nhân tố quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Lionel Scaloni.

Trước khi siêu sao Messi lập cú đúp, anh ra sân cùng ba cậu con trai và cha anh – ông Jorge – cũng có mặt trên khán đài để chứng kiến cột mốc đặc biệt này.

Ở những trận đấu khác, Uruguay chính thức giành vé sau chiến thắng 3-0 trước Peru tại Estadio Centenario (Montevideo). Rodrigo Aguirre mở tỉ số phút 14 bằng cú đánh đầu dũng mãnh. Đến hiệp hai, Giorgian de Arrascaeta nhân đôi cách biệt trước khi Federico Vinas ấn định tỉ số 3-0.

Với kết quả này, HLV Marcelo Bielsa – 70 tuổi – trở thành người đưa đội tuyển thứ 3 trong sự nghiệp của mình đoạt vé dự vòng chung kết World Cup.

Tuyển Colombia cũng nối gót chiến thắng khi vượt qua Bolivia 3-0. Ngôi sao từng bùng nổ tại World Cup 2014 - James Rodriguez khai thông thế bế tắc ở phút 31. Sau đó, Jhon Cordoba và Juan Fernando Quintero lần lượt lập công, ấn định chiến thắng thuyết phục.

Trong khi đó, tuyển Paraguay chỉ cần một kết quả hòa trước Ecuador để đoạt vé đến Bắc Mỹ. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ với trận hòa 0-0, qua đó trở lại World Cup sau 16 năm vắng bóng – lần gần nhất là năm 2010.

Như vậy, cùng với đội tuyển Brazil đã sớm giành vé, khu vực Nam Mỹ hiện có thêm Argentina, Uruguay, Colombia và Paraguay chính thức góp mặt tại World Cup 2026. Venezuela tạm giữ vị trí thứ 7 và vẫn còn hy vọng với suất play-off liên lục địa.